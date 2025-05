Las mejores picadas de los chefs: 12 cocineros nos revelaron sus favoritos 3B

Rodolfo Guzmán: El Rancho de Doña María

Borago-Rodolfo-Guzman-Marcelo-Segura-ok.jpg la-tercera

Foto: Marcelo Segura

Rodolfo Guzmán, el chef detrás de Boragó, es fanático de las empanadas de queso de El Quillay, en Curacaví, y en Santiago su lugar favorito es El Rancho de Doña María.

"Una cocina maravillosa, auténtica y única, que me emociona cada vez que voy a probar”, explica Guzmán.

El-Rancho-de-Doña-Maria-5-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Es el local que se encuentra en el kilómetro 42 de la Autopista Los Libertadores, en Colina. Uno sencillo, con piso de tierra y hornos de barro, a cargo de Doña María, María Isabel Cordero Herrera, quien lleva más de 30 de su 74 años aquí. ¡Una crack!

Ahí, de lunes a viernes desde las 10 AM ofrece opciones de desayuno como la paila de huevos ($ 2.500), que puedes acompañar con su atómico pancito amasado ($ 2.500 c/u); o sánguche de pernil ($ 3.500).

También platos de cocina casera, como cazuela ($ 8.000), pollo arvejado ($ 6.000), pantrucas ($ 6.000) o carbonada ($ 5.500).

El-Rancho-de-doña-María-cazuela-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y los fines de semana a su carta de suman las legendarias empanadas de pino ($ 2.500), de una masa delgadita y perfecta cocción en horno de barro, que se acompaña de pebre.

Además de las carnes, como un costillar ($ 15.000), que hace a las brasas, de corteza crocante y jugosísimo por dentro, que acompaña de papas cocidas. Es más que apto para compartir.

¡Llega temprano o quedarás bajo la mesa!

El-Rancho-de-doña-María-empanada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

De hecho, es uno de esos lugares que conquistan, no sólo por la calidad de su cocina, sino también por sus detalles, como la ensalada ($ 5.000) una de apariencia simple, con tomate, lechuga y repollo, pero que llega aliñada a tu mesa y con vegetales que cultiva en su propia huerta.

Massimo Funari: Mili Mili

Rivoli-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

"Los domingos vamos a comer arroz al Mili Mili con la Irene y somos felices" cuenta Massimo Funari, el chef romano detrás de Rivoli.

Ssi no conoces Mili Mili, te contamos que se trata del local que abrió hace unos meses en Av. Pedro de Valdivia, entre Dario Urzúa y Eliodoro Yáñez.

Uno que a primera vista, probablemente no llamará tu atención, pensarás que es un chino más.

Mili-Mili-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Sin embargo, tiene el sello del “chef Young”, el mismo que cocina en Jia You Yuan, el restaurante con más de 14 años de historia en Estación Central, donde encuentras más de 300 platos típicos de la cocina de Shanghái.

Él es quien se ha encargado de formar un equipo con más de ocho años de cocina en el cuerpo.

Eso sí, este es un local mucho más sencillo y con una carta bastante más acotada, pero con todo el sabor que caracteriza al chef Young.

Y si vas por el plato favorito de Massimo Funari, te contamos que hay varios tipos de arroces, como el Chaufán especial ($ 10.800), arroz salteado con verduras, carne y pollo y camarones.

También el Chow fan con camarón ( $ 9.800), clásico chino arroz con verduritas, que ojo, se toma su tiempo para vale la pena la espera, llegará humeante en su vaporera.

Mili-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Fiol-Dulcería-entrada-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Camila Fiol es la chef y pastelera con una trayectoria que incluye restaurantes como Boragó y que, tras ser estudiante y profesora en la Basque Culinary Center, la primera universidad para cocineros de España, volvió a Chile para abrir en barrio Italia su propio local, Fiol Dulcería

El que ahora también encuentras en MUT y donde lo que brilla no son pasteles, sino imperdibles helados soft, gomitas, donuts, macarrons, marshmallows, chocolatinas y mantecados, por ejemplo, hechos sin esencia ni colorantes artificiales.

A la hora de lass picadas, su favorita es Tlayolli, autentica Taquería a cargo de Eduardo de la Garza, que funcionaba en la calle Punta Arenas, en barrio Bellavista, y actualmente se está cambiando a un local más grande, en el mismo barrio.

Falta poco para que abra, atento a su Instagram

La-Orquidea-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además, Fiol es fan de La Orquídea Vietnamita, local de Av. Salvador, minúsculo, con una sola mesa, donde Thao Hoang y Dao Nguyen, madre e hija, cocinan las recetas familiares propias de su tierra, Vietnam.

Un imperdible de este lugar son los Nem rán o Chả giò ($ 6.500), rollitos similares a los arrollados primavera, envueltos en masa de arroz, fritos, y con un relleno de cerdo, zanahoria, champiñones y fideos de arroz.

Otro es el Mi Xao Bo ($ 7.000), tallarines salteados con carne de vacuno y verduras; o el Mien Tron ($ 7.000), fideos de arroz, que van salteados con vacuno o pollo, champiñones y verduras.

Además, un bonus track: su delivery favorito, es Benito y Vicente, la pizzería que es una dark kitchen en barrio Italia, a cargo deÁgata Quercia, ex-jefa de cocina del premiado De Patio, que fue el primer restaurante de Benjamín Nast (hoy Demencia, y DeCalle) .

Tuni Won: Na Que Ver Cocinería Chilena

Buena-Tuni-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En estricto rigor, Tuni Won, más conocido como @buena.tuni no es el chef, sino uno de los socios detrás de Guksi el imperdible local de Av. Nueva Los Leones, que fue uno de nuestros elegidos si buscas comer rico y a buen precio.

Además, del autodenominado "primer cazuelista en Chile", por su amor por este plato nacional, que lo lleva a probarlo donde sea que lo encuentre.

Por lo que le preguntamos cuál es su picada de cazuela favorita. "Na' que ver tiene muy buena proporción entre el sabor y el precio", cuenta.

Na-que-ver.jpg la-tercera

Foto: Na' que ver

Se trata del local que se define como "cocina pulenta, picarona y guachaca", que encuentras en Barrio Yungay, en la calle General Bulnes.

Y está a cargo de Jorge Cuevas y Paola Valdenegro. "Un local chico, feo y de mesas cojas", como dicen ellos.

Ahí, puedes probar la cazuela de pollo soltero ($ 6.990), viene con pollo, papas, zapallo, choclo, arroz y cilantro.

Otro imbatible es la chuleta asadaen cerveza ($ 7.500), con puré.

Ojo, que los platos se anuncian en la pizarra y es real hasta que se coman todo. Si bien el fuerte es la hora de almuerzo, hay fechas de cenas que puedes ver en su Instagram.

Ignacio Ovalle: Recreo con Hambre

La-Calma-nacho-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Ignacio Ovalle es el chef detrás de La Calma By Fredes Restaurante, donde se luce con estilo de cocina pura y simple, basada en el producto, el lujo del mar chileno.

Y si picadas se trata, la suya es Recreo con Hambre. "No es picada pero si un gran lugar precio justo. Es mi parada de todos los domingos, voy con los niños antes del skatepark. Soy fan del ave pimentón, me trae recuerdos de niño, cuando iba al café Paula con mi vieja. Ese ave pimentón, con ese pollo ahumadito y vitamina naranja me mata", dice.

Recreo-listo-.jpg la-tercera

Foto: Recreo con Hambre

Recreo con Hambre es otro de nuestros lugares elegidos si de comer a bien y a buen precio se trata.

Local ubicado en la calle Nicolás Gogol, en Vitacura, a cargo de Felipe González Inostroza y de Asunción Pimentel, una crack del pancito y el dulce, en el que todo, se hace ahí mismo.

Recreo-con-Hambre-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Ahí, el Ave Pimentón ($ 5.750) es una verdadera perdición, hecho en un pan de molde tipo brioche, relleno con mezcla de pollo ahumado y mayonesa, y pimentón asado.

También lo son el Benedictino Pastrami ($ 9.750), con huevo mollet en un nido de pastrami, sobre una tostada de pan brioche, con salsa holandesa; y la Tarta de Chocolate ($3.800), de cremoso de chocolate belga.

Nicolás Tapia: Shu Xiang

Yumcha-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Nicolás Tapia, el chef detrás de Yum Cha, que acaba de ser el único restaurante chileno incluido en el listado de los 100 lugares que hay que visitar este 2024 por la prestigiosa revista Time, ha sido un muy buen compañero a la hora de ir a probar picadas.

Gracias a él te pudimos contar parte de la carta en chino de Nuevo Siglo o llegamos al Chino sin nombre, la picada de auténtica sopa china en Estación Central.

Shu-Xiang-9-1-1.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Sin embargo, si de favoritos si trata el suyo es Shu Xiang, restaurante que encuentras en el segundo piso de un hotel chino ubicado en calle Romero, a pasos del Metro Unión Latinoamericana.

Y donde ya en la entrada te encontrarás con peceras, desde donde se extraen productos fresquísimos, como langostas, camarones de río, locos y navajuelas.

Además, de salones privados, donde puedes probar hot pot o huo guo en chino, uno que cocinas tu mismo, en una mesa con una cocinilla en el centro, donde posan una olla dividida en dos, con caldo picante y caldo tradicional en el otro compartimento, cosa de ir cocinando in situ el plato a tu gusto con los ingredientes que elijas.

