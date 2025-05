Oscar 2023: dónde ver en streaming las películas ganadoras

En una ceremonia realizada en el Dolby Theatre de Los Angeles, ayer se conocieron a los ganadores de los Oscars 2023, la edición número 95 de los premios que anualmente entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Una cita imperdible para los cinéfilos que tuvo como su máxima ganadora a la singular cinta Todo en todas partes al mismo tiempo, seguida por el drama bélico Sin novedad en el frente, de Netflix.

Las cuales, junto a la mayor parte de las realizaciones que se alzaron con un galardón en los Oscars 2023, pueden verse en las principales plataformas de streaming, como detallamos a continuación.

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-2-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Galardones: Mejor Película, Mejor Director para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan, Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, Mejor Guión Original, Mejor Montaje

De qué trata: En su segundo largometraje, el dúo de directores conocidos como Daniels, integrado por los estadounidenses Daniel Scheinert y Daniel Kwan, lleva a un recorrido tan vertiginoso como diferente.

El cual se divide en tres partes –Everything, Everywhere y All at once-, para mostrar la historia de Evelyn (Michelle Yeoh), una mujer chino estadounidense que no está pasando el mejor momento

Sin embargo, tiene la oportunidad de dejar la rutina y enfrentarse a la extraña realidad de sus diferentes yos en el multiverso, en un relato que tiene como punto de partida otra tediosa jornada para ella.

Donde prepara los recibos que deberá mostrar en una auditoría a su lavandería. Lo que se suma a la tensión en su matrimonio con Waymond (Ke Huy Quan) y la mala relación con su hija Joy (Stephanie Hsu).

Ver en Prime Video

Sin novedad en el frente

Sin-novedad-en-el-frente-1.jpg la-tercera

Sin novedad en el frente | Netflix

Galardones: Mejor Película Internacional, Mejor Música Original, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección de Arte

De qué trata: La novela homónima del alemán Erich Maria Remarque, todo un símbolo del antibelicismo, se centra en la dramática experiencia de un adolescente que debe combatir en la Primera Guerra Mundial.

Un clásico de la literatura que llegó al streaming bajo la dirección de Edward Berger y la producción ejecutiva del actor Daniel Brühl. El que también es parte del elenco de la realización de casi dos horas y media.

La cual muestra la historia de Paul (Felix Kammerer), un chico de 17 años que junto a sus amigos Ludwig (Adrian Grünewald), Albert (Aaron Hilmer) y Franz (Moritz Klaus) se enrolan para combatir en la Primera Guerra.

Un conflicto al que llegan con optimismo y los uniformes que, sin saberlo, ya habían usado otros jóvenes caídos en batalla, y que pronto enfrentará a Paul al horror de una matanza orquestada por oficiales lejos del frente.

Ver en Netflix

Pinocho-de-Guillermo-del-Toro.jpg Netflix

Pinocho de Guillermo del Toro | Netflix

Galardón: Mejor Película de Animación

De qué trata: El famoso realizador mexicano Guillermo del Toro ofrece su versión de la novela Las aventuras de Pinocho, del italiano Carlo Collodi, a través de la animación en stop motion.

En una narración marcada por el musical, el drama y la oscura fantasía de este singular cineasta, que con esta cinta debutó en el género de la animación, con la co-dirección de Mark Gustafson.

Y aunque su versión de Pinocho sea menos infantil, no por ello es menos cautivadora y emocionante, apuntando directamente a la paternidad y el forzado desvanecimiento de la ingenuidad infantil.

Dos elementos que recorren una narración que se inicia centrada en Gepetto, el carpintero de un pueblo italiano que tras perder a su hijo debido a la guerra, decide “revivirlo” haciendo un niño de madera de pino.

Ver en Netflix

Navalny

Navalny.jpeg la-tercera

Navalny | HBO Max

Galardón: Mejor Documental

De qué trata: El documentalista Daniel Roher es el realizador de la cinta centrada en la figura del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien el 20 de agosto de 2020 fue envenenado con el agente nervioso Novichok.

Una sustancia mortal desarrollada en la antigua Unión Soviética que dejó al Navalny a las puertas de la muerte, como lo revive este documental que se centra en la investigación en torno al hecho.

En donde son claves los periodistas Christo Grozev y Maria Pevchikh, quienes están detrás de las indagaciones sobre la participación del gobierno de Vladimir Putin en el ataque a su principal opositor.

Pero el motor del relato es el mismo Navalny, quien luego de recuperarse en un hospital de Alemania, retornó a Rusia en enero de 2021, siendo detenido por fraude y condenado a 11 años de cárcel.

