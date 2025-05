Panadería La Superior: más de 100 años de tradición en el barrio Franklin

No hay marraqueta más crujiente que la de la Panadería La Superior, dicen en el barrio Franklin sobre este local.

Una amasandería con más de 100 años de historia en la esquina de Av. Santa Rosa con Franklin.

La-Superior-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, se trata de la misma panadería que hasta hace unos meses albergó a Don César Fuente de Soda, actualmente cerrada, y que abastece a la mayoría de los locales del barrio.

Como la Barra de Pickles, en Factoría Franklin, ubicada a pocos metros del lugar, o la Pastelería Lorena, que desde 1973 encuentras en la calle Serrano.

La-Superior-8-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y si bien la calidad del pan es excepcional, en especial la marraqueta ($ 2.250 el k), es difícil que al pasar por fuera del local te des cuenta del patrimonio que esconde este lugar.

Puro patrimonio gastronómico

La-Superior-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De partida, en Panadería La Superior el proceso es totalmente artesanal.

Incluso, detrás de un largo pasillo, sin vista a público, se esconde un horno chileno del que ni Cecilia Morales, la dueña, tiene registro de su antigüedad. Fogón, cenicero, bóveda, de una sola puerta y lumbrera, son los secretos de esta joyita que funciona a petróleo.

Todos los días, a las 4.30 AM, Cecilia entra en la panadería para prender el horno. A las 6 AM comienza a salir la primera horneada. La segundo horneada es de 11 AM a 2 PM. Luego, el horno se apaga.

La-Superior-5-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de detalles que marcan una historia, como las largas palas hechas de madera, vitales para introducir la marraqueta; las hallullas se pueden ponerse en latas por ejemplo, o las telas hechas de sacos harineros que se usan para absorber la humedad de la marraqueta mientras reposa durante el proceso de fermentación.

Y que se ponen a secar desde lo alto de esta casona. Sólo agua, levadura y sal es la receta de la marraqueta.

Desayuno con pan recién horneado

La-Superior-14-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Pero no sólo marraquetas hay en La Superior, también hay hallullas, lengua, dobladitas, frica y coliza, todos a un mismo precio, $ 2.250 el kilo.

Eso si te toca calentito, porque también puedes comprar "pan frío", que es el que queda de la primera horneada y se embolsa.

Es decir, es hecho en el día y cuesta menos de la mitad de precio, $ 1.100 el k.

La-Superior-12-.jpg la-tercera

Foto: Loreto Gatica

Además, en la Panadería La Superior hay algunas mesas donde puedes tomar desayuno, a partir de las 7.30 AM.

Se trata de opciones sencillas, pero con el componente del pancito recién salido del horno y que puedes acompañar de una paila ($ 1.750), con dos huevos; o con dos huevos y jamón ($ 2.300).

Más un té ($ 500) o un té con leche ($ 600).

Otra alternativa es que le agregues sopaipillas ($ 350 cada una) o elijas un ave mayo ($ 2.400).

