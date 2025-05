Los mejores restaurantes italianos de Santiago

Rivoli

rivoli-IG.jpg la-tercera

(Foto por @diegovargasj)

En la Plaza del Sol de Providencia está Rivoli, un restaurante con más de 25 años de trayectoria atendido por su mismo dueño, el chef Massimo Funari.

Ahí hay varios platos que probar, como la “mozzarella sfiziosa” ($ 13.900), que son dos cremosas bolitas de mozzarella, acompañadas con tomate, rúcula, y jamón crudo.

Otra de las especialidades de la casa es el “risotto vino rosso e funghi” ($ 13.900), un cremoso risotto al dente o el “spaghetti carbonara” ($ 10.900), un suculento plato de pasta con huevo y tocino.

HORARIO: Ma. a sá., 12.30 PM a 4.30 PM y de 7.30 PM a 11.15 PM. Do., 12.30 PM a 4.30 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., Av. Providencia 2269 $ 2.100 la hora.

Signore

(Foto por @consuelog_)

Hace seis años abrió en Av. Vitacura Signore, que tiene una de las mejores pizzas del barrio El Golf.

Su masa, que preparan respetando al máximo la auténtica receta italiana, fermenta durante 48 horas para que sea más liviana y rica en nutrientes, y es de borde grueso e ingredientes nobles.

Si busca una sencilla e insuperable, pida sin dudarlo su "margherita Signore", la clásica con albahaca fresca ($ 6.500).

Lo mejor es que está abierta de lunes a domingo, de 8 AM a 12 AM, ideal para pasar en cualquier momento a probar una de sus ya famosas pizzas.

HORARIO: Ma. a sá., 8 AM a 1 AM. Do. y lu., 8 AM a 12 AM.

In Pasta

Helados-Inpasta-10.jpg la-tercera

Si hablamos de las mejores pastas caseras de Santiago, In Pasta lidera la lista.

Es una pequeña trattoria que abrió en 2015 en el barrio Italia a manos de los hermanos Venere y Massimo Bulliari, donde de martes a viernes, se ofrece un menú (desde $ 6.900) que cambia a diario.

Como el menú nunca se repite, puede que le toque probar unos increíbles "canelones de espinaca y ricotta" o unos "ravioles de zapallo camote" ¡Todos deliciosos!

También hay que darle una oportunidad a sus cremosos helados de estilo italiano que preparan ahí mismo.

Pruebe el de manzana verde con betarraga y jengibre, el de amarena, el de avellanas ($ 2.100 un sabor; $ 2.900 dos sabores).

HORARIO: Ma. a sá., 8.30 AM a 9 PM. Do., 10 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La Signoria

La-Signoria-3.jpg la-tercera

Cuando era el director técnico de "La Roja", Marcelo Bielsa tenía claro que La Signoria es uno de los mejores restaurantes italianos de Santiago.

Está en la esquina de Av. Bellavista con Loreto, detrás de pesadas puertas de maderas, donde ofrecen un menú —que anuncian a diario en la pizarra a tiza que está en la calle— con recetas de pasta casera típicas de la región de la Toscana, que más una crema de verduras y jugo natural cuesta $ 9.900.

No se pierda el postre, porque las tortas de aquí son una delicia

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM. Do., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

Pizzería Italia

Pizzería-Maestro-30.jpg la-tercera

La pizza, uno de los platos más típicos de la cocina italiana no podía quedar fuera de este especial.

Una de las mejores de Santiago la tiene la Pizzería Italia, un pequeño restaurante con estilo de fuente de sodas que está en Av. Manuel Montt al llegar a Bilbao.

También conocida como Italia Maestro Pizzero, acá su pizzaiolo solo usa productos frescos y de temporada para preparar sus pizzas, que son de una deliciosa masa, crocante y delgada, pero de borde grueso.

Le recomendamos probar la de "lasaña" ($ 8.700 la mediana; $ 11.200 familiar), que mezcla dos de los platos más típicos de Italia.

Es una combinación perfecta —que no es nada pesada—, con la cantidad justa de tomate con un poquito de crema, carne, cebolla y queso mozzarella.

HORARIO: Martes a sábado, 1 PM a 4 PM y 7 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.