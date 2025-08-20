SUSCRÍBETE
“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago

La Región Metropolitana y la zona central enfrentarán un intenso sistema frontal que marcará un importante descenso de las temperaturas. Estos serán los efectos del fenómeno, según el tiempo.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
"Más frío que otros": los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago. Foto: ATON.

Un día muy frío, con lluvia y hasta caída de nieve le espera a Santiago. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) estima que este jueves, 21 de agosto, la capital despertará con el cielo cubierto y, a medida que transcurra el día, las precipitaciones se pondrán cada vez más intensas.

Esto, gracias a la llegada de un gran sistema frontal que, además de la lluvia y nieve, traerá fuertes rachas de viento a la ciudad.

¿Cuántos milímetros de agua podrían caer? ¿Cuánto durará la lluvia? ¿Cuáles serán todos los efectos de este sistema frontal? Esto es todo lo que se sabe del tiempo.

“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el tiempo

De acuerdo al pronóstico del tiempo, la lluvia llegará a Santiago este jueves, 21 de agosto. Según la DMC, la máxima de esa jornada alcanzará solo los 11 °C, y la mínima será de 6 °C. Es decir, será un día bastante frío.

Pero, sin duda, el protagonista será la lluvia: en la mañana, comenzarán los chubascos aislados, y en la tarde y noche, las precipitaciones se intensificarán.

El viernes 22, la lluvia debiese continuar al menos hasta la tarde. Según el modelo de Meteored, los acumulados de agua caída podrían superar los 50 mm en los dos días, lo que corresponde a una precipitación importante.

Los efectos del sistema frontal en Santiago este jueves y viernes

El sistema frontal que llegará a la zona central en esta ocasión, es algo distinto a los otros que predominaron en invierno.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que “traerá más frío que otros”. Este sería uno de los principales efectos de este frente, en paralelo con la lluvia más intensa que se extendería desde el jueves hasta el viernes sobre la capital.

“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago. Foto: ATON.

Pero efectivamente, el frío no pasará desapercibido. El viernes 22, la mínima será de 1 °C y la máxima de 7 °C en el centro de Santiago. El sábado 23, podrían haber mínimas bajo cero (hasta -1 °C) y una máxima de 11 °C.

Además, desde Meteored explicaron que también habrá un incremento de las rachas de viento y la caída de nieve en sectores sobre los 1.000 metros de altura.

En resumen, los efectos del sistema frontal que llega este jueves 21 son:

  • Lluvia con acumulados importantes.
  • Fuertes rachas de viento.
  • Caída de nieve.
  • Frío y posibles heladas matinales.



