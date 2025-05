Only murders in the building: estrellas fílmicas y otro asesinato se suman al tercer ciclo de la serie

A lo largo de dos temporadas, Only murders in the building se consolidó como una de las mejores series del streaming, con Steve Martin y Martin Shore conquistando al espectador actual.

Con lo que reafirmaron sus extensas carreras en la actuación junto a Selena Gomez, aquí claramente más que una cantante, en una narración marcada por la comedia y el suspenso.

La que se inició en agosto de 2021, cuando sus personajes, Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora se conocieron como vecinos en el edificio Arconia de Nueva York.

Only-murders-in-the-building-9.jpg Patrick Harbron

Momento en que descubriendo su gusto en común por el podcast All is not OK in Oklahoma y unieron fuerzas para descubrir al asesino de otro habitante del lugar, Tim Kono (Julian Cihi).

Una investigación que plasmaron en su podcast de true crime Only murders in the building y les permitió descubrir al culpable, para luego volver a las andadas en un segundo ciclo.

La mala suerte ronda a Oliver

Only-murders-in-the-building-8.jpg Patrick Harbron

Una temporada donde rastrearon al culpable de la muerte de otra vecina, Bunny Folger (Jayne Houdyshell), que dio paso a una tercera entrega y un nuevo crimen que sacude al Arconia.

La que recibe como estrellas invitadas ni más ni menos que a Maryl Streep, ya una leyenda de la actuación, y al no menos famoso Paul Rudd (Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Quienes son piezas esenciales del ciclo que debuta en Star+ con dos emisiones de un total de 10, que prometen otra inmejorable visita a la comedia de suspenso.

Only-murders-in-the-building-16.jpg

En que Oliver finalmente retorna a Broadway por la puerta ancha con la obra El cascabel de la muerte, aunque nuevamente se hace presente la mala suerte en su carrera.

Cuando su protagonista, Ben Glenroy (Rudd), famoso por su superhéroe fílmico Cobro -un zoólogo que se convierte en una cobra gigante-, se desploma en escena la noche del debut.

La muerte de una estrella

Only-murders-in-the-building-13.jpg Patrick Harbron

Sin embargo, pronto se sabe que Ben fue revivido en urgencias de un hospital, para solo unas horas más tarde ser alcanzado por la muerte en un ascensor del Arconia.

En un crimen que empiezan a investigar Mabel, Charles y Oliver, y del que son sospechosos sus compañeros de elenco, entre ellos Loretta Durkin (una perfecta Streep).

Only-murders-in-the-building-3.jpg Patrick Harbron

Además de Kimber (Ashley Park), Ty (Gerald Caesar), Jonathan (Jason Veasey) y Bobo (Don Darryl Rivera), junto a los productores de la puesta en escena y el mismo agente de Glenroy.

En un ciclo que se vislumbra como uno de los más intensos e inquietantes de la serie, que como lo muestra su tráiler también incluye a otros famosos como Matthew Broderick.

Además de algunos problemas personales para sus protagónicos, con Mabel contando las semanas para abandonar el departamento de su tía y Oliver encarando las secuelas de un infarto.

