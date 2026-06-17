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    Latam Bajo Cero 2026, la feria que busca establecer un récord de más de 3.500 personas tomando helado simultáneamente

    La programación también contempla la realización de la Copa Latinoamericana de Heladerías, competencia que reunirá a representantes de más de seis países y a más de 15 competidores. Un jurado internacional será el encargado de evaluar las preparaciones y elegir a la mejor heladería de la región.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Latam Bajo Cero 2026, la feria que busca establecer un récord de más de 3.500 personas tomando helado simultáneamente GERARDO CANDIA

    Entre el 16 y el 19 de julio se desarrollará una nueva edición de Latam Bajo Cero, evento que se presenta como la feria de heladería más grande de Latinoamérica.

    Se realizará en Polo Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en las cercanías de la estación de metro Manquehue.

    Desde su creación en 2018, la instancia se ha consolidado como una de las principales vitrinas para la industria heladera de la región, reuniendo a productores, maestros heladeros, emprendedores, proveedores y consumidores en torno a una experiencia que busca promover la cultura del helado y acercarla al público masivo.

    Uno de los hitos más esperados de esta edición se vivirá el viernes 17 de julio, fecha en la que se intentará establecer un récord de más de 3.500 personas consumiendo helado de manera simultánea.

    Latam Bajo Cero 2026, la feria que busca establecer un récord de más de 3.500 personas tomando helado simultáneamente GERARDO CANDIA

    La iniciativa, auspiciada por Helados York y bajo validación oficial, busca transformarse en una de las convocatorias más masivas relacionadas con el mundo del helado en Chile.

    La programación también contempla la realización de la Copa Latinoamericana de Heladerías, competencia que reunirá a representantes de más de seis países y a más de 15 competidores. Un jurado internacional será el encargado de evaluar las preparaciones y elegir a la mejor heladería de la región.

    Además, el 18 de julio se celebrará el Día del Helado Chileno, instancia en la que las heladerías participantes deberán presentar sabores inspirados en ingredientes y tradiciones nacionales.

    Latam Bajo Cero 2026, la feria que busca establecer un récord de más de 3.500 personas tomando helado simultáneamente GERARDO CANDIA

    Dónde comprar las entradas para Latam Bajo Cero 2026

    Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Fever, haciendo clic en este enlace.

    Los valores parten en $6.000 en preventa para la entrada general. También existen promociones de dos entradas por $5.000 cada una y tarifas especiales para niños menores de 12 años por $3.000.

    Todas las entradas incluyen un helado simple para canjear.

    Latam Bajo Cero 2026, la feria que busca establecer un récord de más de 3.500 personas tomando helado simultáneamente

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