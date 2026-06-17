“No creo que mueras, pero es peligroso”: una serpiente revoluciona la práctica de Alemania en el Mundial

Un curioso visitante sorprendió a la delegación de Alemania que se encuentra concentrada en medio del Mundial de Norteamérica 2026.

Una serpiente interrumpió el normal funcionamiento del equipo, tal como lo dio a conocer Joshua Kimmich. El jugador del Bayern Múnich se refirió en conferencia de prensa sobre la situación vivida.

“Vimos una serpiente ayer. Nos dijeron que era venenosa. Si te pica, tienes que ir al hospital. No creo que mueras, pero ciertamente es peligroso”, dio a conocer el futbolista.

Agregó que “tengo la sensación de que si pisas una serpiente como sea, puede acabar mal. Por eso estamos tratando de mantener la distancia de los animales aquí. Tengo respeto por la gente de aquí. En Alemania, tengo la sensación de que no hay tantos animales peligrosos”, apuntó.

Sobre el partido contra Curazao, en el que se impusieron por 7-1, comentó que “jugamos el primer partido contra un rival que, sin duda, no es de talla mundial. Ahora nos esperan algunos retos en los que podremos ver a qué nivel estamos”.

“Tenemos grandes cualidades para hacer daño a los rivales. Tenemos que trabajar en la solidez, deducir los goles que encajamos, incluso contra un rival modesto”, añadió.

“Juguemos los dos próximos partidos y entonces todos los expertos podrán evaluar mejor en qué punto nos encontramos. Ya llevamos diez victorias consecutivas. Tengo la sensación de que vamos por buen camino”, cerró el jugador.

Una mirada que concuerda con lo que expuso el técnico Julian Nagelsmann tras el triunfo. “Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje”, afirmó el DT.

También dio a conocer el buen ambiente que se vive dentro del camarín. “Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir”, sostuvo.

Ahora, Alemania debe continuar con su preparación para sus próximos duelos por el Grupo E. Este sábado 20 de junio se medirán contra Costa de Marfil en Toronto y luego regresarán a Estados Unidos para el duelo contra Ecuador el jueves 25.