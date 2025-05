Mammaterra: la hamburguesería de Providencia que los vegetarianos y veganos aman

Hay un paraíso para los veganos y vegetarianos en plena Av. Pedro de Valdivia y se llama Mammaterra.

Te hablamos del local de comida rápida saludable que partió en el sur del país, en Puerto Montt, y que en el 2019 llegó a Santiago a conquistar a todos y todas con sus hamburguesas libres de productos de origen animal.

Esto, porque ahí el 95% de la oferta de la carta es vegana y el 5% restante, vegetariana. Puras delicias preparadas de la manera más saludable posible: sin frituras, sin azúcar ni exceso de sal.

Además, toda la comida se sirve en recipientes amigables con el medio ambiente. En Mammaterra no vas a ver plástico ni envases innecesarios: los cubiertos son de bambú, los platos de caña de azúcar biodegradable y los vasos de polipapel reciclables.

Para todos los gustos

Mammaterra-20.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Además, en Mammaterra hay variedades para todos los gustos. Por ejemplo, puedes elegir entre pan de zapallo, de betarraga, integral o sin gluten.

Si nunca has probado las hamburguesas veganas, no te preocupes, que también hay opciones de proteína para degustar: de quinoa, falafel, seitán y la clásica not burger, que se parece en sabor y aspecto a una hamburguesa tradicional.

Las salsas tampoco se quedan atrás en variedad. Puedes elegir entre mostaza naranja eneldo, yogurt ciboulette, cilantro ciboulette, mayo de la casa, ajo perejil y acevichada.

Puras delicias veganas, excepto por la salsa de yogurt ciboulette, que lleva yogurt tradicional, por lo tanto sólo es vegetariana.

Las hamburguesas de Mammaterra

Mammaterra-4.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Cuando llegues al local, acércate al mesón y elige alguna de sus ocho variedades de hamburguesas.

Te recomendamos la burger acevichada ($ 4.700), que lleva pan de zapallo, seitán, mix verde, aros de cebolla apanados, salsa criolla y mayo acevichada.

Si te gustan los sabores más clásicos, una buena idea es pedir la not burger ($ 5.700), con pan de zapallo, not burger, pepinillo, cebolla morada, queso (puede ser vegano o tradicional), mix verde y mayo de la casa.

¿Prefieres elegir tú mismo los ingredientes? No te preocupes, que para eso está la big mamma simple ($ 4.700), con la que puedes elegir el pan, la proteína, tres vegetales y dos salsas. Si eres más goloso, está la big mamma doble ( $5.700), que lleva el doble de vegetales y salsas que la simple.

Acompaña tu hamburguesa con unas papitas rústicas ($2.000), que se hacen al horno e incluyen dos salsas a elección.

Los aros de cebolla ( $1.500) son una buena opción para complementar. Vienen seis unidades y también se preparan en el horno.

Para la tomar hay vitaminas ($1.900), mezclas de frutas y verduras naturales, endulzadas con stevia, de variedades como manzana-pepino-espinaca, limonada-menta-jengibre y de naranja-zanahoria-apio.

¿Algo más liviano?

Mammaterra-14.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si andas en busca de algo más liviano, también puedes pedir un bowl de ensalada, como la clásica ensalada césar ( $4.300), que tiene mix verde, aceitunas, quesillo, crutones y salsa a elección.

Otra opción es la ensalada mediterránea ( $4.700), con espirales, pepino, choclo, tomate, aceitunas y salsa a elección.

A tu bowl le puedes agregar crutones, vegetales extra, queso, o una proteína extra.

Ojo, que Mammaterra también tiene deliverya través de su web, donde además tienen oferta de chorrillanas y cajas con mix de papas rústicas, aros de cebolla y salsas.