Las mejores series del 2023 según los especialistas

Cuando se acerca a pasos agigantados la despedida al año, ofrecemos un recuento con las que fueron elegidas como las mejores series 2023, por los principales medios de diferentes países.

Un pulso a la industria audiovisual que a juicio de publicaciones como Variety, The New York Times, The Telegraph y El País, además del American Film Institute (AFI), es dominado por producciones de EE.UU.

La cuales forman principalmente parte de la oferta del streaming y plataformas como HBO Max, Prime Video y Netflix, moviéndose entre géneros tan diferentes como el suspenso, el drama y la comedia.

Y tienen como su título más destacado a Succession, la serie de HBO Max que se despidió en mayo, en compañía de espacios como El Oso, Reservation Dogs, The last of us y Bronca, entre otros.

American Film Institute (AFI)

Abbott Elementary | Star+

Aunque se relaciona más que nada con películas, la institución cinematográfica estadounidense dio a conocer sus producciones para la pantalla chica favoritas, ordenadas alfabéticamente.

Abbott Elementary (Star+) El Oso (Star+ Bronca (Netflix) El jurado (Prime Video) The last of us (HBO Max) The Morning Show (Apple TV+) Only murders in the building (Star+) Poker face (Universal+) Reservation Dogs (Star+) Succession (HBO Max)

Elle

El Oso | Star+

La versión estadounidense de la revista femenina no quiso estar ausente de la selección con las mejores series 2023 y no solo acostumbrado listado de 10 títulos, sino que con uno algo más extenso.

El Oso (Star+) Succession (HBO Max) Bronca (Netflix) The last of us (HBO Max) Abbott Elementary (Star+) Barry (HBO Max) Soy virgo (Prime Video) La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton (Netflix) Heartstopper (Netflix) Gen V (Prime Video) Somebody somewhere (HBO Max) Un asesinato en el fin del mundo (Star+) Silo (Apple TV+) The other two (HBO Max) El jurado (Prime Video)

El País

Succession | HBO Max

Uno de los principales diarios de España, por medio de su suplemento cultural Babelia, realizó su selección, considerando espacios de EE.UU. y Reino Unido, junto a los hispanos Poquita fe y La mesías.

1. Succession (HBO Max) 2. Poquita fe (HBO Max) 3. Happy Valley (BBC One) 4. El Oso (Star+) 5. La mesías (Movistar+) 6. The last of us (HBO Max) 7. Blue lights (BBC One) 8. La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video) 9. Only murders in the building (Star+) 10. Reservation Dogs (Star+)

Esquire

Reservation Dogs | Star+

La publicación estadounidense enfocada en el público masculino se destaca por incluir en su listado a producciones enfocadas en la ciencia ficción, como Fundación y Star Trek: strange new worlds.

1. El Oso (Star+) 2. Reservation Dogs (Star+) 3. Succession (HBO Max) 4. El jurado (Prime Video) 5. The last of us (HBO Max) 6. Star Trek: strange new worlds (Paramount+) 7. Barry (HBO Max) 6. What we do in the shadows (Star+) 9. Fundación (Apple TV+) 10. The Great (Lionsgate+)

Infobae

La maravillosa Sra. Maisel | Prime Video

El medio digital latino, con oficinas en Buenos Aires, incluyó no sólo a una producción española como Poquita fe, sino que además entregó su noveno lugar a las argentinas Nada y El encargado.

1. Succession (HBO Max) 2. The last of us (HBO Max) 3. La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video) 4. El Oso (Star+) 5. El jurado (Prime Video) 6. Mrs. Davies (Peacock) 7. Poquita fe (HBO Max) 8. The architect (ViaPlay / Filmin) 9. Nada/ El encargado (Star+) 10. Bronca (Netflix)

Los Angeles Times

La trágica historia de Dolores Roach | Prime Video

El reconocido medio de California encomendó la misión de elegir a las mejores series 2023 a sus críticos de TV, Lorraine Ali y Robert Lloyd, quienes coincidieron en un solo título: la comedia Poker face.

Lorraine Ali:

La trágica historia de Dolores Roach (Prime Video) Reservation Dogs (Star+) The last of us (HBO Max) La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton (Netflix) Poker face (Universal+) La caída de la Casa Usher (Netflix) Bronca (Netflix) Pequeñas cosas hermosas (Star+) Amor y muerte (HBO Max) Top Boy (Netflix)

Robert Lloyd:

Soy virgo (Prime Video) Mrs. Davis (Peacock) Poker Face (Universal+) Un asesinato en el fin del mundo (Star+) Monarch: legado de monstruos (Apple TV+) The American Buffalo (PBS) Once upon a time in Northern Ireland (PBS) School spirits (Paramount+) Deadloch (Prime Video) Cunk on Earth (Netflix)

The New York Times

Bronca | Netflix

El periódico estadounidense entregó su selección dividiéndola en tres listados, hechos por diferentes periodistas y con distintos parámetros: series estadounidenses, internacionales y que terminaron.

