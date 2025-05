Los parques de diversiones más increíbles de todo el mundo

Son centros enormes dedicados al entretenimiento, en los que se encuentra de todo, desde montañas rusas monstruosas hasta zoológicos. Aquí te presentamos 10 de los mejores parques de diversiones del mundo.

Magic Kingdom, Florida

Magic-Kingdom-disney_nuts-instagram2.jpg la-tercera

Magic Kingdom |

Magic Kingdom es conocido por ser “el lugar más mágico del mundo”, donde todos vuelven a ser niños.

Se construyó en 1971 en Orlando, Florida, siendo el primer parque de Disney World Resort. Aunque en ese tiempo era una copia casi exacta del Disneyland de California, superó con creces al original. Actualmente es el parque de diversiones del mundo con más visitantes, con más de 20 millones al año.

Su imagen más icónica es el Castillo de Cenicienta, que se ilumina con luces LED cada noche. Hasta tiene un restaurante en su interior, el Cinderella’s Royal Table.

Además del castillo, tiene cerca de 50 atracciones repartidas en 43 hectáreas, que se pueden recorrer a bordo del ferrocarril Walt Disney World Railroad. Es tan grande que se requiere mínimo dos días para conocerlo.

Una de las atracciones más populares es Splash Mountain, un juego acuático en forma de tobogán. Éste cuenta la historia de Canción del Sur, el primer largometraje en imagen real de Walt Disney.

Te subes a un tronco hueco y caes por 10 minutos, a 60 kilómetros por hora, a través de pantanos, cuevas y pozos de agua. Lo entretenido es que todos los lugares tienen personajes y una historia que contar.

Epcot, Florida

Epcot-disney_nuts-insta.jpg la-tercera

Epcot |

Todo amante de la tecnología quedará fascinado con Epcot, considerado uno de los mejores parques de diversiones del mundo.

Epcot se basa en la ciudad experimental del futuro que imaginó Walt Disney, EPCOT, que significa Prototipo de Comunidad Experimental del Mañana. Su idea era que allí viviera gente con trabajos, escuelas y un sistema de transporte.

La compañía abandonó el proyecto después de la muerte de Disney, considerando poco rentable construir y administrar una ciudad. La idea se recicló y transformó en un parque temático que representara la visión original.

Son 123 hectáreas ubicadas dentro de Walt Disney World Resort, divididas en dos áreas: Future World, dedicada a la innovación tecnológica, y Wold Showcase, donde se muestra la cultura de 11 países.

Future World tiene varios pabellones que giran en torno a diferentes aplicaciones y aspectos de la tecnología y la ciencia, con atracciones temáticas. Entre ellas está Mission: Space, un simulador centrífugo que imita la sensación que tiene un astronauta en una misión a Marte.

En World Showcase, cada noche se hace un espectáculo que ha ganado varios premios, Illuminations: Reflections of Earth. Es un show que narra la historia de la Tierra con fuegos artificiales, fuentes de agua, fuego y láseres.

Su centro es un enorme globo con pantallas LED curvas, que giran y muestran las imágenes que narran la historia. Todo se lleva a cabo a sobre una laguna. Ojo que este show se dejará de presentar a fines de 2019.

Tokyo DisneySea, Japón

Tokyo-DisneySea-tokyodisneyresort_official-instagram.jpg la-tercera

Tokyo DisneySea |

De todos los parques de diversiones del mundo, Tokyo DisneySea es el más costoso que se ha construido. Abrió en 2001 y es parte del Tokyo Disney Resort, que también incluye Tokyo Disneyland.

A pesar del nombre de este parque, hay que aclarar que no es operado por Disney sino que por una compañía asiática que adquirió la licencia. Ésta apostó por su propia versión de los famosos parques pero con un nivel tecnológico más alto.

Se diferencia de otros parques por estar orientado a un público más adulto, enfocándose en atracciones de inspiración náutica emocionantes y adrenalínicas.

Ocupa 71 hectáreas, con siete áreas temáticas o puertos náuticos. Uno de los principales es Mysterious Island, inspirado en la literatura de Julio Verne.

Ahí está una de sus atracciones más famosas, la montaña rusa Journey to the Center of the Earth, que se diseñó originalmente para Disneyland Paris y nunca se construyó.

El proyecto se retomó en Tokio e incluye un paseo por un volcán artificial. Dura 3 minutos y alcanza una velocidad de 75 kilómetros por hora.

