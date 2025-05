Ruta Vegana: 18 lugares con mucha sabrosura y nada de proteína animal

Mammaterra-14.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si te gustan las hamburguesas veggies, entonces de seguro conoces Mammaterra, la cadena de comida rápida saludable que nació en el sur y que en Santiago tiene locales en Peñalolén y Providencia.

Esta última sucursal es la más nueva y ahí el 95% de su oferta es vegana.

El hit del lugar son las hamburguesas y puedes elegir entre cuatro tipos de pan (betarraga, zapallo, integral y sin gluten) y una de estas tres proteínas: falafel, quínoa y seitán (preparado alimenticio hecho en base a gluten de trigo).

También son a elección las salsas, seis diferentes y bien sabrosas cada una.

suculenta-sanguchería-2.jpg la-tercera

Foto: Suculenta Sanguchería

Se ha convertido un lugar de culto para quienes no comen carne. Y cómo no, si en Suculenta Sanguchería encuentran sándwiches 100% veganos que se preparan en el momento.

Bárbara y Pablo abrieron este local del barrio Patronato para recordar las preparaciones que consumían antes de dejar la proteína animal, pero siempre a un precio conveniente para los bolsillos.

De hecho, la promoción más cara vale $ 5.750, es decir, elimina el prejuicio de que comer sin carne es más costoso.

Pero además de sus sánguches, acá también tienen otra característica que gustará mucho a los adictos a las papas fritas. Siempre que compres uno de sus “combos” (los detalles abajo), podrás pedir un refill de papitascuantas veces quieras.

Pero además de sus sánguches, acá también tienen otra característica que gustará mucho a los adictos a las papas fritas. Siempre que compres uno de sus “combos” (los detalles abajo), podrás pedir un refill de papitascuantas veces quieras.

¿Un sánguche recomendado? El Churrasco Chorrillana ($ 4.250), que lleva seitán, cebolla frita, champiñones y una deliciosa mayo casera que tiene una cualidad única: sabor a huevo, a pesar que no usan este ingrediente.

El-brote-2.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Abrió el año pasado en la tranquila calle General del Canto, en Providencia, y ahí puedes ir de lunes a sábado a degustar sus ricos platos veganos, como su pie de limón hecho con crema vegetal, leche condensada de soya y azúcar rubia orgánica ($ 2.500), o su brownie de dátiles, almendras, cacao y una capa de chocolate encima ($ 2.000).

Además, en la Cafetería del Brote tienen un exquisito café de especialidad que traen de Colombia y Perú.

También tienen jugos naturales, y a estos les queda muy bien su sánguche “Mediterráneo”, que lleva champiñones asados, queso vegano, tomate, aceitunas, lechuga hidropónica y lactonesa. Todo en un pan frica de masa madre y semillas ($ 4.800).

Lo mismo con su hamburguesa de soya y verduras ($ 5.000).

Adhana

Adhana-21-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Veganos, vegetarianos y carnívoros son fanáticos de este restaurante ubicado en calle Pérez Valenzuela, en Providencia.

Y es que Adhana tiene algo muy especial: todas sus preparaciones son 100% con base en plantas, y en las que no hay un sólo producto animal, ni carne, ni huevo, ni leche.

Además usan la menor cantidad de productos procesados, por el contrario prefieren hacer ellos mismos el hummus, el encurtido o el yogur, por ejemplo.

Ahí podrás degustar unas increíbles "vurgers" de porotos negro, quinoa, almendras y champiñones, como también unas deliciosas tostadas de pan de masa madre, palta, mantequilla de maní, hummus y baba ganoush, una pasta de berenjena típica de la cocina mediterránea.

También podrás pedir su frittata ($ 5.200), una especie de omelette que en vez de huevo se hace con garbanzos, y que se sirven con guacamole, hojas verdes y salsa casera que le da un toque picantito.

Esta última es parte de su nueva carta de Adhana, al igual que la irresistibles tostadas francesas de la foto principal de esta nota.

Veg & Bake

Vegand-Bake-10.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Es uno de los hit del barrio Brasil. Y cómo no, si esta cafetería vegana es innovadora y súper bonita.

Por si fuera poco, se encuentra en el segundo piso de un edificio de comienzos del s. XX que mira directo a la Plaza Brasil.

Es perfecta para ir y probar, por ejemplo, su “tarta de frambuesa limón” ($ 2.990 el trozo), una delicia bien fresca, o su “cheesecake de maracuyá” ($ 3.190), que cocinan con una masa hecha con margarina vegetal y con un blando relleno de tofu, además de una gelatina a base de algas y contundente fruta natural.

No dejes de probar su tarta chocomaní que, además de chocolate, tiene mantequilla de maní ($ 2.990).

Ojo: también tienen un menú de almuerzo que cuesta $ 6.990 e incluye jugo, entrada, fondo y postre. Cambia todos los días y ahí te puede tocar, un gratín de papas y zanahorias con salteado de verduras al vino tinto, o garbanzos.

Indian-box-4-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Acá tienes un nuevo lugar para sumar a tu ruta vegana.

Es Indian Box, un lugar que impresiona incluso antes de entrar, porque funciona en un lugar que parece un palacio, en Av. Santa Isabel.

Además, es el primer restaurante con cocina de la India en Chile que es 100% vegano. Una carta con cerca de 15 opciones, donde todos los platos son basados en plantas.

También usan ingredientes que por textura y sabor se asemejaran al sabor tradicional de la cocina de la India, pero en versión vegana y sustentable, sin soya ni productos transgénicos, por ejemplo.

Con-caramelo-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Con Caramelo es una dulcería artesanal que acaba de abrir en Av. Italia, casi al llegar a la calle Sucre y donde lo que encuentras son dulces, gomitas y calugas 100% veganas, naturales y gluten free.

De hecho, se hacen ahí mismo, en la fábrica ubicada detrás de la tienda, y con ayuda de un chef y una nutricionista que certifican que se cumplan con todos los requerimientos de sabor y calidad.

¿Qué probar? Las “calugas” (desde $ 490), que son de leche condensada de coco con bayas como el Goji, conocido por su gran cantidad de antioxidantes, de hecho la usaban los monjes del Himalaya en infusiones para meditar y tener más vitalidad.

También pueden ser los “dulces de flores” ( $ 1.900 los 50 gramos), que son de rosas o de violetas por ejemplo, de textura más blanda y, por supuesto, las “gomitas” ($ 2.500 los 100 gramos), de sabores como chirimoya y arándano. Vienen en cucuruchos como las papas fritas.

sinfonia-de-sabor-entrada.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

En Av. Santa Isabel casi al llegar a Bustamante está Sinfonía del Sabor, una pastelería que tiene seis años abierto, pero que hace un par dio un giro en su propuesta.

Ahora, es totalmente vegana, con opciones sin azúcar y sin glúten, todas tentadoras.

¿Qué probar? El “pastel de lúcuma” ($ 2.490), que es uno crudivegano con puntos de nutella o el “pie de limón” ($ 2.490), una maravilla de base de galletas con harina de almendras, avena, coco y cáscara de limón.

Incluso ofrecen pizzas veganas, de masa madre integral, con berenjenas y tomate cherry asado, por ejemplo, y que también puedes pedir por trozos ($ 1.490 c/u).

Dominó

Completo-Dominó-o-Italiano-OK.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Esta tradicional fuente de soda de comida rápida creada en 1951, se puso acorde a los tiempos e incluyó en su carta un completo y una hamburguesa vegana.

No se trata de preparaciones de sólo verdura, sino que tiene salchicha vegetal, en base a proteína de trigo y de soya, muy similar a la clásica de cerdo. ¿Lo mejor? Puedes pedir esta salchicha en cualquiera de las variedades, como por ejemplo el Italiano, que lleva palta y tomate fresco

Además, hace poco incluyó también la Beyond Burger, una hamburguesa hecha 100% de plantas, de un sabor parecido a la carne, incluso es jugosa.

La podrás pedir en dos versiones: La BBQ Beyond que preparan con champiñones salteados, cebolla caramelizada, lechuga, pepinillos y queso cheddar vegano ($ 7.950).

