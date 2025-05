Regalos gourmet: 10 opciones con delivery para quedar como rey o reina esta Navidad

Destilería Zunda

Destilería-Zunda-.jpg la-tercera

Foto: Destilería Zunda

Destilería Zunda es una pequeña destilería que se instaló en marzo del 2020 en el nuevo espacio colaborativo Factoría Franklin, a cargo de Eduardo Labra, maestro destilador y Camilla Angelini. Uno donde puedes ver como fabrican su propio Gin Pajarillo, y en el que se desarrollan otros productos en colaboración.

De hecho, acaba de ser elegida como Mejor Productor en CatadO’r 2021 y ganar tres medallas de oro, por tres gin de su autoría: Pajarillo, Pajarillo Negro y Nébula.

Los mismos que puedes regalar en distintos formatos, como el Set ZUNDA (entre $7.990 y $11.990) que son cuatro botellitas de 200 cc donde puedes elegir las que quieras, como la de Gin Pajarillo o de Chupilca, el licor que es un homenaje a la famosa Chupilca del Diablo.

Otra alternativa es que regales alguno de sus gin, como el Gin Pajarillo Amarillo ($16.990 de 700cc), el más clásico que se obtiene de 12 botánicos, 7 de ellos obtenidos de la ciudad de Santiago de Chile, y un aroma bien florar y herbáceo.

Lo puedes encargar a través de su página web.

Macadamia Barquillería

macadamia-listo-.jpg la-tercera

Foto: Macadamia Barquillería

Macadamia Barquillería es el emprendimiento del chef Rodrigo Bustamante.

Y se trata de barquillos 100% artesanales, gruesos y mega crujientes, que vienen bañados en chocolate semi amargo por dentro, cosa que no pierdan crocancia y rellenos de una buena cantidad de manjar blanco, de campo, nutella o dulce de leche.

La gracia es que en el caso de los rellenos de manjar de cambo, este se hierve una vez más, cosa que no queden extremadamente dulces. Placer goloso total.

Ojo que se hacen el mismo día del despacho, cosa que lleguen fresquísimos, y los encuentras en distintos formatos, desde la cajas de seis barquillos ( $ 5.500 de 12 cm) a 24 ($18.500). Además hay opciones de mini barquillos ($7.200 los doce). Tú elijes el relleno.

Y unos alfajores ($ 11.000 las 12 unidades), de chocolate semi amargo, con mazapán y manjar blanco.

Encárgalos, con tiempo, a través de su Instagram o del whatsapp +569 6445 4188

brownie-republic-listo-.jpg la-tercera

Foto: Brownie Republic

Brownie Republic es el emprendimiento de las hermanas Javiera y Karla Gatica, quienes hacen unos brownies soñados y hechos bombón, de 5×5 centímetros aproximadamente y que vienen cuidadosamente decorados y dentro de una cajita. Perfecta para regalar.

Y de distintos sabores, que van desde una base chocolate belga con cacao 57% hasta un blondie, de chocolate blanco y una textura más masticable y compacta.

De hecho, hay cajas especiales navideñas, como la Christmas Box Mini ($ 21.900), que trae 3 galletas de jengibre y miel, 1 tronquito de mazapán bañado en chocolate belga, 2 brownies de nutella, 2 brownies de naranja y 2 blondies de frambuesa con almendras y pistachos.

Otra opción es que encargues solo brownies, como la Pink Galaxy Box ($ 12.000) que trae un brownie dulce de leche, uno de nutella, uno de peanut butter y otro blondie de amaretto, todos decorados con chocolate belga blanco.

Y los puedes encargar a través de su página web

La Popular Pan

La-popular-libro-listo-.jpg la-tercera

Foto: La Popular Pizza y Pan

¿Quieres saber todos los secretos de la masa madre? La Popular Pan ($17,990) es el libro que acaba de lanzar Tadeo Castelvero, el panadero detrás de La Popular Pizza y Pan.

Y la gracia es que no tienes que ser un panadero experto para disfrutarlo. Lo que hace Tadeo es contar por qué él, que estudió teatro y publicidad, lo dejó todo para hacer pan, con toda la historia que hay detrás de este local familiar que abrió en 2016 en Bilbao y en plena pandemia, en Infante.

Además de explicar sobre materias primas, qué es la fermentación y por supuesto las recetas, con consejos y un detallado paso a paso para lograr una hogaza perfecta en casa.

Y puedes encargar La Popular Pan ($ 17.990) a través del sitio web de La Popular Pizza y Pan.

Winederlust-listo-.jpg la-tercera

Foto: Winederlust X

¿ Un tour de virtual del vino? Winederlust X es una experiencia 360 de realidad virtual que te lleva de viaje por distintos valles vinícolas.

Es decir, lo que regalarás es una caja que contiene unos lentes especiales de realidad virtual, junto con un código QR que puedes activar en tu celular y que te permite sumergirte en el valle escogido y los hítos de este, si eliges Casablanca podrás ver el escenario de la Quinta Vergara, y si te das vuelta, la galucha.