Shu-Xiang-12-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, cuenta con una amplia carta de verdadera cocina china, donde encuentras por ejemplo, el Mapo Tofu ($ 8.800), plato favorito de Nicolás y el más popular de la provincia china de Sichuan.

Se trata de un tofu picante, que se sirve con arroz, y tiene ese punto deliciosos, ácido de los fermentados, el toque doubanjiang, que es una pasta fermentada de habas y ajíes, más la pimienta de Sichuan.

Flaminia Sacco: Yikaa

Flaminia-Sacco-.jpg la-tercera

Foto: Flaminia Sacco

Flaminia Sacco está a la cabeza de Divertimento Chileno, el restaurante conocido por su carta de cocina chilena y pastas hechas en el lugar, a cargo de la familia Sacco.

Además de una de las mejores terrazas de Santiago, ubicado dentro del Parque Metropolitano, a los pies del cerro San Cristóbal y junto a la entrada por Av. Pedro de Valdivia Norte. Un verdadero oasis en plena ciudad.

Y la "Flami" ¡es sibarita de familia! ¿Su picada favorita? YiKaa Restaurant, en Manuel Montt, entre Dalmacia y Los Capitanes.

Yikaa-listo-1-.jpg la-tercera

Foto: Yikaa Restaurante

Ahí, su plato favorito es el Pato laqueado ($ 26.800, para compartir), un manjar de la cocina china, de piel crocante y carne suave y jugosa, que primero se cura, es decir, se sumerge en una mezcla de sal con especias, para luego laquearse en un caldo oscuro de salsa de soya y anís, por ejemplo.

Se sirve en lonjas, acompañado de cebollín y puerros cortados finito, junto con salsas y masas, porque la idea es que lo armes como un taco.

Yikaa-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Yikaa Restaurante

Por supuesto hay más opciones, como el Chiten especial ($ 9.000), que es un pollo salteado con verduras, algas, champiñones y almendras; o los Xiu Long Bao ($ 6.800 los seis), bao, masitas hechas al vapor y rellenas de cerdo y cebollín.

Aunque ese pato está sublime.

Pilar Rodríguez: El Rancho

Food-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Pilar Rodríguez es la diosa de Colchagua, la promotora de la cocina y del vino chileno por excelencia.

Te hablamos de la chef chilena que en 2001 dejó una exitosa carrera ligada a la industria de la moda y marketing para estudiar cocina en Le Cordon Bleu, trabajó en restaurantes de tres estrellas Michelin, volvió a Chile en 2006, y abrió Food and Wine Studio, dentro de la Viña Viu Manent, en el valle de Colchagua.

Lo suyo es un menú de degustación que muestra de manera íntima, delicada y sensible los productos del país. En especial de la región, zona y temporada.

Por lo que fiel a su estilo, a la hora de recomendar un picada parte por El Rancho Solitario, Av. Comercio 1984-2048, Pichilemu.

El-Rancho-Solitario-2-ok-.jpg la-tercera

Foto: El Rancho Solitario

"Su pescado frito con puré.... ¡chao! Atendido por la Claudita, tremenda cocinera de la zona", dice.

Un lugar donde el menú de almuerzo cuesta $ 5.500.

Además, lanza otra picada memorable, con más de 50 años :Restaurant El Rancho, en Ignacio Valdés s/n, Cunaco.

"Te sientas y viene un pebre, con cebollas en escabeche y hallullitas. El menú del día es una maravilla, de entrada lengua o malaya con ensalada, siempre acompañado de una sopita, de fondo cazuela y postre", cuenta.

Mathias González: Cantábrico Bar

El-Madrileño-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mathias González es el chef detrás de El Madrileño, el bar y restaurante de tapas en barrio Italia, con barra y deliciosa cocina española pero con acento o enjundia chilena.

Además es parte de Ocho Seis, que, a grandes rasgos, es una experiencia gastronómica clandestina, un menú de degustación, maridado con coctelería y donde la música es vital. De hecho, te encontrarás con vinilos para que tú puedas ponerlos.

Si de picadas se trata, su favorita es el Cantábrico Bar, en Alameda, casi al llegar a Lastarria.

Cantábrico-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Loreto Gatica

"Porque cierra tarde, la cocina está abierta hasta tarde, y uno va por sus papitas fritas, con un completo y la cerveza de litro", cuenta.

En este lugar hay happy hours, de lunes a domingo, de 5 PM a 1.30 AM, que incluye dos Terremotos, por $7.200; o schops, como dosHeineken ($ 5.300), de medio litro.

Bar-Cantabrico-4-listo-.jpg la-tercera

Foto: Bar Cantábrico

Además de una carta que incluye vienesa Italiana (2.900) o el clásico as luco ($ 4.000).

