Estos son los 3 días en los que caerá lluvia en Santiago, según el tiempo.

A casi un mes de que termine el invierno, la ciudad de Santiago experimentará una semana propia de la temporada: el frío y la lluvia marcarán el pronóstico del tiempo los próximos días, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Si bien los primeros atisbos de lluvia serán débiles —como los que están pronosticados para este 18 y 19 de agosto—, hacia el final de la semana, la capital podría experimentar precipitaciones mucho más intensas.

¿Qué días habrá lluvia en Santiago? ¿Cuándo será la jornada de lluvia más intensa? Esto es todo lo que dice el pronóstico.



Los 3 días de lluvia en Santiago para esta semana

El primer día en que podría caer lluvia es este lunes, 18 de agosto . Según el modelo de la DMC, se esperan chubascos débiles durante la noche. No obstante, el pronóstico de Meteored se adelantó un poco y especificó que podría haber lluvia débil entre las 17:00 y 20:00 horas.

Sin embargo, este evento no será tan importante como el que debiese llegar el jueves 21 : según el meteorólogo de TVN, Iván Torres, esa jornada podría caer entre 15 y 30 milímetros de agua , lo que clasifica como una lluvia moderada a intensa.



Además, el pronóstico de la DMC muestra que la lluvia no solo se concentrará en el jueves, sino que también perdurará hasta la mañana del viernes 22.

En resumen, los tres días en los que habrá lluvia en Santiago esta semana son: