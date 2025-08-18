A qué hora comienza hoy la lluvia en Santiago, según el pronóstico. Foto: ATON.

Un cielo encapotado y bajas temperaturas. Así comienza el inicio de una semana más en Santiago, no obstante, a diferencia de la anterior, habrá jornadas mucho más invernales, con un pronóstico de posibles lluvias en al menos tres de los siete días.

Sin ir más lejos, la primera precipitación podría caer hoy, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto, por la presencia de una baja segregada que generará chubascos débiles y nevadas en sectores cordilleranos, de acuerdo a la información entregada por Meteored.

Qué es una baja segregada, el fenómeno que traerá lluvia a Santiago

Una baja segregada es un tipo de sistema de baja presión que se “desprende” del flujo general de la atmósfera en altura. De ahí, su nombre “segregada”, pues queda en esa posición de la circulación principal.

En otras palabras, es como una bolsa de aire frío que se separó de la corriente de aire en altura (la corriente en chorro) y quedó como un “remolino independiente” . Al no estar conectada con la circulación general, puede moverse de forma lenta o quedarse mucho tiempo en un solo lugar.

Sus efectos suelen ser: inestabilidad en el tiempo, nubosidad abundante y precipitaciones intensas. También puede favorecer la aparición de tormentas eléctricas y nevadas.

Cuándo comienza la lluvia hoy en Santiago, según el tiempo

Máximas y mínimas bajas, y el cielo mayormente encapotado. Así serán los próximos días en la capital, producto de la baja segregada.

El primer día en que podría caer lluvia es este lunes, 18 de agosto . Según el modelo de la DMC, se esperan chubascos débiles durante la noche. No obstante, el pronóstico de Meteored se adelanta un poco y especificó que podría haber lluvia débil entre las 17:00 y 20:00 horas.

El martes 19 podrían caer algunas gotas más en la madrugada.

Sobre la intensidad de este primer evento, se estima que se acumulen entre 1 y 5 milímetros de agua caída , lo que corresponde a lluvia débil, en forma de chubascos aislados.

El resto de la semana, se espera que haya otros dos días más con precipitaciones: el jueves 21 y viernes 22 podría haber lluvia más intensa.