Ver en HBO Max

Top-Gun-Maverick-1.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Galardón: Mejor Sonido

De qué trata: A 36 años del estreno de la cinta original titulada simplemente Top Gun, con un joven Tom Cruise como el sonriente y algo rebelde Pete Mitchell, ese mundo de pilotos y aviones volvió a la pantalla.

En una cinta que se inicia con un maduro Maverick (un intenso Cruise) cuando solo ha alcanzado el rango de Capitán -debido a su perenne insurgencia- y se dedica a testear aviones supersónicos.

Pero tras desobedecer la orden de abandonar las pruebas, es removido de su cargo, pero no expulsado debido a la intervención de su ahora gran amigo, el almirante Tom “Iceman” Kazansky (Val Kilmer).

El cual como comandante de la Flota del Pacífico lo ha mantenido dentro de la Marina y está detrás de su nueva asignación: profesor de la academia de élite Top Gun, donde será parte de una arriesgada misión.

Ver en Star+ y Paramount+

RRR

RRR.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Galardón: Mejor Canción por Naatu Naatu

De qué trata: S.S. Rajamouli es el director de la película india que mezcla drama y acción, hablada en idioma telugu, para mostrar la historia de cómo el destino une los caminos de dos hombres muy diferentes.

Los que fueron dos revolucionarios indios de la vida real que no se conocieron, pero gracias a la ficción fílmica se conectan en un relato ambientado en los años 20, durante el gobierno colonial británico.

Cuando el guardián de la tribu Gond, Komaram Bheem (N.T. Rama Rao Jr.), se establece en Delhi para rescatar a una chica de su pueblo que fue secuestrada por el gobernador inglés y su esposa.

Lo que ocurre al mismo tiempo que Alluri Sitarama Raju (Ram Charan), un ambicioso oficial de la Policía Imperial India, acepta dar con el paradero del Bheem sin conocer su apariencia ni el alias bajo el que se oculta.

Ver en Netflix

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Pantera-Negra-Wakanda-por-siempre.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Galardón: Mejor Vestuario

De qué trata: La segunda cinta Marvel con la firma de Ryan Coogler tiene como ejes argumentales la pérdida y el duelo -además de tributar a Chadwick Boseman-, sin descuidar el peligro y la aventura.

Con una narración que tiene como principal escenario el mítico reino africano de Wakanda, que se reveló como una poderosa potencia gracias a su tecnología, obtenida del metal conocido como vibranio.

Mismo lugar que al inicio de la narración llora la muerte del príncipe T’Challa (Boseman), alias Pantera Negra, por una rara enfermedad que no pudo derrotar su inteligente hermana Churi (Letitia Wright).

Lo que la hizo enfocarse en sus inventos, mientras su madre, la reina Ramonda (Angela Bassett), combate los intentos de otras naciones de apoderarse del vibranio. Sin embargo, el verdadero peligro vendrá del mar.

Ver en Disney+

El niño, el topo, el zorro y el caballo

El-niño-el-topo-el-zorro-y-el-caballo.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Galardón: Mejor Cortometraje Animado

De qué trata: Tan simple como emotiva es la cinta dirigida por Peter Baynton y Charlie Mackesy, que lleva a la pantalla el libro ilustrado homónimo del mismo Mackesy, publicado en 2019.

En la cual se revive la historia de un niño que se pierde en la naturaleza en pleno invierno y conoce a un amistoso topo, que se ofrece a ayudarlo a encontrar el hogar con que siempre ha soñado.

Un recorrido que los lleva a conocer a un zorro hambriento, que primero se presenta como su enemigo, pero pronto se convierte en un salvador y se suma al grupo manteniendo la distancia.

Sin embargo, aún falta que encuentren a un caballo, otra pieza esencial en esta narración sobre amistad, empatía y bondad. En su versión original, la cinta cuenta con las voces de Tom Hollander d Idris Elba.

Ver en Apple TV+

Nuestro bebé elefante

Nuestro-bebé-elefante.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Galardón: Mejor Cortometraje Documental

De qué trata: Esta es la película documental india dirigida por Kartiki Gonsalves, que muestra la relación que entablan dos cuidadores de un sector rural con el pequeño elefante que tienen a cargo.

Los que se llaman Bomman y Belli, y son parte de la tribu de los Kattunayakan, que ocupa gran parte de su vida en proteger a la flora y fauna del Parque Nacional de Mudumalai, en Tamil Nadu.

La pareja que toma a su cargo la crianza de la cría de elefante huérfana Raghu, preocupándose de que logre sanar de sus heridas y pueda crecer y convertirse en un adulto fuerte y sano.

Una misión que los hace desarrollar una fuerte relación con el animalito, al mismo tiempo que la cinta documenta la vida de la tribu en medio de la naturaleza y la frágil belleza de esta última.

Ver en Netflix