Universal Studios Hollywood, California

Universal-Studios-Hollywood-Universal-Studios-Hollywood-facebook.jpg la-tercera

Facebook de Universal Studios Hollywood

Universal Studios actualmente tiene varios parques más populares y modernos que el de Hollywood, pero éste se mantiene como uno de los mejores parques temáticos del mundo.

Aquí están algunos de los estudios cinematográficos más antiguos y famosos de Hollywood. Los amantes del cine empezaron a contratar estos tours en 1915, pero el lugar no se transformó en un parque temático hasta los años 60.

En él se puede realizar un clásico tour por los estudios que se usaron en películas famosas, además de algunos que se siguen operativos.

Dura de 45 minutos a una hora y recorre sets como el de Volver al futuro y Psicosis, además de los recintos exteriores de Piratas del Caribe y 101 dálmatas.

Pero el tour no es lo único que se puede hacer. Existen varias áreas temáticas dedicadas a películas populares, cada una con sus propios espectáculos y atracciones.

Una de las más populares entre los más pequeños es Despicable Me Minion Mayhem, que se abrió después del éxito de Mi villano favorito. Ahí los visitantes reciben entrenamiento de “minion” y se transforman en uno.

Una clásica es Jurassic Park: The Ride, una atracción acuática con una caída de 26 metros. Todo en ella está ambientada en Isla Nublar, desde la fila para ingresar hasta el ataque de dinosaurios que se produce en su trayecto.

Islands of Adventure, Florida

Islands-of-Adventure-Nigellegend-Wikipedia-Commons.jpg la-tercera

Islands of Adventure | Nigellegend Wikipedia Commons

Islands of Adventure es el primer parque de Universal que no está construido alrededor de un estudio cinematográfico.

La idea es que el visitante sea un aventurero, que parte de una laguna central y se embarca para visitar ocho islas temáticas: una de Marvel, de Jurassic Park, de Harry Potter y de la Isla Calavera, entre otras.

El parque aumentó su popularidad después de la apertura de The Wizarding World of Harry Potter en 2010, la nueva isla temática que atrajo a millones de fans de la saga de J. K. Rowling.

Ahí hay edificios idénticos a los que aparecen en la franquicia Harry Potter, como el castillo en que está el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el Bosque prohibido y el Callejón Diagon.

Cuenta con cuatro montañas rusas e instalaciones que todo fan de Harry Potter querrá conocer. Puedes comprar varitas mágicas en la tienda de Ollivander, beber cerveza de mantequilla en el pub y juguetes para hacer bromas en la tienda de los hermanos Weasley.

Incluso hay una réplica de tamaño real del Hogwarts Express, un ferrocarril que une la estación londinense King’s Cross ubicada en el parque vecino, Universal Studios Florida, hasta la estación Hogsmeade de Islands of Adventure.

Le Puy du Fou, Francia

Le-Puy-du-Fou-BaldBoris-Wikipedia-Commons.jpg la-tercera

Le Puy du Fou | BaldBoris Wikipedia Commons

No es el parque más visitado de Europa, pero sí el más especial. Le Puy du Fou se ubica en un bosque de 50 hectáreas en que se ubica un castillo francés en ruinas, incendiado durante la Guerra de Vendée en el siglo XVIII.

Todo está ambientado en la época, con juegos, tres hoteles, 25 restaurantes temáticos y espectáculos sobre la historia de Francia.

Uno de sus shows, La Cinéscénie, es famoso por ser el espectáculo nocturno más grande del mundo. Dura dos horas y se monta en un escenario al aire libre de 23 hectáreas, ubicado detrás del castillo en ruinas.

La producción requiere más de mil actores en escena, cientos de caballos y seis mil disfraces. La historia que relatan es la misma del lugar, desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial.

La calidad de sus espectáculos le ha valido varios reconocimientos internacionales, incluyendo la distinción de “mejor parque temático de Europa” en los Parksmania Awards.

Everland, Corea del Sur

Everland-Everland-Facebook2.jpg la-tercera

Facebook de Everland

Everland está situado a unas dos horas de Seúl, en medio de las montañas y es el parque temático más grande de Corea.

Tiene cinco áreas temáticas, incluyendo un gigantesco zoológico conocido como Zootopia. Ahí se hacen safaris y se exhiben más de dos mil animales de 201 especies.

Su residente más famoso es Kosik, un elefante que puede imitar el sonido de ocho palabras coreanas, como “sí”, “no” y “siéntate”.

Otra de sus estrellas es un panda gigante, que fue obsequiado por el presidente chino Xi Jinping para representar la amistad entre los países.

