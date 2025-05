Ludifest 2024: la feria para los amantes de los juegos de mesa retorna a la Estación Mapocho

Después de su exitosa versión de 2023, Ludifest retorna a la Estación Mapocho con un nuevo encuentro de fin de semana, para los amantes de los juegos de tablero.

El que se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de abril, entre las 11 AM y las 7 PM, y promete dos jornadas plenas de diversión, estrategia y emoción.

Un evento único para aficionados y profesionales de la industria del juego en Chile, donde participan actores clave del sector, como Hasbro, Asmodee Chile y Devir.

Ludifest | Imagen promocional

En una tercera edición de este festival internacional de juegos de mesa con una experiencia inmersiva al máximo, para desafiar a los participantes y sus habilidades.

Además de ampliar su extensión en espacio y alcance, ya que ocupará la planta alta y baja del centro cultural, esperando reunir al doble de visitantes que su versión anterior.

Los que podrán ser parte de torneos, demostraciones y actividades interactivas, además de compartir con otros fanáticos de los juegos de tablero, junto a su familia y amigos.

Sin olvidar que también habrá un sector de comida y una zona para niños, junto con los stands de distribuidoras y editoriales de los principales juegos de mesa.

Participantes y torneos de Ludifest

Así, entre los participantes se cuentan Unstable Unicorns, Quimera Estudios, Telestrations, What Do You Meme, Detestable Games, Zygo Matic y Master Games.

Sin olvidar a Devir, con clásicos como Catán; Within Play y su catálogo de juegos inspirados en la naturaleza, además del danés Bezzerwizzer Studio y sus títulos BrainBox y Hint.

Junto a la Zona de Rol, con más de 80 mesas para enfrentarse en los juegos de tablero más clásicos, las propuestas indies y las opciones nacionales.

Y torneos a nivel país como los de Mind Bug, Azul, The Island y Aventureros al Tren, el pre-release de Outlaws of Thunder Junction o el torneo Star Wars Unlimited.

Pero eso no es todo, ya que la comunidad Warhammer 40K ofrecerá conversaciones sobre hobby y modelismo, y exhibiciones de modelos y escenarios.

Más información sobre zonas y actividades que son parte de Ludifest se encuentra en su sitio web (www.ludifest.cl) y su Instagram (instagram.com/ludifest/?hl=en).

Las entradas para este encuentro en la Estación Mapocho están a la venta en Ticketplus, por $ 11.000 diario general y $ 18.700 por ambos días.