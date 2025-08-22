Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Cuando agosto se consolidaba como el primer mes de la primavera, con tardes caldeadas, gente en manga corta y un olor a Dieciocho que brotaba de parrillas a la vanguardia, llega la lluvia, la nieve y éste, el día más frío del año. Es el cambio climático en su modo más explícito, sin eufemismos ni indirectas: como un dios iracundo, se manifiesta contra los incrédulos con toda su furia metereológica.

Parecerá contraintuitivo pero, frente a la gelidez que impondrán los grados bajo cero, ante los que ninguna estufa, por muy japonesa que sea, será capaz de protegernos, nada mejor que salir de casa. ¿A la intemperie de la calle? No: al cine.

Ahí dentro el frío no existe. la-tercera

Aprovechando sus salas climatizadas, siempre a unos tropicales 25 grados, los cines resultan un excelente refugio para las temperaturas extremas, más todavía si en sus telones se proyectan grandes películas, cosa tan rara como una nevazón en Santiago. Es lo que sucederá este fin de semana en los Cinépolis de Parque Arauco (PA) y La Reina (LR), además del Centro Arte Alameda, durante los dos últimos días de SANFIC 2025.

Qué ver en el último fin de semana de SANFIC 2025

El festival de cine más importante de la ciudad cerrará con lo mejor que tiene, excusa ideal para pasar toda la tarde —y parte de la noche— en sus butacas. Hoy se puede empezar con Meet the Barbarians (5 PM, PA), largo dirigido y protagonizado por Julie Delpy en el que retrata las contradicciones respecto a los refugiados en Francia.

En la misma sala, a las 7:30, se exhibirá La ola, el musical que Sebastián Lelio estrenó este año en Cannes. La noche puede cerrarse con El último tabú (9:15, PA), documental alemán sobre la homosexualidad en el fútbol profesional.

Foto: Diego Araya Diego Araya

Antes (8:15 PM), pero en La Reina, estarán dando La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por el popular músico C. Tangana, y que se llevó dos premios Goya.

El domingo, si aún queda frío y ánimo, conviene ir al Centro Arte Alameda, en la calle Arturo Prat (metro U. de Chile) y ver a las 2:45 PM un clásico del humor negro en español: La comunidad, de Álex de la Iglesia, el invitado de honor de esta edición de SANFIC. Para cerrar la maratón cinéfila, nada mejor que la última ganadora de la Palma de Oro, Un simple accidente (6:55 PM, LR), del infalible iraní Jafar Panahi. Y de la sala, directo a la cama.