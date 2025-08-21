SUSCRÍBETE
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

La Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por nevadas y heladas que afectarían a la zona central. Cinco comunas de Santiago podrían recibir nieve este fin de semana.

Nicole Iporre
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo. Foto: ATON.

Un evento invernal y de intensidad moderada comienza hoy en la zona central, según el pronóstico del tiempo. El más reciente sistema frontal ya habría ingresado al sector, y pronto debiese comenzar la lluvia y, un poco más tarde, las rachas de viento.

Pero además de este fenómeno, también estará presente una masa de aire frío que podría provocar la caída de nieve. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso meteorológico de “nevadas normales a moderadas” para cuatro regiones.

Según esta información, se estima que haya nevadas en las zonas cordilleranas de la Región de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

No obstante, el manto blanco también podría caer en el interior de Santiago.

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo. Foto: ATON.

5 comunas donde habrá nieve estos días, según el tiempo

Después de la lluvia que comenzará este jueves 21, llegará el frío. A partir del viernes, las temperaturas mínimas rondarán los 0 °C.

La DMC puso una alerta meteorológica por “heladas moderadas a intensas” para las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins para el sábado 23.

En Santiago, el pronóstico indica que el sábado, la mínima llegará a -3 °C y el domingo a -1 °C.

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo. Foto: ATON.

Y es este frío el que, de acuerdo al meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, provocará precipitaciones de nieve tipo chubasco en al menos cinco comunas de la Región Metropolitana este fin de semana. Entre ellas, están:

  1. Vitacura.
  2. La Reina.
  3. Peñalolén.
  4. La Florida.
  5. Puente Alto (sector oriente).

“Esto viene a cambiar este panorama y nos recuerda que todavía el mes de agosto es un mes de invierno”, concluyó el experto.

