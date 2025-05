Los tesoros de Av. Matucana en un día

Av. Matucana está justo en el límite de las comunas de Santiago, Quinta Normal y Estación Central, y es parte del circuito cultural de Santiago en el sector poniente de la ciudad.

Esto, porque tiene hermosos parques: La Quinta Normal, el parque Portales y, al final de ésta (hacia el norte), el parque fluvial Renato Poblete.

También por la decena de museos, bibliotecas y centros culturales que hay concentrados en algunas cuadras, como la sede del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), y el más visitado de Chile, el Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo mismo, en esta nota encontrarás una guía para recorrerla de punta a punta en 12 horas..

¿Una idea? La banda sonora de este día tiene que ser el disco Matucana, del grupo indie nacional Planeta No.

En la mañana

La Kinta Gourmet

La Kinta Gourmet - Matucana la-tercera

(Fotos: Valentina Miranda Vega)

Ni lo dudes con el desayuno. Anda directo a la picada La Kinta Gourmet, que está casi al llegar a la esquina de las avenidas Portales con Matucana.

La encontrarás rápido, porque está pintada entera de rojo y por el exquisito olor que sale de su cocina, donde preparan de forma inigualable la mechada, la que puedes encontrar en todas sus versiones: con puré o en forma de sándwich, es decir, entre dos sopaipillas y chorreante palta.

Ahí, también, sus dueños -el matrimonio chileno mexicano de Susana Zárate y Carlos Vargas- sirven unos contundentes desayuno desde las 8 AM los días de semana, y desde las 9 AM, los sábados y domingos (desde $ 1.600).

A la mesa te llevarán una marraqueta caliente y crujiente para que la untes en los dos perfectos huevos fritos que hacen en el lugar.

Eso, además de un plato hondo en el que flotan dos enormes sopaipillas en una dulce salsa de chancaca. Tan ricas les quedan, que querrás repetirte.

Todo acompañado, por supuesto, de té o café.

Ojo, también tienen contundentes menús de almuerzo a $ 4.000.

HORARIO: lunes a viernes, 8 AM a 6 PM. Sábado y domingo, 9 AM a 6 PM.

ESTACIONAMIENTO: Av. Portales 3310, $ 20 el minuto.

Museo Artequin

Museo Artequín la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

Después sí o sí tienes que darte una vuelta por el Artequin, sobre todo si seguirás esta guía con niños, porque todas las pinturas expuestas están a su altura, las pueden tocar e, incluso, sacar fotos.

El museo acaba de cumplir 25 años desde que se inauguró en Av. Portales (a una cuadra de Matucana) y frente al parque Quinta Normal.

A este edificio de estilo Art Nouveau, que se construyó en el año 1889 para la Exposición Universal de París, se puede ir a ver réplicas de famosas obras, como El nacimiento de Venus, del pintor italiano del Renacimiento Sandro Botticelli, o Las dos Fridas, de la artista mexicana Frida Kahlo.

Eso, además de conocer las dos nuevas salas que abrieron para celebrar su cuarto de siglo. Están en el segundo piso y se llaman Eco Zona de Nestlé y Sala Taller.

La primera, fomenta el cuidado del medio ambiente con paneles que tienen objetos reciclados con los que se puede interactuar.

En la segunda, podrás ver y tocar los distintos instrumentos con los que se puede hacer una obra de arte, como pinceles, brochas, lápices y pinturas.

*Revisa aquí las cuatro razones para enamorarte del Artequin.

HORARIO: Martes a viernes, 9 AM a 5 PM. Sábados, domingo y festivos, 11 AM a 6 PM.

Biblioteca de Santiago

Biblioteca de Santiago- Matucana la-tercera

(Foto: Facebook Biblioteca de Santiago)

Otra opción para hacer durante la mañana es ir a la Biblioteca de Santiago.

Se inauguró en el año 2005 en este edificio declarado Monumento Histórico Nacional, que se construyó en 1927 como almacén de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Tiene cuatro pisos para perderse en sus más de 10 salas, entre ellas la Guaguateca, con juegos y libros para niños de hasta cuatro años.

Ojo, que ahí los días 7 y 8 de julio, a las 12.30 PM, se harán jornadas de cuentacuentos, llamadas Contemos en el bosque para todas las familias.

Para adolescentes está la sala Juvenil (10 a 14 años), ahí harán el Club de Astronomía que comenzará el 14 de julio, y en el que los adolescentes aprenderán todo sobre el Universo.

Asimismo, durante julio se hará un Festival de Teatro Infantil, un ciclo de cine y varios talleres gratuitos.

La programación de la Biblioteca de Santiago la encuentras aquí.

HORARIO: Martes a viernes 11.30 AM a 8.30 PM. Sábados y domingo, 11 AM a 5 PM.

Museo de la Educación

Museo de la Educación- Matucana la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

Si no lo conoces, entonces aprovecha esta oportunidad para ir a darte una vuelta al Museo de la Educación Gabriela Mistral.

No está en Matucana misma, sino una cuadra hacia el oriente, en calle Chacabuco (detrás del Hospital San Juan de Dios), en lo que era la Escuela Normal de Niñas N°1 Brígida Walker.