También Papas fritas (desde $ 3.300), o la Chorrillana, que puedes pedir individual (4.600); o para compartir ($ 12.500 para cuatro). Incluso en versión vegana ($ 7.300 para dos).

Javier Avilés: Las Carretas de Cauquenes

Javier-Avilés-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Javier Avilés es el chef detrás de La Pulpería Santa Elvira, el restaurante que es uno de los chilenos que encuentras entre los mejores de Latinoamérica de acuerdo al listado ampliado de 50 Best, ubicado en una preciosa casona de más de 100 años del Barrio Matta Sur.

Y fiel a su barrio, su picada favorita es Las Carretas de Cauquenes. "Donde me escapo seguido, solo, a estar y disfrutar", cuenta.

Las-Carretas-de-Cauquenes-3-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Se trata de un lugar memorable, con más de 60 años de historia en la calle Dávila Larraín 1819, atendido por su dueña, Sarita Alarcón Barrientos y su hermana Aurora, oriundas de Cauquenes, desde donde traen la chicha dulcerosada ($ 1.000), la cañita y el pipeño ($ 1.000).

Ahí encuentras un comedor y algunos salones con mesas cubiertas por manteles de hule floreados y a cargo de la cocina están Laura y Normita, quienes preparan platos clásicos de la cocina chilena, sin carta, como una sabrosísima cazuela ($ 6.000).

Además del arrollado ($ 6.000), con papas cocidas, que llegará a tu mesa con una marraqueta del barrio y pebre.

Las-Carretas-de-Cauquenes-arrollado-listo-.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Además, hay sánguche de Pernil ($ 3.000), de Arrollado ($ 3.000) y también de Mechada ($ 4.000).

Tadeo Castelvero: Pedro es una pizza

tadeo-listo.jpg la-tercera

Foto: Tadeo Castelvero

Tadeo Castelvero es el panadero detrás de La Popular Pizza y Pan, que acaba de inaugurar nuevo local en San Sebastián 2711, Las Condes.

Además del autor de los libros "La Popular Pan" y "La Popular Pizza", que te enseñan sin secretos todo lo necesario para preparar masas en casa.

S picada es una pizzería, Pedro es una pizza, el pequeño local en Av. Santa Isabel, barrio Italia, con una barra donde puedes probar sus al estilo de Nueva York por slic o trozo. También para pedir o llevar.

Pedro-1-Ok-.jpg la-tercera

Foto: Pedro es una pizza

¿Su favorita? La Pastelera ($ 12.900), con una base de ajo crema, mozzarella, choclo, cebolla morada, albahaca, miel picante y parmesano.

"Me encanta la mezcla de maíz sobre la masa crocante. Tenerla en el refri, golpe de calor al hornito, chela y boom", dice Tadeo.

Otro de los imperdibles de este lugar es la Happy Box ($ 15.000), que es un mix de seis slices al azar, que puede incluir la Suprema, por ejemplo, con una base de salsa de tomate, mozzarella, pepperoni, ricotta, aceitunas, parmesano y albahaca.

Dante & Cesar: Que Rico Perú

Sushi-Nikkei-17-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

A César de la Cruz y Dante Zegarra, los encuentras detrás de Sushi Nikkei 17, el imperdible local de Bellavista, y de Arigato, el local que acaban de abrir en MUT junto a Tommy de Olarte.

Y te contamos que está de mega lujo. Sólo te adelantamos que puedes probar makis, en formato de cuatro bocados, por $ 3.900.

Que-rico-peru-1-listo-.jpg la-tercera

Foto: Que Rico Perú

Y si se trata de picadas, su recomendado es Que Rico Per, un local pequeño, sencillo, con pantallas y videos musicales, que abrió formalmente en 2021 en Recoleta, a pasos del Metro Einstein.

Ahí cocina Abel Gonzáles, chef peruano de la ciudad de Barranca, y su carta incluye los platos más populares de la cocina peruana, como El Poderoso ($ 6.000), que es una leche de tigre afrodisiaca, con cubos de pescado blanco del día, chicharrón de pescado, canchita y camote.

Además de versiones XL, para compartir, como el Trio Marino Familiar ($ 30.000), que es un que trae ceviche y arroz con marisco por ejemplo, además de la leche de tigre y sus canchitas.

Que-Rico-Perú-2-Ok-Ok-.jpg la-tercera

Foto: Que Rico Perú

Si se trata de recomendados, el elegido de César y Dante es el pollo a las brasas, que puedes pedir en promociones, como Combo 2 ($ 22.000), que incluye un pollo entero, más papas fritas y ensalada tamaño familiar.

También Mostrito ($ 9.000), que es un cuarto de pollo, más papas fritas, además de una porción de arroz chaufa, ensalada y sus salsas.

