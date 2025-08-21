“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo. Foto: ATON.

Llegó el día en que, según el pronóstico del tiempo, está pactada una de las últimas lluvias más intensas del invierno. Este jueves 21, el sistema frontal ya estará posicionado sobre la zona central y dejará lluvia, vientos fuertes y hasta nieve en algunos sectores, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Particularmente, Santiago tendrá lluvia intensa entre el jueves y viernes . El frío también será protagonista: las temperaturas mínimas —que incluso llegarían a bajo cero— podrían provocar heladas matinales en los próximos días.

¿A qué hora comenzará la lluvia? ¿Qué tan intensa será, y cuántos milímetros podrían caer en estos dos días? Esto es todo lo que se sabe sobre el tiempo.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

De acuerdo a la DMC, la lluvia en Santiago comenzará con chubascos durante la mañana del jueves 21, para comenzar a intensificarse a medida que se desarrolle la jornada.

Pero las horas en las que las precipitaciones serán mucho más intensas serán “entre las 17:00 y 20:00, es decir, a la hora de salida del trabajo” , advirtió Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo.

“Es absolutamente necesario el paraguas, porque durante la tarde habrá mucha agua en las calles”, añadió el experto.

Cómo será el frente que afectará a Santiago este jueves y viernes

El pronóstico de Meteored muestra que las rachas de viento fuerte comenzarán a partir de las 14:00 y podrían extenderse hasta las 20:00 aproximadamente. Estos podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.

“Estas condiciones aumentan la probabilidad de caídas de ramas y alteraciones en la infraestructura”, advirtieron desde Meteored.

Sobre los montos, se estima que lleguen hasta los 55 milímetros de agua caída en Santiago , entre el jueves y viernes, lo que equivale a lluvia moderada a fuerte.

Además, el frío será protagonista: la isoterma cero descenderá y aumentará la posibilidad de nevadas no solo en sectores cordilleranos, sino también en precordilleranos.

Según Leyton, la mañana del viernes, gran parte de las comunas del sector oriente de la capital, como La Reina, Vitacura, La Florida y Peñalolén, “van a recibir, en buen porcentaje, nieve. A prepararse para un evento frío”.