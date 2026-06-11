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    Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta

    La instancia con cupos limitados iniciará con una recepción que tendrá degustación de vinos, maridaje y un cocktail a la mesa. Luego, el músico y el ilustrador harán un espectáculo íntimo. Esto debes saber del evento.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta Cortesía

    El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers protagonizarán un espectáculo íntimo y exclusivo, el cual combinará gastronomía, canciones, conversaciones e ilustraciones en tiempo real.

    La cita se desarrollará en Amor y Pasta, espacio conocido por recibir a parejas, familias y grupos de amigos que quieren cocinar en conjunto, para luego degustar sus preparaciones.

    Sin embargo, este evento será distinto y marcará el inicio de un nuevo formato de encuentros, según anticipan desde el recinto a través de un comunicado.

    La noche iniciará con una recepción que tendrá degustación de vinos, maridaje y un cocktail a la mesa. Luego, el espacio se transformará para recibir a Kevin Johansen y Liniers, en una sesión exclusiva para solo 200 personas.

    Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta Cortesía

    “Canciones, historias, ilustraciones en vivo, humor y conversaciones se mezclarán en un show cálido, espontáneo y profundamente humano, donde el público será parte activa de la experiencia”, afirman los organizadores.

    “Más que un concierto, será una experiencia inmersiva y emocional, pensada para quienes disfrutan los encuentros auténticos y esos momentos que merecen quedarse en la memoria. No será la experiencia tradicional de Amor y Pasta. Será una nueva forma de vivir este espacio”.

    El código de vestimenta para la ocasión es “elegante”, mientras que la programación del evento está configurada de la siguiente manera:

    • 19:00 — Inicio / llegada
    • 19:30 — Degustación de vinos y cocktail a la mesa
    • 20:30 — Show en vivo de Kevin Johansen y Liniers
    • 22:00 — Fin
    Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta Cortesía

    Cuándo será el show de Kevin Johansen y Liniers en Amor y Pasta (y cómo asistir)

    El espectáculo se desarrollará el próximo jueves 2 de julio a las 19:00 en la Casa Amor y Pasta, ubicada en Av. Italia 830, Piso –3, Providencia, Santiago.

    Las entradas pueden adquirirse a través de su página oficial, haciendo clic en este enlace.

    En el sitio web también puedes revisar la disponibilidad y los valores correspondientes a cada mesa. Los cupos son limitados.

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