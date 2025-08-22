“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia. Foto: ATON.

A un mes de que termine el invierno, el tiempo le regaló a Santiago varios días propios de la temporada. El pasado jueves 21, se cumplió el pronóstico de lluvias intensas en la capital y regiones de la zona central, y también la caída de nieve en algunas comunas.

Este viernes 22, el sistema frontal seguirá provocando efectos en el tiempo. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la lluvia podría perdurar en la ciudad hasta la noche.

Además, el fin de semana (sábado y domingo) le esperan días muy fríos a la Región Metropolitana , con temperaturas que podrían alcanzar el bajo cero.

Esto es todo lo que sabe sobre el tiempo para hoy y los próximos días.

Hasta cuándo habrá lluvia y nieve en Santiago

La nieve llegó a Santiago. Esta vez, no solo se presentó en la cordillera, sino también en sectores precordilleranos de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Puente Alto, Peñalolén, La Florida, entre otras.

¿Hasta cuándo llueve? De acuerdo al pronóstico de la DMC y Meteored, podría registrarse lluvia débil en forma de chubascos sobre la capital durante este viernes, y por la noche debiese declinar.

La nieve continuará cayendo en las zonas cordilleranas, y el sábado 23 nos regalará la imagen de una cordillera incluso más nevada que la de este viernes, tras las lluvias.

Pero ese mismo sábado, el evento habrá terminado .

No obstante, llegará una masa de aire frío importante que, con los restos del sistema frontal, provocará un gran descenso en las temperaturas. Desde Meteored, calificaron esto como “frío histórico” para Santiago.

Temperaturas muy frías para Santiago este fin de semana

La masa de aire frío tendrá efectos intensos en esta nueva llegada.

De acuerdo al pronóstico, el sábado 23 será la mañana más fría, con valores bajo cero en casi toda la Región Metropolitana . En el sector Santiago Centro, se esperan -3 °C como mínima. En Lo Barnechea y Vitacura, podría alcanzar los -8 °C, y San José de Maipo llegaría a los -9 °C.

El domingo 24, continuará el frío pero un poco más moderado: la DMC indicó que el termómetro en el centro de Santiago bajaría a - 1°C como mínima, y el lunes 25 ya repuntaría con unos 2 °C. Esto sigue siendo una mínima baja, por lo que el llamado es a abrigarse bien antes de salir.