O la Beyond Burger Clásica (Not), una que lleva lechuga, queso cheddar sin proteína animal, cebolla morada, tomate, pepinillos, ketchup Heinz y Not Mayo, esa cremosa mayonesa que se produce con ingredientes vegetales ($ 7.750).

Manatí-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

En Ñuñoa hay una sanguchería que acapara las miradas. ¿Su nombre? Manatí. La encuentras en Av. José Pedro Alessandri y ahí puedes elegir entre 10 variedades de sánguches en versión vegetariano o vegano.

Por ejemplo su "Manatí Estepario", que es una hamburguesa de garbanzos estilo falafel, con cebolla morada, lechuga hidropónica, tomate, ají verde, pepinillos y veganesa Manatí ($ 4.900).

Otro imperdible es el "Manatí Estiloso", que lleva una hamburguesa hecha de betarraga y porotos negros, además de palta, rúcula, cebolla morada, tomate y veganesa ($ 5.100).

Ojo: algunas de sus preparaciones se hacen con queso, pero no te preocupes, porque es un queso vegano que se derrite súper bien.

Hotel Bidasoa

Restaurantes vegetarianos la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Hotel Eco Boutique Bidasoa es el mismo Hotel Bidasoa que probablemente conoces y que ha estado durante más de 30 años en Vitacura.

Este año acaba de estrenar una remodelación, que prácticamente triplicó sus habitaciones y de la que estuvo a cargo de Hugo Grisanti y Kana Cussen.

Ahí, encuentras un restaurante que tiene dos cartas, una más tradicional, con opciones como tortilla de papas o "lomo saltado" ($ 12.900), con una buena cantidad de salsa huancaína, y otra de "comida sana", sin ningún tipo de producto animal ni gluten, que está buenísima.

Prueba el "risotto de coliflor" ($ 9.900), con queso de castaña de cajú, setas trufadas, champiñones fritos y piñones pinoli. Una delicia.

O la "pasta de zucchini" ($ 8.900), con pesto de albahaca, nueces y tomates cherry.

Bar La Providencia la-tercera

Foto: Bar la Providencia

Bar La Providencia es una joyita ubicada en Av. Bilbao, entre Román Díaz y José Manuel Infante. Este no es un lugar completamente vegano, pero sí encuentras buenas alternativas.

De hecho, acaba de inaugurar un horario de almuerzo con alternativas veggies y nueve variedades de cocteles hechos en base a vermú, por los que de seguro querrás volver.

Una de las prreparaciones veganas son los "tacos vegetarianos" ($ 5.200), hechos con un sofrito de carne Beyond Meat, que seguro conoces por su hamburguesa hecha 100% en base a plantas, cebollita, cilantro y salsa chiplote.

O la "burger baby vaquita lovers" ($ 6.500), hecha a partir de la misma carne Beyond Meat, queso veggie, cebollas en vinagre, tomate, lechuga y un pan bien esponjoso.

Acompáñala con "La Rosa" ($ 4.900), que es uno de los cocteles con vermú, que además lleva aceitunas sevillanas y pétalos de rosa.

Rawdical

Rawdical-des-ok.jpg la-tercera

Foto: Rawdical.

Rawdical es un pequeño local cerca de barrio Italia, que sólo abre de lunes a viernes y donde toda su propuesta se basa en plantas.

De hecho, en su carta encuentras varias opciones gluten free y raw, es decir, los alimentos que no se exponen a más de 46 grados, cosa de que conserven todas y cada una de sus propiedades y nutrientes.

Prueba el "super wraps" ($ 6.900), dos wraps de masa deshidratada de espinaca y semillas, rellenos de lechuga, paté de semillas, coleslaw, brotes y pepino, más kimchi (verduras fermentadas).

O la "pizza pomodoro e funghi" ($ 7.300), que son cuatro trozos de pizza de una masa raw especial, con salsa de tomates, rúcula, champiñones, tomates asados, risotto de castañas de caju y semillas de maravilla.

salchichón-vegano-listo-2.jpg la-tercera

Foto: Café Cajú

Café Cajú está en Luis Pasteur casi al llegar a la calle los Abetos, y lo que ahí encuentras es una carta totalmente vegana o basada en plantas

Tienes opciones como la “Grand cajú thrive burger” ($ 9.900), la hamburguesa de beyond meat, con un mix de hojas verdes, cebolla caramelizada, lechuga, berros y queso vegano. Eso más papas fritas de papa camote y yuca.