James Poniewozik: mejores series estadounidenses

El Oso (Star+) Bronca (Netflix) La maldición (Paramount+) Dead Ringers (Prime Video) Soy virgo (Prime Video) El jurado (Prime Video) The last of us y Somebody somewhere (HBO Max) Reservation Dogs (Star+) South Side (HBO Max) Succession (HBO Max)

Mike Hale: mejores series internacionales

A spy among friends (MGM+) C.B. Strike (HBO Max) Happy Valley (BBC America) Oshi no Ko (Hidive) Paris Police 1905 (MHz Choice) Slow Horses (Apple TV+) Somewhere boy (Filmin) 30 monedas (HBO Max) Wolf like me: nadie es perfecto (Prime Video) Iosi, el espía arrepentido ( Prime Video)

Margaret Lyons: mejores series que terminaron

Barry (HBO) Patrulla Condenada (HBO Max) The Great (Lionsgate+) Happy Valley (BBC America) How to with John Wilson (HBO Max) The other two (HBO Max) Reservation Dogs (Star+) Single drunk female (Freeform) South Side (HBO Max) Succession (HBO Max)

The New Yorker

Barry | HBO Max

La antigua revista, fundada en la ciudad de Nueva York en 1925, realizó su ya habitual selección de series y, para no herir sensibilidades, decidieron desplegarla de manera alfabética.

Barry (HBO/Max) Bronca (Netflix) La maldición (Paramount+) Dead Ringers (Prime Video) Compañeros de viaje (Paramount+) Reservation Dogs (Star+) Scavengers Reign (HBO Max) Somebody somewhere (HBO Max) Stolen youth: inside the cult at Sarah Lawrence (Star+) Succession (HBO Max)

The Telegraph

Happy Valley | BBC One

Uno de los diarios británicos más reconocibles, con ya 168 años de existencia, no quiso estar ausente y seleccionó los 10 mejores títulos, la mayor parte de los cuales están realizados en Reino Unido.

1. Happy Valley (BBC One) 2. Succession (HBO Max) 3. Once upon a time in Northern Ireland (BBC Two) 4. Everyone else burns (Channel 4) 5. The last of us (HBO Max) 6. The lovers (Sky Comedy) 7. Blue lights (BBC One) 8. Bronca (Netflix) 9. Dreaming whilst black (BBC Three) 10. Best interests/The woman in the wall (BBC One)

Time

Soy virgo | Prime Video

La longeva publicación estadounidense se hace presente con un listado en que HBO Max se destaca como plataforma y además su primer lugar se divide entre dos títulos marcados por la comedia.

1. Succession (HBO Max) y Reservation Dogs (Star+) 3. Soy virgo (Prime Video) 4. Rain Dogs (HBO Max) 5. Bronca (Netflix) 6. La maldición (Paramount+) 7. Telemarketers (HBO Max) 8. Dead Ringers (Prime Video) 9. The other two (HBO Max) 10. Poker face (Universal+)

Time Out

Top Boy | Netflix

La edición londinense, y original, de la revista fundada en los 60 divide su selección de mejores series 2023 entre producciones hechas en EE.UU., que son la mayoría, y un par de títulos de Reino Unido, realizados por BBC.

1. El Oso (Star+) 2. Succession (HBO Max) 3. Top Boy (Netflix) 4. The last of us (HBO Max) 5. Poker face (Universal) 6. Barry (HBO Max) 7. La caída de la Casa Usher (Netflix) 8. Soy virgo (Prime Video) 9. The Gallows Pole (BBC Two) 10. Blue lights (BBC One)

Variety

The last of us | HBO Max

Como cada año, el medio estadounidense presenta su selección de espacios a través de las listas elaboradas por dos de sus periodistas de entretenimiento, en este caso Aramide Tinubu y Alison Herman.

Aramide Tinubu:

1. The last of us (HBO Max) 2. Heartstopper (Netflix) 3. A small light (Disney+, Star+) 4. Soy virgo (Prime Video) 5. Compañeros de viaje (Paramount+) 6. Gen V (Prime Video) 7. Un asesinato en el fin del mundo (Star+) 8. Lecciones de química (Apple TV+) 9. El proyecto 1619 (Star+) 10. La Edad Dorada (HBO Max)

Alison Herman:

1. Succession (HBO Max) 2. Reservation Dogs (Star+) 3. Somebody somewhere (HBO Max) 4. Poker face (Universal+) 5. Dead Ringers (Prime Video) 6. La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton (Netflix) 7. Gen V (Prime Video) 8. The righteous Gemstones (HBO Max) 9. The real housewives of New York City (Star+) 10. Scavengers Reign (HBO Max)