Eso además de una explicación didáctica sobre los suelos de ese valle y un vino de éste más productos de la zona relacionados para que puedas catar. Actualmente hay ocho valles disponibles, como el Valle del Maule ($ 32.000) por ejemplo; Casablanca ($ 50.000) o el Maipo ($ 33.000).

Ojo que debes comprar con al menos cuatro o cinco días hábiles a través de su página web.

Cocina-de-la-diáspora-Dalal-ok.jpg la-tercera

Imagen: Grijalbo

Cocina de la diáspora: recetas con herencia palestina ($ 25.000 Grijalbo, 2021), es el libro de Dalal Halabi, la periodista y cocinera que probablemente conoces a través de su Instagram donde enseña, se ríe y cocina las recetas de su familia de ascendencia palestina.

Y que aquí te cuenta todos sus secretos, literalmente abre los cuadernos de recetas de su familia, la de sus abuelas, madre y padre, todos los sabores que marcaron la infancia de Dalal Halabi. Recetas que como ella dice, huelen a “curry, almíbar, canela y familia”– y que convierten su recetario en uno de los más tentador del año.

Uno donde cuenta y explica las especias e ingredientes que no deben faltar en tu cocina, como el aceite de oliva, el ajo, la canela, el clavo de olor y el comino, además de otros más propios de las cocinas del Medio Oriente, como el burgol, el maftool o el baharat, mezcla también conocida como “siete especias”.

¿Te tentaste? Te contamos que además de propuestas de desayuno y ensaladas por ejemplo, te encontrarás con algunas emblemáticas, como baba ganoush, el dip de berenjena; y algunos de los hits de su cocina, clásicos como el falafel, las irresistibles croquetas de garbanzo, y el hummus, del que entega tips para quede cremoso, sedoso, perfecto.

Puedes pedirlo con despacho a domicilio a través de librerías como la Antártica.

Blaitt

Blaitt-listo-.jpg la-tercera

Foto: Blaitt

¿No los conoces? Prepárate para suspirar. Blaitt son a grandes rasgos, alfajores de masa delgadita al estilo de una galleta, cobertura de chocolate y relleno de grandes cantidades de manjar. Bueno, al menos esa es una de las variedades de esta tienda on line, no apta para golosos cardíacos o intolerantes a la glotonería.

Y que como te contábamos, tienen distintas variedades como la la caja de cuatro unidades ($ 5.900) que puedes pedir de chocolate blanco, tradicional, o dos y dos, rellenas de manjar; o las de nutella y manjar ($ 12.900 las de ocho unidades).

Ojo que también hay opciones de manjar vegano ($ 7.400 las cuatro unidades).

Puedes pedirlo a través de su página web.

Gustavo Sáez

Gustavo-Sáez-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Gustavo Sáez es el chef conocido por su trabajo en 99 Restaurant, que ganó el título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurantsy campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

Y acaba de lanzar Pastelería del Sur de Chile ($ 38.490), donde encuentras 48 recetas simples de hacer en casa, con ingredientes de fácil acceso.

Se trata de un recorrido por la cocina de Llanquihue, la cocina de su casa, con todo el sabor de la pastelería nacional, y recetas como los berlines rellenos, kuchen de mora, torta de merengue frambuesa, duraznos en conserva, mermelada de frambuesa, strudel de manzana o kuchen de manjar nuez.

Y lo puedes encargar a través de su página web con despacho a todo Chile.

Confiteria-boutique-listo-.jpg la-tercera

Foto: Confitería Boutique

Confitería Boutique es un nuevo emprendimiento de pastelería totalmente artesanal, donde puedes probar un brownie de chocolate belga, mojadito por dentro. ¡Delicioso!

Y que encuentras en formatos como la caja de Navidad ($ 11.000), que viene con tres trozos de este brownie, 2 galletas de brown butter avena, con decoración navideña y dos galletas de mantequilla y glaseado en forma de monos de nieve.

Puedes pedirlo a través del Instagram con posibilidad de retiro en Las Condes.

365 Sánguchez

Pipe-sanchez-entrada-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: 365 Sánguchez

365 Sánguchez es el el nuevo libro de Felipe “Pipe” Sánchez, el mismo food blogger detrás de la guía @365sanguchez y de Chicken Love You la primera sandwichería de pollo frito de Santiago.

Y que en 365 Sánguchez ($ 21.510), te cuenta la receta de sus 36 sangucherías favoritas de Chile, es decir, como preparar en casa los sánguches favoritos de la vida, como el rumano completo de la Antigua Fuente, ex Fuente Alemana; el completo de Dominó o el chori queso de Kiosko Roca, de Punta Arenas.

Eso, de los panes más sangucheros como la marraqueta o el brioche de papa de Nicolás Guzmán, conocido como El Hacedor de Pan en Instagram y los encurtidos de By Maria .

Además de recetas de salsas, y de la hamburguesa perfecta propias del autor.

Y tiene reparto en todo el mundo si lo pides por buscalibre.cl