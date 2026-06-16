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    “Es la tercera opción”: en Brasil revelan las diferencias entre Ancelotti y Endrick que le quitan terreno al delantero

    El técnico italiano no le dio minutos al joven atacante pese a que en el segundo tiempo tuvo una disposición ofensiva. El histórico Ronaldo se pronuncia al respecto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Es la tercera opción”: en Brasil revelan las diferencias entre Ancelotti y Endrick que le quitan terreno al delantero.

    El empate 1-1 de Brasil frente a Marruecos en su estreno en el Mundial 2026 dejó varias interrogantes. Una de ellas fue la ausencia de Endrick, quien permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. El técnico Carlo Ancelotti optó por Igor Thiago como centrodelantero titular y, a los 61 minutos, recurrió a Matheus Cunha para reforzar el ataque. El joven atacante del Olympique de Lyon no fue considerado.

    La decisión del entrenador italiano generó ruido en Brasil. Sin embargo, hoy los medios brasileños apuntan a la respuesta. Según publican diversos sitios locales, la ausencia del atacante de 19 años está relacionada netamente aspectos tácticos observados durante los entrenamientos.

    Ancelotti exige una presión alta, una faceta en la que Endrick no habría cumplido con las expectativas del cuerpo técnico. Las mismas versiones apuntan además a que el delantero de 19 años suele improvisar en determinadas acciones, algo que no encaja con las instrucciones del entrenador.

    Endrick en un amistoso con Brasil. Carl Recine

    Ronaldo se pronuncia

    La situación genera ruido en el entornod el Scratch. Por ejemplo Ronaldo, dos veces campeón del mundo con Brasil, respaldó la decisión de Ancelotti.

    El ex Real Madrid apunto al lugar que actualmente ocupa Endrick dentro de la selección. “Estoy seguro de que tendrá su oportunidad. En algún momento entrará, pero ahora mismo es la tercera opción en ataque. Está Igor Thiago, está Matheus Cunha y luego está él”, señaló.

    “Creo que estaría a la par con Matheus Cunha, que juega en el Manchester United. E Igor Thiago fue uno de los máximos goleadores en Inglaterra, así que estamos bien cubiertos en este momento”, añadió. Ronaldo en 1994 fue campeón del Mundial de Estados Unidos, pero no tuvo minutos. Historia distinta a la que vivió en 2002, cuando fue la figura del elenco dirigido por Luiz Felipe Scolari.

    Este viernes, Brasil buscará su primera victoria en el torneo cuando enfrente a Haití por la segunda fecha.

    De cara a ese compromiso, Ronaldo destacó la importancia del resultado para las aspiraciones de la Verdeamarela. “Será clave para que todos ganen confianza. Obviamente, la victoria es muy importante, pero la diferencia de goles será crucial en este encuentro para el primer puesto. Eso definirá el liderato del grupo, así que debemos aprovechar cada una de las oportunidades para no terminar sufriendo”, afirmó.

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