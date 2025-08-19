Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico. Foto: ATON.

Aunque esta semana comenzará con lluvias débiles, el panorama del tiempo en la Región Metropolitana se intensificaría el próximo jueves, 21 de agosto. Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas bajarán considerablemente y llegará la lluvia con una intensidad importante.

Además, de acuerdo a la plataforma especializada Meteored, también podrían caer precipitaciones en forma de nieve con acumulados “muy significativos”.

Este tiempo inestable será provocado por un gran sistema frontal que arribará el jueves a la zona central y que pasará por Santiago , e incluso, llegaría hasta la Región de Coquimbo .

Este es el pronóstico para los próximos días.

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el tiempo

Según el pronóstico de la DMC, la lluvia intensa comenzará el próximo jueves 21 en Santiago . Ese día, se esperan 6°C de mínima y 14 °C de máxima. La jornada comenzará con el cielo cubierto de nubes, y durante la mañana aparecerían los primeros chubascos aislados.

Hacia la tarde y durante la noche y madrugada, la lluvia será más intensa.

Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, explicó que “va a ser una distribución homogénea en la intensidad, que va a aumentando hacia la tarde” y que, además de la lluvia, también hay que tener cuidado con el viento.

“Mucha atención, porque (el viento) va a aumentar en Santiago, hasta 48 kilómetros por hora la racha máxima. Es un evento típicamente de invierno. Baja temperatura, lluvia abundante y acompañada de viento”.

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico. Foto: ATON.

El viernes 22, la lluvia podría seguir durante la madrugada y la mañana . Ese día, hará más frío: se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C.

Sobre los montos, Leyton estimó que podrían caer de 15 a 25 milímetros de agua, lo que corresponde a una lluvia moderada a intensa.

Lluvia en las regiones de la zona central de Chile

De acuerdo a la DMC, otras ciudades de la zona central podrían tener lluvia al mismo tiempo que Santiago, entre el jueves 21 y viernes 22: Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción y Chillán, entre otras .

En resumen, el pronóstico muestra que también caerán precipitaciones en sectores de: