Loki: la singular apuesta creativa de Disney+ con la firma de Marvel

El Dios de las Mentiras, el Dios de los Engaños o el hijo de los gigantes Farbauti y Laufey. Los nombres con que Loki fue conocido a los largo de las décadas hasta que las historietas de Marvel lo transformaron en el hijo adoptivo de Odín y en uno de los dolores de cabeza de Thor.

Un supervillano y antihéroe que saltó de las páginas de los cómics a la pantalla, primero en series animadas, para luego convertirse en uno de los personajes secundarios con más fanáticos del Universo Cinematográfico Marvel, bajo la interpretación de Tom Hiddleston.

Del cual por largo tiempo se esperó un largometraje propio, pero logró su primer protagónico a través de otro medio: el streaming, específicamente la plataforma de Disney+ y como parte de las series de los estudios Marvel inspiradas por “secundarios” de sus cintas.

Un espacio que debutó a principios de junio pasado, después del impensado éxito de WandaVision y su singular mirada a la pareja de Scarlet Witch y su amado androide, y la llegada a la pantalla de la más tradicional aventura de Falcon y el Soldado del Invierno.

Y que, retomando la creatividad del primero de esos espacios, decidió, bajo el simple título de Loki, poner a su singular protagonista en una historia que tiene como punto de partida el momento en que él se apodera del Teseracto en la película Avengers: Endgame (2012).

La llegada de Loki a la AVT

Gracias al cubo que contiene una de las Gemas del Infinito -la del Espacio-, la deidad de oscura cabellera queda libre y en medio del Desierto de Gobi, en Mongolia. Sin embargo, su libertad no dura mucho tiempo, ya que casi al mismo tiempo aparecen otras figuras.

Estas corresponden a las de un grupo de soldados llamados los Minutemen o Minuteros, que se transportan vía portales interdimensionales y ahora tienen la misión de llevarlo en calidad de detenido a las oficinas centrales de la Autoridad de Variación Temporal (AVT).

Institución que lo acusa de haber violado una secuencia estándar del flujo temporal y que, luego de hacerlo abandonar su elegante ropa asgardiana y vestirlo como un convicto, lo hace pasar por distintas y burocráticas etapas hasta que llega al salón de los juicios.

Donde mientras espera por su turno puede ver un video explicativo donde Miss Minutes, la especie de mascota de la AVT, le explica que esta oficina fue creada por los Guardianes del Tiempo para mantener la Sagrada Línea del Tiempo y evitar una guerra multiversal.

Un panorama dentro del cual a Loki lo acusan de provocar un “evento nexus”, lo que lo transformó en una variante temporal y debe declararse culpable o inocente ante la jueza Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Pero hay otro funcionario interesado en Loki.

Una importante variante para el semidiós

Este último es Mobius (Owen Wilson), quien luego de algunas complicaciones con su superiora y el mismo prisionero, logra convencer al semidiós de que lo ayude a detener a quien ha estado provocando la muerte de los Minuteros, que resulta ser otro/a Loki.

Una de las variantes que recorren los diferentes flujos del tiempo y se convierte en el punto de partida de una aventura donde Loki revelará varias capas de su ya compleja y cínica personalidad. La cual poco después se sabrá que se hace llamar Sylvie (Sophia Di Martino).

La cual hasta el momento había logrado escapar usando los mismos dispositivos que utilizan los funcionarios de la AVT para desplazarse, los TemPads. Y quien se convierte en la inesperada aliada de Loki y en la inspiración para un gran cambio del protagonista.

En uno de los tantos momentos de singularidad que son parte del espacio de seis capítulos, creado por Michael Waldron y dirigido por Kate Herron, que incluye un grupo de variados Lokis -como el Loki caimán- y el descubrimiento de un villano clave en el mundo Marvel.

Una última revelación que abre no solo el camino a la confirmada segunda temporada de la serie con Tom Hiddleston, sino que también a futuros títulos de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, como Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Lo que confirma a Loki y su apuesta por lo diferente, que además rescata a varios personajes y elementos de las historietas, como una de las inmejorables cartas de presentación de la asociación creativa entre Marvel y Disney+ de los últimos meses.

