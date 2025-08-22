SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

El festival de cine más importante de la ciudad cerrará con lo mejor que tiene, excusa ideal para pasar toda la tarde calentito en sus butacas.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
4 películas recomendadas para ver en Sanfic CLX Icons

Cuando agosto se consolidaba como el primer mes de la primavera, con tardes caldeadas, gente en manga corta y un olor a Dieciocho que brotaba de parrillas a la vanguardia, llega la lluvia, la nieve y éste, el día más frío del año. Es el cambio climático en su modo más explícito, sin eufemismos ni indirectas: como un dios iracundo, se manifiesta contra los incrédulos con toda su furia metereológica.

Parecerá contraintuitivo pero, frente a la gelidez que impondrán los grados bajo cero, ante los que ninguna estufa, por muy japonesa que sea, será capaz de protegernos, nada mejor que salir de casa. ¿A la intemperie de la calle? No: al cine.

Ahí dentro el frío no existe. la-tercera

Aprovechando sus salas climatizadas, siempre a unos tropicales 25 grados, los cines resultan un excelente refugio para las temperaturas extremas, más todavía si en sus telones se proyectan grandes películas, cosa tan rara como una nevazón en Santiago. Es lo que sucederá este fin de semana en los Cinépolis de Parque Arauco (PA) y La Reina (LR), además del Centro Arte Alameda, durante los dos últimos días de SANFIC 2025.

Qué ver en el último fin de semana de SANFIC 2025

El festival de cine más importante de la ciudad cerrará con lo mejor que tiene, excusa ideal para pasar toda la tarde —y parte de la noche— en sus butacas. Hoy se puede empezar con Meet the Barbarians (5 PM, PA), largo dirigido y protagonizado por Julie Delpy en el que retrata las contradicciones respecto a los refugiados en Francia.

En la misma sala, a las 7:30, se exhibirá La ola, el musical que Sebastián Lelio estrenó este año en Cannes. La noche puede cerrarse con El último tabú (9:15, PA), documental alemán sobre la homosexualidad en el fútbol profesional.

Foto: Diego Araya Diego Araya

Antes (8:15 PM), pero en La Reina, estarán dando La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por el popular músico C. Tangana, y que se llevó dos premios Goya.

El domingo, si aún queda frío y ánimo, conviene ir al Centro Arte Alameda, en la calle Arturo Prat (metro U. de Chile) y ver a las 2:45 PM un clásico del humor negro en español: La comunidad, de Álex de la Iglesia, el invitado de honor de esta edición de SANFIC. Para cerrar la maratón cinéfila, nada mejor que la última ganadora de la Palma de Oro, Un simple accidente (6:55 PM, LR), del infalible iraní Jafar Panahi. Y de la sala, directo a la cama.

Más sobre:SANFICMi panoramaCineSala de cineLa ReinaCinépolisParque AraucoC. TanganaSebastián LelioÁlex de la IglesiaFríoPanoramas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por la liga inglesa

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos