Maratón de Santiago 2024: ruta, horarios, retiro de kits y todo sobre la gran fiesta deportiva

Las calles de la capital ya se preparan para la Maratón de Santiago 2024.

La gran fiesta deportiva que este domingo 28 de abril reunirá a miles de personas en torno al deporte en esta carrera, que es la más importante que se realiza en el país.

Desde muy temprano, los competidores se juntarán frente al Palacio La Moneda, donde estará la largada y la meta de la competencia.

¿Estás entre los inscritos para correr? Entonces de seguro quieres saber todo sobre la Maratón de Santiago 2024.

Expo-Running-ok.jpg la-tercera

Foto: Expo Running

Partiendo por lo primero, el kit para competir, el que se retira en la Expo Running, evento que del jueves 25 al sábado 27 se realiza en la Estación Mapocho.

En esta nota puedes ver los detalles la feria, como sus horarios y los pasos para retirar el kit.

Ya con tu polera en mano sólo debes descansar para madrugar ese día domingo, ya que las largadas serán desde muy temprano.

Ojo, que el día de la competencia la Línea 1 del Metro comenzará a funcionar a las 6 AM, así puedes llegar directo al lugar de partida a través de la estación La Moneda.

Horarios de largadas y mapa de recorridos

Maraton-de-Santiago-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Maratón de Santiago

La Maratón de Santiago 2024 tiene tres distancias: 10, 21 y 42K. Y cada una de ellas tiene un horario de largada diferente.

Así, todo comenzará con la largada de los 42K, que será las 7.30 AM.

Mientras que para los 21K será a las 8 AM, 8.15 AM y 8.30 AM y para los 10K a las 8 AM y 8.15 AM.

En el inicio de esta carrera que pasará varias comuna de la capital, como Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura.

En la siguientes gráficas puedes ver el detalle del recorrido para cada una de las distancias.

42K

Maraton-de-santiago-recorrido-42k-ok.jpg la-tercera

Imagen: Maratón de Santiago 2024

21K

Maraton-de-santiago-recorrido-21k-ok-1.jpg la-tercera

Imagen: Maratón de Santiago 2024

10K

Maraton-recorrido-10-k-ok.jpg la-tercera

Imagen: Maratón de Santiago 2024

Cortes de calles y desvíos de tránsito

Maraton-de-Santiago-3-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Ojo si tienes que salir el domingo, que habrá cortes de calles y desvíos de tránsito en diferentes comunas por la realización de la Maratón de Santiago 2024.

Las medidas se aplicarán en las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Reina, Peñalolén, Las Condes y Vitacura, de manera escalonada entre la tarde del sábado y las 3 PM aprox. del domingo 28 de abril.

Sin embargo, en el barrio Cívico, donde se concentrará la actividad, los cortes y desvíos se iniciarán durante la noche del viernes 26 de abril.

Puedes ver todo el detalles de las medidas en el sitio web Transporte Informa