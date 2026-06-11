Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta

El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers protagonizarán un espectáculo íntimo y exclusivo, el cual combinará gastronomía, canciones, conversaciones e ilustraciones en tiempo real.

La cita se desarrollará en Amor y Pasta, espacio conocido por recibir a parejas, familias y grupos de amigos que quieren cocinar en conjunto, para luego degustar sus preparaciones.

Sin embargo, este evento será distinto y marcará el inicio de un nuevo formato de encuentros, según anticipan desde el recinto a través de un comunicado.

La noche iniciará con una recepción que tendrá degustación de vinos, maridaje y un cocktail a la mesa. Luego, el espacio se transformará para recibir a Kevin Johansen y Liniers, en una sesión exclusiva para solo 200 personas .

Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta Cortesía

“Canciones, historias, ilustraciones en vivo, humor y conversaciones se mezclarán en un show cálido, espontáneo y profundamente humano, donde el público será parte activa de la experiencia”, afirman los organizadores.

“Más que un concierto, será una experiencia inmersiva y emocional, pensada para quienes disfrutan los encuentros auténticos y esos momentos que merecen quedarse en la memoria. No será la experiencia tradicional de Amor y Pasta. Será una nueva forma de vivir este espacio”.

El código de vestimenta para la ocasión es “elegante” , mientras que la programación del evento está configurada de la siguiente manera:

19:00 — Inicio / llegada

19:30 — Degustación de vinos y cocktail a la mesa

20:30 — Show en vivo de Kevin Johansen y Liniers

22:00 — Fin

Gastronomía, música e ilustraciones en vivo: Kevin Johansen y Liniers protagonizarán un show íntimo en Amor y Pasta Cortesía

Cuándo será el show de Kevin Johansen y Liniers en Amor y Pasta (y cómo asistir)

El espectáculo se desarrollará el próximo jueves 2 de julio a las 19:00 en la Casa Amor y Pasta, ubicada en Av. Italia 830, Piso –3, Providencia, Santiago .

Las entradas pueden adquirirse a través de su página oficial, haciendo clic en este enlace .

En el sitio web también puedes revisar la disponibilidad y los valores correspondientes a cada mesa. Los cupos son limitados.