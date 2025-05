La reapertura del Jardín Japonés del cerro San Cristóbal será con aforo de 50 personas

Fue en enero de 2019 la reapertura del Jardín Japonés, después de estar cerrado dos años por mantención. Este 2020 volvió a bajar las persianas, pero esta vez a causa de la pandemia.

Sin embargo, el próximo lunes 31 de agosto volverá a recibir visitas. Eso, porque este pulmón dedicado a la contemplación reabrirá de lunes a viernes y con un aforo de 50 personas simultáneas.

Así lo anunció el Parque Metropolitano en sus Redes Sociales, donde se explicita que el ingreso es de10 AM a 6 PM, por las mismas entradas abiertas desde hace unos días: la que está por Av. Pedro de Valdivia Norte y la de La Pirámide.

Para que sea un paseo que beneficie a todos los peatones, también podrás ir con tu perrito a caminar por este jardín, que destaca porque cada uno de los lugares tiene un paisaje distinto.

Por ejemplo, desde un lado mirarás hacia Providencia, con el Costanera Center acaparando el paisaje. Y si te paras cerca de la rueda de agua, verás las cerca de 100 variedades de plantas y árboles del lugar, como los sakuras o cerezos, la flor de la pluma, azaleas, flores de loto, crespones y liquidámbares.

Además, en medio te encontrarás con un escenario que se ocupa para hacer ceremonias tradicionales, como la del té y la celebración del florecimiento de los cerezos durante la primavera.

Requisitos para ingresar al Jardín Japonés

Jardín-Japonés-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Los requisitos para entrar son llevar tu mascarilla, mantener la distancia física, portar una botella de agua (los bebederos no están disponibles), evitar el contacto con las superficies, y no entrar a lugares no habilitados. Menos hacerlo en bicicleta. Por ahora está el prohibido pedaleando.

Ojo: al llegar y al salir encontrarás zonas demarcadas para que escanees un código QR que te permitirá el ingreso controlado. Asimismo, te tomarán la temperatura y pedirán el permiso de los niños si es necesario. Si no tienes un teléfono adecuado, serán los mismos guardias quienes te registrarán.

Aprovecha el día en el cerro, y también visita el Jardín Mapulemu, que al igual que el Japonés, reabrirá desde este lunes 31.