Ojo, que aquí todos los domingos, de 10.30 AM a 1.30 PM hay brunch all you can eat, es decir, comes todo lo que quieras por $ 13.500 por persona.

Puedes encontrarte con distintos tipos de tablas veggies, por ejemplo, pastelitos, e incluso huevos, que no lo son propiamente tal, sino que están hechos en base a plantas y sal negra. Incluso, huelen a huevo.

Vurger-Joint-16.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Otro exquisito lugar para comer hamburguesas veganas es Vurger Joint, el local que encuentras en calle Bucarest, muy cerca de la estación del Metro Los Leones.

Ahí, tienen ocho contundentes opciones, como la “pride” que es una hamburguesa de quínoa, porotos negros y champiñones, con queso ahumado, palta, cebolla caramelizada y crispy de berros. Todo en un pan de beterraga vegano que le encargan a Mestiere, la panadería de Vitacura.

Otra buena idea es la “Jala-Pin-Yo”, que es el mismo tipo de hamburguesa, pero al que le agregan queso, salsa barbecue, tomate, una rica palta apanada, bacon, lechuga y jalapeño, para que pique lo justo ($ 5.200).

Ojo, si no comes lacteos, tienes que decirle que incorporen el queso vegano, hecho con castañas de cajú, en el plato.

El Cerro Vegan Food

El-Cerro-14.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Este local está dentro del centro de eventos El Cerro y ahí todo lo que preparan es vegano, en tamaño gigante y hecho por la cocinera Paulina Millar, como el pan y las hamburguesas.

Ahí podrás elegir entre cinco tipos de pizzas, como la de “pesto” ($ 6.500) que se hace con una masa integral que dejan fermentar por 24 horas, para que quede crujiente por fuera y blanda por dentro. La acompañan de un pesto de albahaca, un queso mozarella vegano, choclo y tomates cherry.

También podrás pedir la “española” ($ 6.500), con mozarella, tomate, aceituna, pimentón y trozos de chorizo de seitán.

Si prefieres los sánguches, debes saber que también tienen opciones, como uno de porotos negros y otro de falafel.

¿Para tomar? Cervezas, jugos naturales, té y café.

La-casa-del-vegan-3.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

La Casa del Vegan está en la La Vega Central y es el paraíso del vegano. Eso, por que es una de las tiendas mejor surtidas de la capital, y tiene buenos precios si las comparas con otras opciones.

Por ejemplo, ahí encuentras los quesos Pepilú ($ 3.290), hechos en base a castañas de cajú, y aceite de coco, como el azul, que se hace con espirulina, para lograr el característico tono azulado.

También podrás comprar "alfajoresvegetales" ($ 690), de textura y sabor similar al chocolate, o una base para hacer "cheesecake" ($ 7.200) al estilo New York, que además es gluten free.

Hamburguesa-veg-listo.jpg la-tercera

Foto: Vegmonkey

Prácticamente escondido detrás de la Iglesia de la Divina Providencia y a pasos del Metro Manuel Montt está Vegmonkey.

Es uno de esos restaurantes veganos donde puedes ir probar almuerzo sin proteína animal a muy buenos precios, aunque también tiene alternativas vegetarianas.

De hecho, hay pastas vegetarianas, como los “ravioli de espinaca” ($ 3.500), que están rellenos además con queso paneer, típico de la India, de un sabor parecido al queso fresco.

Están buenísimos y puedes pedirlos con bebida por $ 4.000.

Prueba las hamburguesas veganas, como la “King Kong” ($ 4.000), una de lentejas, con rúcula, tomate, champiñones y mayonesa vegana.

O la “Spicy Chita” ($ 4.000) de garbanzos, que viene con dos anillos de cebolla, tomate, champiñones y mayonesa spicy.