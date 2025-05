Pepperland, el bar cervecero, vegetariano y rockero con nueva sede en Manuel Montt

Llama la atención la casona de dos pisos de color rojo que por las noches brilla en Av. Manuel Montt. Esto, porque justo en la esquina con la calle Alberto Decombe se instaló hace poco el bar Pepperland.

Seguro te suena conocido y es porque es el mismo que está hace una década en Av. Santa Isabel, pero que ahora -pandemia mediante- inauguró una nueva filial con terrazas amplias. Eso sí, con la misma carta vegetariana, buena cerveza artesanal y su música característica.

Es un imperdible al que puedes ir desde la hora de almuerzo, porque ahora también se luce con unos sabrosos platos que recuerdan la comida asiática, como su "Momo de mi kokoro" ($ 4.900) que preparan con un durazno asado sobre hoja de arroz frita y un topping de alga wacame y sésamo. Pruébalo con la mayonesa de wasabi. Súper rico como entrada.

Pepperland-7.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Prueba también su "I like big butts and cannot lie" ($ 5.800) que es tártaro con palta, fondo de alcachofas, alcaparras, pepinillos, cebolla morada y papitas hilo para el crunchi. A este le queda bien el "Purple rain" ($ 6.400), un coctel de la casa 100% vegano que hacen con gin Guayabera de la cervecería Tamango, arándanos y limón.

Otro trago auténtico de Pepperland y también sin ninguna proteína animal, es el fresco "Lotus Flowers" ($ 4.900) que lleva una base de vodka más dos licores de la casa, uno de berries y otro de naranja con toque de limón. Imperdible para el almuerzo.

Clásicos en el Pepperland Manuel Montt

Pepperland-19.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Por supuesto que ir a Pepperland Manuel Montt, también es para encontrarse con su variedad de cerveza en botella y sus 18 salidas de schop, donde se lucen cervecerías nacionales, entre ellas Jester, Granizo o Kross (los precios oscilan entre $ 3.900 y $ 6.300).

Imperdible es la Requiem Stout de la cervecería Coda, que destaca por su complejidad de maltas tostadas y con un dejo a chocolate y café ($ 3.900 los 470 ml), o la Corta Corriente de Tamango, una IPA de lúpulo fresco y tropical ($ 5.000 los 355 ml).

Degusta cualquiera de ellas con su "Not in this lifetime" ($ 10.300), una hamburguersa que preparan con una rica Not Burger con unos crocantes aros de cebolla, queso cheddar vegano, pepinos dill, tomate, lechuga hidropónica y una mayo veggie de la casa.

Pepperland-14.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Son también deliciosas sus pizzas a la piedra de 28 cm., como la "A taste of honey" ($ 8.900) con tomate asado, pesto y rúcula fresca, o la "Oh darling" ($ 8.100) que recuerda el verano, porque lleva una base de pastelera de choclo, ensalada chilena y cilantro fresco (sin queso).

Ojo, tienen delivery de lunes a domingo, entre la 1 PM y 10.30 PM, el que puedes solicitar en su sitio web.