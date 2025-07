Ganadora de la Palma de Oro inaugurará la edición 2025 de Sanfic

It was just an accident, la película con la que Jafar Panahi ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes 2025, será la encargada de inaugurar la 21° edición del Festival Internacional de Cine de Santiago (Sanfic), certamen que este año se desarrollará entre el 17 y el 24 de agosto.

El evento acogerá el estreno latinoamericano de la cinta y también la mostrará en el marco de la sección Maestros del Cine, el espacio reservado para nuevos trabajos de reputados realizadores.

Carlos Núñez, fundador y director artístico del, festival, destacó la “relevancia y sensibilidad” del largometraje de Panahi. “Este hito refuerza nuestro compromiso con traer a Chile lo mejor del cine mundial contemporáneo”, señaló en un comunicado.

La historia sigue a Eghbal, su esposa y su hija, una familia que sufre un accidente automovilístico al atropellar a un perro en plena carretera. Al buscar ayuda, un mecánico reconoce a Eghbal como su torturador en prisión y lo secuestra junto a otros expresos, con el propósito de enterrarlo vivo en el desierto.

“A lo largo de una jornada intensa y tensa, la línea entre justicia y venganza comienza a difuminarse, abriendo interrogantes éticos sobre el castigo, el perdón y la responsabilidad moral”, apunta la sinopsis oficial.

Sanfic es producido por Storyboard Media, presentando por Fundación CorpArtes y cofinanciado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,

Próximamente se revelará la programación completa y la fecha del inicio de la venta de entradas.