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    Adultos mayores sufren violento robo al interior de su vivienda en Providencia: fueron intimidados y maniatados

    Cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda por un costado de la propiedad, logrando sustraer joyas, un arma y otras especies de valor.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    PDI - Imagen referencial. Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento robo durante la tarde de este martes al interior de su vivienda en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió cerca de las 17.00 horas en un inmueble ubicado en calle Arturo Medina, hasta donde ingresaron cuatro delincuentes con sus rostros cubiertos tras acceder por uno de los costados de la propiedad.

    Según los antecedentes preliminares, los sujetos intimidaron a una mujer de 84 años con un cuchillo y maniataron a su esposo, de 91 años, mientras registraban distintas dependencias de la vivienda en busca de especies de valor.

    Los antisociales sustrajeron joyas, un arma de fuego y diversas pertenencias. Entre ellas, las argollas de matrimonio de la pareja, quienes llevan más de 60 años casados.

    La comisaria Kelly Contreras, de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI, detalló que los delincuentes “amarraron a las víctimas y las intimidaron con un arma punzante, exigiendo joyas y dinero”.

    La oficial agregó que, al no encontrar mayores especies de valor, los sujetos centraron su atención en los anillos que portaba el matrimonio. “No podían sacarles con los nervios sus anillos de matrimonio, tuvieron que forzarlos y eso los afectó mucho, dada la violencia con la que actuaron”, señaló.

    Si bien las víctimas no resultaron lesionadas, ambas permanecen en estado de shock producto del asalto.

    Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI realizó peritajes en el lugar para levantar evidencias que permitan identificar a los responsables del robo.

    Más sobre:PolicialProvidenciaRobo con intimidaciónPDI

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