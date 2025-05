Ludum Bar: cócteles, mocktails y divertidos juegos de mesa en barrio Italia

Si te encantan los juegos de mesa, Ludum Bar es perfecto para ti.

Está ubicado en el corazón de barrio Italia, en la esquina de Condell y Ricardo Matte Pérez, y es conocido por su ambiente acogedor y fascinación por los juegos de mesa, las consolas y la cultura geek en general.

Por lo mismo ahí se reúnen distintas comunidades, desde amantes de los juegos de mesa hasta fanáticos de sagas como Star Wars y Harry Potter.

Ludum-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Ludum Bar

Además es Pet Friendly y te espera de martes a domingo con una amplia terraza y con Happy Hour 2x de 5 PM a 9 PM.

La variada carta de Ludum Bar

Ludum-burguer-1.jpg la-tercera

Foto: Ludum Bar

La carta de Ludum Bar se divide en tres secciones, cada una más tentadora que la anterior.

En la primera, encontrarás preparaciones como hamburguesas, camarones apanados, pizzas, chorrillanas y hasta ensaladas.

Tienen una gran variedad de hamburguesas, las que se preparan en el local, desde la carne, hasta los aros de cebolla.

Una de las opciones es la Blood BBQ Rage ($9.900), que trae la hamburguesa Ludum (150 grs de vacuno), aros de cebolla apanados, salsa BBQ Whiskey, tocino y doble queso chedar. Todo eso en un esponjoso pan brioche y acompañada con papas fritas.

Ludum-burguer.jpg la-tercera

Foto: Ludum bar

En caso de que no comas carne, puedes reemplazar la hamburguesa por una Not Burguer o pollo a la plancha.

Otra preparación que puedes pedir y que es ideal para compartir son las chorrillanas, que van desde los $12.900 a los $16.900, dependiendo la que elijas.

Una de las más tentadoras es "La morada" ($12.900), que además de las papitas, lleva salsa ludum, alcachofa, champiñones, berenjenas y salsa de queso vegana.

Cócteles y mocktails

ludum-3-1-1.jpg la-tercera

Foto: Ludum Bar

En la segunda sección de la carta están los cócteles y mocktails, que son las estrellas de Ludum Bar.

Aquí los brebajes están inspirados en populares juegos de mesa, como el Fantasma Blitz ($6.500), un delicioso mocktail, que si lo pides, puede ser cocktail y que lleva pulpa de frambuesa, jugo de piña, crema de coco, crema de leche y jarabe de azúcar.

También está el Dixit ($6.500), un cocktail que a la vista enamora por su estética brillante y que lleva pisco, vermouth dry, infusión de lavanda, agua tónica y un toque de magia brillante.

Y si eres más de los clásicos, aquí encuentras opciones como Mojitos ($5.500), Caipiriña ($4.900) e incluso terremoto de medio litro ($3.500) o de litro ($6.500).

¿Y los juegos de mesa?

ludum-3-1.jpg la-tercera

Foto: Ludum Bar

En la tercera sección de la carta se encuentran los verdaderos protagonistas de este local, que es su impresionante colección de juegos de mesa, que supera los 200 títulos.

Desde divertido juegos de cartas, como el Exploding Kittens, hasta populares juegos de estrategia como el Catán: tiene una variedad para todos los gustos.

Cabe destacar que todos estos juegos están disponibles de forma gratuita para disfrutar mientras se consume en el bar.

Lo mejor es que no necesitas saber jugarlos, ya que en el local tanto las meseras como los meseros son demostradores.

Es decir, te pueden enseñar a jugar el título que elijas o incluso, te pueden ayudar a elegir uno según tus gustos.

Además de juegos de mesa, Ludum Bar acaba de inaugurar una sala gamer, con computadores disponibles para ir a tarrear.

Y en su segundo piso encontrarás dos tiendas temáticas: Moss Providencia, inspirada en el universo de Star Wars, y La Tiendita de los Weasley, un paraíso para los seguidores de Harry Potter.

En estos locales podrás comprar desde juegos de mesa, hasta artículos coleccionables, incluso la icónica capa de invisibilidad.

Es importante mencionar que las mesas puedes usarlas por un máximo de tres horas, aunque si la demanda no apura, te puedes quedar más tiempo.

Eventos y celebraciones

ludum-3.jpg la-tercera

Foto: Ludum Bar

Ludum Bar no se limita a ser un bar de juegos, ya que todas las semanas tiene eventos abiertos al público, como torneos de juegos o actividades para celebrar días especiales y que van publicando en sus redes sociales.

Un ejemplo próximo es el May the 4th Be With You, que se festejará el 4 de mayo y que es la fecha en que los seguidores de Star Wars honran a esta saga.

Para este día, en Ludum Bar encontrará tatuajes flash, concursos, cosplay y una actividad para armar tu sable de luz.

Además, para aquellos que desean celebrar momentos especiales, Ludum Bar ofrece reservas para cumpleaños temáticos, donde se puede elegir entre ambientaciones de Harry Potter, Star Wars o simplemente juegos de mesa.

