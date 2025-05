Nada: la entrañable comedia argentina de Star+ con un invitado muy especial

La plataforma de Star+ se ha convertido en una de las mejores vitrinas para las producciones latinoamericanas, pero especialmente para las argentinas como Nada.

La nueva apuesta de la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat, los mismos detrás de la película El ciudadano ilustre y otro título para el mismo servicio de streaming: El encargado.

La comedia de suspenso con Guillermo Francella que ya ofreció un buen ejemplo de cómo Cohn y Duprat pueden conformar toda una narración en torno a un personaje singular.

Nada-6.jpg la-tercera

Nada | Star+

Para ahora dejar atrás por al manipulador conserje de Francella y enfocarse en Manuel Tamayo Prats, el no menos particular protagonista de su nueva miniserie de cinco capítulos.

El crítico gastronómico encarnado por Luis Brandoni (El cuento de las comadrejas), que proviene de una respetada familia bonaerense y tuvo su momento de gloria hace unas décadas.

La gran pérdida de Manuel

Nada-2.jpg la-tercera

Nada | Star+

Un porteño octogenario que todavía es respetado por los dueños de los restaurantes, donde come sin pagar, que vive en su casona en compañía de Celsa (María Rosa Fugazot).

La mujer de infinita paciencia que lo ha acompañado por cuatro décadas, como ama de llaves, cocinera, chofer y encargada de las compras y el manejo financiero de su casa.

Por lo que su repentina muerte pone a Tamayo Prats, quien es solo bueno reseñando platos y preocupado de que estos sean preparados con meticulosidad, en un verdadero limbo.

Nada-5.jpg la-tercera

Nada | Star+

Ya que sin Celsa no sabe cómo manejar su propia vida, por lo que su amiga y ex pareja Grace (Silvia Kutika) no duda en enviar rápidamente a alguien que lo asista.

La que resulta ser la joven paraguaya Antonia (Majo Cabrera), que llegó a Buenos Aires para trabajar y enviar el dinero a su pueblo natal para la mantención de su pequeña hija.

Un secundario clave

Nada-10.jpg la-tercera

Nada | Star+

La misma chica que el correcto, pero quisquilloso Manuel recibe con renuencia, como lo explica el personaje encargado de narrar los hechos: Vincent Parisi.

El periodista neoyorquino que encarna Robert De Niro, en su reencuentro con los roles más amables, que también revela a los espectadores conceptos claves.

Nada-3.jpg Consuelo Oppizzi

Nada | Star+

Entre los que se cuentan los improperios que de manera usual forman parte del vocabulario del protagonista -como boludo y pelotudo-, y también las mañas del crítico.

Los malos hábitos que hacen de Manuel una figura que saca de quicio, al mismo tiempo que provoca varias sonrisas y despierta una gran empatía en el público.

Además de convertirse en el motor inmejorable de una trama simple, aunque entrañable, con De Niro en un papel secundario pero esencial a lo largo de su ágil relato.

Ver en Star+