Se inauguró en 1941,para poner énfasis en la educación.

¿Por qué lleva el nombre de la Premio Nobel de Literatura? Porque fue en este lugar donde la poeta obtuvo su habilitación para ejercer como profesora primaria en 1910.

Ahí podrás ver y tocar una antigua campana, de esas que estaban en los patios de las escuelas, además de conocer cómo han ido cambiando los pupitres de las salas de clases.

De hecho, se exhibe uno traído por Bernardo O'Higgins a comienzos de la República que eran unos mesones que incluían el asiento (sin respaldo), en el que se podían sentar dos o tres niños.

¿Otra cosa? Una máquina electrostática que trajo el diplomático chileno Diego Barros Arana para los estudiantes del Instituto Nacional del s. XIX.

Un dato, en una de las salas está el libro de notas de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien estudió en el Liceo 1 Javiera Carrera.

HORARIO: Lunes a viernes, 10 AM a 5 PM. Sábado, 10 AM a 3.30 PM.

¿Dónde almorzar?

La Micropasta

La Micropasta- Matucana la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

¿Amante de las pastas? Entonces tu lugar para almorzar es La Micropasta (pincha aquí para ver su Facebook), que se dedica justamente a la preparación de estos platos con harina italiana.

Está en el patio del centro cultural Matucana 100 -la entrada está al llegar a la esquina de Av. Portales- y ahí, de lunes a viernes se ofrece un menú por $ 4.700 (los sábados a $ 5.500) que incluye sopa, pan hecho en el lugar, un contundente plato de fondo y jugo de fruta natural (el postre se paga aparte, cuesta $ 1.000).

Siempre podrás elegir entre tres opciones de pastas, una de lasaña y diez tipos de salsas de acompañamiento.

Por ejemplo, te pueden tocar unos fabulosos ravioles rellenos de chupe de mariscos o unos sorrentinos de betarraga y queso azul que prepara el chef Patricio Salinas (ex de la Peluquería Francesa).

También hace distintas salsas, como una de vegetales salteados, o las clásica de pesto y de tomate que son para chuparse los dedos.

HORARIO: Lunes a sábado, 12 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTOS: En el lugar, gratis.

Verde te quiero verde

Matucana la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

Si buscas comida vegetariana, la opción es el restaurante Verde que te quiero verde, el local que abrió hace ocho años Claudia Huentenao, junto a su marido, el francés Julien Rebuffaud.

No está en la Av. Matucana misma, sino en la calle Huérfanos, a sólo tres cuadras de distancia.

Es una buena idea ir a almorzar allá, porque todo lo que se prepara es casero y el menú cambia de lunes a sábado.

Dependiendo de la temporada, ahí podrás comer de 12 PM a 4 PM, un enjundioso charquicán vegetariano con un sabroso huevo pochado encima.

¿Otra opción? Unos ravioles rellenos de zapallo y maracuyá que quedan increíbles.

El postre no puede faltar. Una buena idea es pedir la torta de chocolate con 80% cacao y que destaca por ser bien mojadita. La acompañan de una bola de helado de vainilla.

El menú vegetariana cuesta $ 6.000 y si le quieres agregar alguna carne blanca, costará $ 6.500.

Ojo, viene con pan que hacen ahí mismo y un jugo de fruta natural, además de entrada que puede ser sopa o ensalada.

HORARIO: Lunes a sábado, 12 PM a 4 PM.

ESTACIONAMIENTOS: En calles aledañas, gratis.

Picnic en la Quinta

Matucana la-tercera

(Foto: La Tercera)

Si es que no llueve ni las temperaturas están muy bajas, anda con tu manta para hacer un picnic bajo los añosos árboles del lugar, como el alcornoque y la araucaria (hay más de 4000 ejemplares).

Si bien, hay varios lugares donde instalarse en esta área verde de 36 hectáreas, un espacio que se escapa un poco del bullicio, es la entrada por Av. Portales.

Ahí, además de comer la colación que lleves, también podrás admirar el Museo Ferroviario, ese que está al aire libre y que tiene 16 locomotoras a vapor, como una de 1893 y otra de 1910, que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 2006.

Si no llevas la comida, puedes pasar a la Kinta Gourmet (encuentras el detalle más arriba) y pedir un sándwich de mechada en sopaipillas, o comprar huevos duros y frutas en alguno de los almacenes cercanos.

Quédate un buen rato disfrutando de la vegetación y tranquilidad de este parque diseñado por el naturalista Claudio Gay e inaugurado en 1841 como el primer parque público de Chile.

Ojo, en 2013 el parque Quinta Normal fue elegido por la revista de viajes Travel + Leisure, como una de las 30 áreas verdes más lindas del mundo por sus museos, variedad de árboles y su laguna.

ESTACIONAMIENTOS: Por Av. Portales, con propina.

En la tarde

Museo Nacional de Historia Natural

Matucana la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Dentro del parque Quinta Normal hay varios museos que puedes recorrer, uno de ellos es el más visitado de Chile: el Museo Nacional de Historia Natural.

Es uno de los más antiguos del país. Lo fundó en 1830 el naturalista francés Claudio Gay, el mismo que diseñó el parque, y que se ubica en el edificio de estilo neoclásico del lugar.

En el salón principal de este museo está -desde 1895- Greta, el nombre del esqueleto de la ballena "Balaenoptera borealis", que es una de las mayores atracciones.

Eso, además de animales embalsamados, la explicación del origen del Universo y todos los datos de la geografía y vegetación del país.

¿Dinosaurios? En el salón central también podrás toparte con 11 réplicas de esqueletos de estos animales extintos, como el Amargasaurus cazaui (de más de tres metros de altura), y el Chilesaurus, el único de esta especie descubierto en Chile, en la región de Aysén.

La muestra se llama Dinosaurios, más allá de la extinción, y se expondrá hasta agosto de este año. Antes de ir, descarga la aplicación del museo, para que veas a estos animales en movimiento, gracias a la realidad aumentada.

HORARIO: Martes a sábado, 10.30 AM a 5.30 PM. Domingo y festivos, 11 AM a 5.30 PM.

Museo de la Memoria y los DD.HH.

Matucana la-tercera

(Foto: Facebook Museo de la Memoria)

Fue inaugurado en 2010 para mostrar, a través de exposiciones permanentes y temporales, además de ciclos de cine y teatrales, las violaciones a los DD.HH. que se cometieron durante los años de dictadura, entre 1973 y 1990.

Apenas entres a la plaza central de este centro cultural, observarás la obra La Geometría de la Conciencia, del artista visual chileno Alfredo Jaar.

Es una instalación en las que aparecen y desaparecen, por efectos de la luz, 500 siluetas.

Además, en la explanada del museo se está exponiendo la muestra Una historia larga, fotografías de Pedro Tranamil Pailanca.

Son imágenes que este artista mapuche ha tomado a gente de su comunidad en protestas, y las contrapone con las que tiene el archivo del museo.

Ver más actividades del Museo de la Memoria aquí.

HORARIO: Martes a domingo, 10 AM a 6 PM.

Otros museos

También puedes ir a la sede que el Museo de Arte Contemporáneo, MAC (Av. Matucana 464) tiene en el Parque Quinta Normal. Está en el Palacio Versalles, ese de estilo neoclásico que construyó en 1920 el arquitecto Alberto Cruz Montt, para albergar ahí al Instituto de la Sociedad Agrícola.

Es un imperdible de la zona, si es que quieres conocer todo lo relacionado al arte más vanguardista de Chile.

¿Otro museo? El de Ciencia y Tecnología que está dentro de la Quinta Normal. Se inauguró en 1985 para fomentar estas áreas a través de muestras interactivas acerca de la geología del país, la astronomía y las telecomunicaciones.

En la noche

Matucana 100

Matucana la-tercera

(Foto: Gentileza Matucana 100)

Entre tanto recorrido por los museos ya se hizo de noche, pero es justo una buena hora para ir al centro cultural Matucana 100 (está al frente de la Biblioteca de Santiago).

En este espacio no sólo podrás ver exhibiciones de arte contemporáneo, o ciclos de cine, como el que están dando por estos días con las películas protagonizadas por el actor argentino Ricardo Darín, sino también obras de teatro.

¿Cuál ver? Arpeggione, la pieza dirigida por Jesús Urqueta que estará en cartelera hasta el 29 de julio (jueves a sábado, 8 PM. Domingo, 7 PM).

En esta verás a los actores Claudia Cabezas y Nicolás Zárate, quienes representan a dos músicos que mientras ensayan la Sonata en La menor para violonchelo y piano, del compositor austriaco Franz Schubert, comienzan una reflexión sobre la buenaventura.

Si prefieres la música, tienes que saber que ahí también se hacen conciertos, como el que hará el rapero nacional Felipe Berríos, más conocido como Bronko Yotte, este viernes 6, donde lanzará Nimbo Ep, su último trabajo.

Revisa toda la cartelera de M100, acá.

Amadeus Pizza

Matucana la-tercera

(Foto: Facebook Amadeus Pizza)

Para terminar, anda por una pizza de masa a la piedra a Amadeus Pizza Barrio Yungay.

Está a tres cuadras más al oriente de Av. Matucana, por calle Huérfanos, justo en la esquina con Esperanza.

Ahí podrás comer, por ejemplo, una exquisita de pomodoro, mozzarella, orégano, parmesano, rúcula y láminas de salmón ahumado ($ 7.900).

O un sándwich que en vez de pan lleva masa de pizza, como el "ghiottone", de salame, carne mechada cocida por ocho horas para que quede muy blanda, tomate, queso gouda y palta ($ 5.400).

¿Para tomar? Un pisco sour con ají verde ($ 2.500) sabroso y refrescante.

Revisa la web de Amadeus acá.

HORARIO: Lunes a miércoles, 10 AM a 7 PM. Jueves a viernes, 10 AM a 12 AM. Domingo, 7 PM a 12 AM.