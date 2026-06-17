La explicación a los parches históricos que lucen solo algunos futbolistas en sus camisetas

Dentro de las novedades que trae la presente edición del Mundial de Norteamérica, hay una que ha pasado casi desapercibida. En las camisetas con las que salen a la cancha los jugadores hay algunos distintivos claros: el logo de la marca de la camiseta, el escudo de la federación, o bien las banderas de las selecciones que se enfrentan son habituales.

También suele estar el logo oficial de la competencia. Sin embargo, la FIFA ha decidido aplicar un nuevo parche para futbolistas que cumplan con algunos requisitos.

Se trata de una serie de parches que tienen como objetivo conmemorar logros individuales específicos de los jugadores durante el torneo. Estos están ubicados en la manga derecha de las camisetas.

“Como novedad de la edición de 2026, los uniformes de las selecciones también llevarán parches que rendirán homenaje a determinados logros individuales y colectivos”, señaló el organismo en la previa del inicio del Mundial a través de un comunicado.

“Los jugadores debutantes lucirán un parche específico, mientras que los ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro o el Guante de Oro en ediciones anteriores también verán reconocida su hazaña en el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Asimismo, a lo largo del torneo, los uniformes homenajearán la trayectoria de las grandes leyendas del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA”, complementaron.

Entre ellas está el llamado parche “legado” que está destinado para aquellos jugadores que acumulen cinco o más participaciones en Copas del Mundo. Así, Lionel Messi, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Manuel Nouer y el japonés Yuto Nagamoto tendrán el honor de portarlo.

También está disponible el parche “leyenda” para quienes hayan ganado el Balón de Oro de la FIFA.

A su vez, también está el parche “debut” para los jugadores que tendrán su primera experiencia en una Copa. Eso sí, este solo podrá ser utilizado en el partido en el que lo haga y no durante toda la competencia.

Otros distintivos serán lucidos por quienes hayan conseguido el botín de oro que los distingue como el máximo goleador de un Mundial, donde están habilitados para hacerlo Kylian Mbappé, Harry Kane y James Rodríguez.

Por cierto, los arqueros que se hayan quedado con el guante de oro, entregado al portero elegido como el mejor del torneo, también llevarán un parche. Aquí, aparecen como portadores Emiliano Martínez, Manuel Neuer y Thibaut Courtois.

Parche oficial de la competencia

Cabe señalar también que el parche oficial del Mundial en la competencia contempla cuatro versiones principales, diseñadas para asegurar el contraste y visibilidad en las mangas. De esta manera, habrá fondo blanco para uniformes oscuros y fondo negro para los claros.

El diseño dorado en relieve está destinado exclusivamente a los países campeones del mundo: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Uruguay. Para estas naciones, el contorno y el logotipo presentan un acabado metálico dorado que distingue su palmarés a simple vista. El resto de los países utilizará la versión estándar.