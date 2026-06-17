Mujer muere tras ser apuñalada en Maipú: hay un sujeto detenido

Una mujer de 64 años perdió la vida durante la noche del martes, luego de ser apuñalada cuando regresaba a su hogar tras una clase de baile.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en Villa el Abrazo, cuando la mujer de nacionalidad venezolana fue atacada por un individuo por causas que se desconocen.

Según detalló el capitán de Carabineros, Ignacio Gatica, oficial de ronda Santiago Rinconada, “ella se encontraría cerca del sitio del suceso, practicando esta actividad deportiva de baile entretenido, y fue en ese momento, cuando ya regresaba a su domicilio, las circunstancias en que ocurrió esta agresión que terminó en un resultado fatal”.

Además apuntó que “testigos señalan la participación de una persona, de la cual Carabineros logró la detención”.

Asimismo, el funcionario policial mencionó que “el arma utilizada no ha sido encontrada, no obstante, personal especializado se encuentra efectuando las diligencias para poder poner en conocimiento todos los antecedentes al Ministerio Público”.