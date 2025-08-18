SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Estos son los 3 días en los que caerá lluvia en Santiago, según el tiempo

La capital chilena vivirá una semana marcada por el invierno, con bajas temperaturas y lluvia. ¿Qué días habrá precipitaciones en la capital? Esto dice el pronóstico.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Estos son los 3 días en los que caerá lluvia en Santiago, según el tiempo. Foto: Referencial.

A casi un mes de que termine el invierno, la ciudad de Santiago experimentará una semana propia de la temporada: el frío y la lluvia marcarán el pronóstico del tiempo los próximos días, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Si bien los primeros atisbos de lluvia serán débiles —como los que están pronosticados para este 18 y 19 de agosto—, hacia el final de la semana, la capital podría experimentar precipitaciones mucho más intensas.

¿Qué días habrá lluvia en Santiago? ¿Cuándo será la jornada de lluvia más intensa? Esto es todo lo que dice el pronóstico.

Estos son los 3 días en los que caerá lluvia en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Los 3 días de lluvia en Santiago para esta semana

El primer día en que podría caer lluvia es este lunes, 18 de agosto. Según el modelo de la DMC, se esperan chubascos débiles durante la noche. No obstante, el pronóstico de Meteored se adelantó un poco y especificó que podría haber lluvia débil entre las 17:00 y 20:00 horas.

Sin embargo, este evento no será tan importante como el que debiese llegar el jueves 21: según el meteorólogo de TVN, Iván Torres, esa jornada podría caer entre 15 y 30 milímetros de agua, lo que clasifica como una lluvia moderada a intensa.

Estos son los 3 días en los que caerá lluvia en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Además, el pronóstico de la DMC muestra que la lluvia no solo se concentrará en el jueves, sino que también perdurará hasta la mañana del viernes 22.

En resumen, los tres días en los que habrá lluvia en Santiago esta semana son:

  • Lunes 18. Lluvia débil, en forma de chubascos aislados (entre 1 y milímetros).
  • Jueves 21. Lluvia moderada a intensa (entre 15 y 30 milímetros).
  • Viernes 22. Lluvia débil, en forma de chubascos (entre 10 y 15 milímetros).

Lee también:

Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyTiempo en SantiagoLluviaLluvia en SantiagoPronósticoPronóstico del tiempoClimaClima hoyCuándo llueveMeteorologíaDMCDirección Meteorológica de ChileMeteochileCuándo habrá lluviaPrecipitacionesSistema frontalQué días lloveráInviernoFríoDías de lluviaRegión MetropolitanaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”
Chile

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Educación empresarial: tiempo de dar el salto
Negocios

Educación empresarial: tiempo de dar el salto

La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB

El millonario fraude informático que afectó al controlador de Tanner, Ricardo Massu

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”
Mundo

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot