Lúcete en la cocina con esta receta de empanadas de cochayuyo

¿Habías intentado antes preparar una receta de empanadas de cochayuyo? Si ni quisiera lo habías pensado, ahora puedes intentarlo con la que compartimos acá.

Es una sabrosa alternativa para darle una vuelta a las clásicas empanadas y para utilizar el cochayuyo, alga que abunda en las costas chilenas.

Una preparación con sabor marino que encuentras en la segunda edición de 50 recetas de buenos chilenos, el nuevo recetario que lanzó la marca Gato y que puedes descargar gratis.

Tiene la gracia de ser colaborativo, es decir, contiene preparaciones de personas comunes y corrientes de todo el país, que participaron de un concurso para elegir las que serían parte de este nuevo compilado.

Esta receta de empanadas de cochayuyo en particular es de Karina Cabrera, de Osorno, quien cuenta en el libro: "Nunca me gustaron ni el cochayuyo ni el luche. En una ocasión, mi abuela preparó luche y yo para escapar de esa comida me auto invité a la casa de mi pololo. Cuando llegué, me puse feliz de ver empanadas y cuando me dijeron que eran de cochayuyo pensé “no puede ser”. Cuando probé la primera no pude parar, eran deliciosas".

Acá su paso a paso:

Ingredientes

Para la masa:

1 kg de harina

1 huevo

100 ml de vino blanco

una pizca de sal, orégano

merquén (opcional)

agua fría para unir.

Para el relleno:

1 kg de cochayuyo

2 cebollas grandes

perejil

1 vaso de vino sauvignon blanc

sal

pimienta

queso (opcional)

Preparación

Para el relleno

Dejar remojando el cochayuyo de la noche anterior, botar el agua y poner el cochayuyo remojado en una olla con agua fría a cocer a fuego suave hasta que esté blando. Mientras se enfría, picar las cebollas en cuadrados pequeños y sofreír. Picar el cochayuyo y agregar a la fritura. Condimentar con sal, pimienta negra molida y agregar un puñado de harina, luego mezclar para incorporar bien y agregar el vino. Dejar cocer a fuego suave por tres minutos, apagar el fuego y dejar enfriar.

Para la masa