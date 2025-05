Peacemaker: la singular y entretenida serie con el antihéroe de John Cena

Tras dar vida a las cintas Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Vol. 2, para Marvel, James Gunn puso su creatividad como realizador al servicio de DC Comics. Así nació su aplaudida versión de El Escuadrón Suicida y la serie inspirada en uno de sus personajes: Peacemaker.

El espacio original de HBO Max que se centra en el antihéroe encarnado por John Cena, el ex luchador convertido en actor -como Dwayne Johnson y Dave Bautista- que acá se convierte en el eje de un relato que mezcla comedia, acción y mucha música.

La primera producción seriada del Universo Extendido DC que a lo largo de ocho episodios muestra lo que pasa con Peacemaker poco después de lo visto en el largometraje de 2021, por lo que si no ha visto esta realización, y quiere hacerlo, mejor no siga leyendo.

Peacemaker-2-700x450.jpg la-tercera

Peacemaker | HBO Max

Cuando Christopher Smith -como se llama realmente el villano que cree ser superhéroe- se encuentra en una cama de hospital después de haber sido rescatado casi muerto de la isla de Corto Maltese, donde fue parte del arriesgado plan de Amanda Waller (Viola Davis).

Y por haber estado en esa nación y, entre otras acciones violentas, eliminar a Rick Flag (Joel Kinnaman) es que Christopher, o Chris, encuentra extraño que lo den de alta y pueda salir del hospital sin que venga la policía y lo lleve de vuelta a la prisión de Belle Reve.

Sin embargo, su libertad termina cuando en su casa-trailer lo visita un grupo de A.R.G.U.S. -la agencia bajo el mando de Waller- que le comunica que se debe unir a la misión Proyecto Mariposa, si no quiere volver a ser encarcelado o que explote su cabeza.

La misión de Peacemaker y compañía

Peacemaker-7-700x450.jpg la-tercera

Peacemaker | HBO Max

Con esas dos últimas opciones como sus únicas alternativas, Peacemaker acepta unirse a equipo liderado por Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) y que componen Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee) y Leota Adebayo (Danielle Brooks).

Esta última es una recién llegada a la agencia que no solo esconde su relación directa con Waller -es su hija, como se le revela al espectador-, sino que además debajo de la misoginia, racismo y tontería de Chris, alias Peacemaker, descubre bastante tristeza.

Peacemaker-5-700x450.jpg la-tercera

Peacemaker | HBO Max

Un último hecho que estaría relacionado con su padre: August "Auggie" Smith (Robert Patrick), también conocido como White Dragon, un supremacista blanco, experto en tecnología, que desprecia a su hijo y lo encuentra un débil que no merece su cariño.

Con esto como parte de su infancia, no es difícil entender el porqué el antihéroe piensa que para conseguir la paz mundial no importa que mate a “hombres, mujeres y niños” (¡!), y que tenga como mascota a una águila calva que bautizó Eagly, en un gran acierto del relato.

Así, junto a Eagly y Vigilante (Freddie Stroma), el admirador-amigo del protagonista que es igual de violento y descerebrado, Peacemaker se une a Murn y compañía para eliminar a quienes forman parte del Proyecto Mariposa: un grupo de agresivos y poderosos metahumanos.

En una historia que atrapa al espectador desde un primer momento, con su singular escena de apertura, donde son claves la química entre sus protagonistas, el ritmo de su narración y su particular banda sonora, con el glam metal y el rock de Foxy Shazam, The Poodles y The Quireboys, entre otros.

Ver en HBO Max