Las demás áreas temáticas están llenas de juegos mecánicos, espectáculos, tiendas y restaurantes, todo enfocado en diferentes en zonas del mundo. Está Global Fair, European Adventure, American Adventure y Magic Land.

Su atracción más famosa es la montaña rusa T Express, que tiene varias menciones especiales: es una de las empinadas del mundo —su caída se inclina 77 grados tiene 57 metros—, además de ser la tercera más alta y estar entre las más rápidas y con mayor duración.

Si con eso no da suficiente miedo, se distingue por estar hecha de madera. Pura adrenalina.

Disneyland Park, Francia

Disneyland-Park-graziandradeb-instagram.jpg la-tercera

Disneyland Park |

El Disneyland francés se construyó como una réplica del parque de California, pero de un tamaño mucho mayor: 57 hectáreas, casi el doble, a unos 30 kilómetros de París.

A pesar de que sigue el modelo y mantiene las atracciones más clásicas de Disney, éstas se adaptan a Europa.

Por ejemplo, se consideró necesario retocar el Castillo de la Bella Durmiente y darle algo especial, ya que se encuentra en un continente que ya es famoso por sus castillos.

En él vive un dragón de animatronic de 27 metros, el más grande del mundo cuando el parque abrió en 1992.

El parque tiene cinco tierras temáticas, en las que se encuentran cerca de 50 atracciones. Éstas giran alrededor del castillo y la plaza central, unidas por el ferrocarril Disneyland Railroad.

La mayoría de estas tierras son réplicas de los otros parques, excepto una: Discoveryland. Es una versión de Tomorrowland con un concepto completamente diferente, basada en la cultura europea, pensadores y exploradores como Julio Verne y Leonardo da Vinci.

Ahí hay varias atracciones, juegos mecánicos y montañas rusas, como las de Buzz Lightyear de Toy Story, Veinte mil leguas de viaje submarino y de la saga Star Wars.

Chimelong Ocean Kingdom

Chimelong-romanparkhomets-instagran.jpg la-tercera

Chimelong |

Este parque temático lleva apenas cuatro años operando y ya tiene cinco récords Guinness bajo su nombre.

Está ubicado en Henggin, China, donde se construyó el Chimelong International Ocen Resort con la intención de ser “el Orlando de China”.

Tiene ocho áreas temáticas representativas de diferentes partes del océano, como la del Amazonas y de los Polos, y de animales acuáticos, como la de los delfines y de las morsas.

En ellas hay diversas atracciones, principalmente desfiles, montañas rusas y exhibiciones de animales.

Este parque tiene el oceanario más grande del mundo, con 48 millones de litros de agua… y también el segundo más grande del mundo. Todo en el mismo recinto.

Además, se jacta de tener la pantalla curva más grande del mundo, en la que se proyecta una película animada de 13 minutos llamada Kaka’s Great Adventure.

A pesar de sus reconocimientos internacionales, también ha sido duramente criticado por la cantidad de animales que ha traído desde Rusia. Se trata principalmente de orcas salvajes que son capturadas y vendidas al parque.

Animal Kingdom, Florida

Animal-Kingdom-disneynuts-Instagram.jpg la-tercera

Animal Kingdom |

No se puede olvidar este clásico de Orlando, que es el más grande de todos los parques de diversiones del mundo. En total mide 230 hectáreas.

Está ubicado dentro del Walt Disney World Resort pero alejado del resto de los parques, para proteger las condiciones de los miles de animales que viven ahí.

Gira entorno al Tree of Life, un árbol artificial de 44 metros de altura con 325 animales tallados en su tronco, los mismos que habitan en el parque.

Una atracción que nadie se pierde es Kilimanjaro Safari. Es la simulación de un safari por la sabana africana, que se hace en un terreno cerrado de 44 hectáreas conocido como Harambe Wildfire Reserve.

Ahí los animales andan sueltos y no hay caminos pavimentados, así se tiene una experiencia realista.

Se pueden ver leones, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, cebras y hienas, entre otros animales. También se puede experimentar de noche.

Su última novedad es Pandora, un área que recrea el planeta que se conoció en la película Avatar. Tiene montañas que flotan y plantas luminosas que recrean una imagen única en el parque.

A pesar de sus esfuerzos de conservación, este parque también se ha enfrentado a polémicas. Se ha criticado mucho por los fuegos artificiales que se lanzan en sus inmediaciones a diario, que pueden alterar a los animales.