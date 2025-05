Sopas y caldos para calentar el cuerpo en un día bajo cero

Barra Chalaca

Parihuela-de-mariscos.jpg la-tercera

Una de las aperturas más comentadas de este año en Santiago es la Barra Chalaca, la cebichería que el chef reconocido peruano Gastón Acurio abrió en el quinto piso del mall Costanera Center.

Lo que manda ahí son las preparaciones con mariscos y pescados frescos y bien sazonados, donde los cebiches son los reyes de la carta.

Pero como esto es una nota sobre sopas, le recomendamos una que tiene que probar sí o sí.

Es la "Parihuela de mariscos" ($ 8.990), sopa típica de la costa del Perú, que es una de las más contundentes, básicamente porque se hacía con todos los mariscos y pescados que a los pescadores les quedaban en la red, sin posibilidad de venta. Los mismos que ponían a cocer en una gran olla de metal, llamada "parihuela". El resultado era una sopa bien contundente y sabrosa, con toda la energía necesaria para salir a la mar.

Aquí el concepto es el mismo, un caldo sabrosísimo, hecho con un fondo de jaiba, cebolla, ajo y ají amarillo, al que se suman mariscos como choritos y almejas, más camarón, pulpo y el pescado del día que puede ser róbalo o reineta. Riquísima.

HORARIO: Lu. a do., 11.30 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En el mall, $ 20 el minuto.

Tres Peces

Tres-peces-caldillo-de-congrio-listo.jpg la-tercera

Una de las mejores aperturas de este año en Valparaíso es Tres Peces, el restaurante de pesca responsable ubicado en una preciosa casona de tres pisos en el Cerro Concepción.

Ahí hay que probar el “caldillo de congrio”($ 6.500), una maravilla que se hace con dos tipos de fondos, uno de cabeza de congrio que se mezclado con otro de choritos, al que se le pone un toque bisque de camarón.

Queda tan sabroso que de seguro entrará en su ranking de platos favoritos.

Ojo que este plato puede pedirlo en olla de greda y alcanza fácil para tres ($ 13.000).

HORARIO: Ju. y vi., 8 PM a 11 PM Sá. y do., 1 PM a 5 PM. ESTACIONAMIENTO: Calles aledañas, con propina.

El Camino

En el barrio Italia está uno de los bares más gringos y entretenidos de Santiago.

Hablamos de El Camino, donde siempre tienen eventos entretenidos. Hay que visitarlo este mes porque, además, renovaron su carta con platos y cocteles pensados para el invierno, contundentes y abrigadores, como manda la temporada.

Ahí tiene que ir a probar la estrella de la nueva carta: “brisket chilli” ($ 7.500), un guiso de tomate con porotos rojos, que llega a su mesa rebosante y humeante, dentro de una ollita.

Tiene un sabor inolvidable gracias a los trocitos de brisket, esa carne que se ahuma por más de 12 horas.

Sentirá, además, un toque picante, por el ají cacho de cabra que lleva.

HORARIOS: Ma. a ju., 6.30 PM a 2 AM. Vi., 1 PM a 2 AM. Sá., 12 PM a 2 AM. Do., 12 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Ciro's

Ciro-s-13.jpg la-tercera

El Ciro's, esa fuente de soda de calle Bandera que desde la década de los 60 cola de mono todo el año y es furor por sus sánguches de pierna de chancho y de pavo, abrió una segunda sucursal en Av. Isidora Goyenechea a principios de este año.

Lo mejor es que el lugar —muy amplio y con un diseño interior hecho por Hugo Grisanti— mantuvo todo lo propio de una clásica fuente fuente de sodas: desde la barra con cucuruchos de servilletas y envases plásticos con ketchup y mostaza, hasta las contundentes "pichangas" ($ 5.900).

Eso sí, lo que hay que probar ahí es un plato que a esta altura ya es legendario: el "caldo de tronco" ($ 5.100), que lleva ese nombre porque después de probarlo, se “cae como tronco” a dormir.

Es bien denso, porque se hace con el caldo que se desprende de la cocción de la pierna de chancho y la de pavo, las mismas carnes que se usan para los suculentos sándwiches.

Reponedor como él solo, lleva, además, un toque de vino y trozos de carne de cerdo y pavo para hacerlo saciador.

Se dará cuenta de cómo se mantiene el calor en la paila metálica en que lo sirven, lo que siempre se agradece.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 12 AM. Sá., y do. 9.30 AM a 12 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. Av. Isidora Goyenechea 3051, $ 1.600 la hora.

Restaurante San Antonio

restaurante-san-antonio-pomaie.jpg la-tercera

A solo 50 km de Santiago por la Ruta 78, en el centro de Pomaire, está el restaurante San Antonio que es famoso por sus cazuelas, empanadas y costillar de chancho.

Pero la reina indiscutida de estos meses de invierno es la "cazuela de pava" ($ 5.900), un caldo lleno de sabor que lleva chuchoca (maíz cocido y seco) y dos trutros de pava, además de la infaltable papa, el trozo de choclo, un poco de zapallo, muy tierno y algo dulce, y hartos porotos verdes que nadan en la sopa y le dan frescor.

Una abrigadora delicia que se sirve en un plato de greda bien profundo.

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 6 PM; sá. y do. y festivos, 9 AM a 7 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calle San Antonio, gratis.

Coma y Punto

Vegui_-18.jpg la-tercera

En esta carnívora selección de platos, no podíamos dejar fuera una opción para vegetarianos.

En el patio central de La Vega Chica hay un secreto bien guardado. Es Coma y Punto, el pequeño local donde la señora Adriana Rivera todos los días prepara opciones veganas y vegetarianas.

Si pasa cerca del mediodía, sentirá el olor de sus legumbres y por sólo $ 1.500 podrá probar unos “porotos con mote” (cremosos y deliciosos), unos garbanzos con zapallo y unas lentejas a punto de rebasarse del plato.

Hay que sentarse y dejarse querer, sobre todo con la marraqueta que sirven antes de que llegue el plato humeante a su mesa, listo para cucharear.

HORARIO: Lu. a do., 7 AM a 5.30 AM ESTACIONAMIENTO: Por Dávila Baeza, con propina.

Ramen

Restaurante-Temple-26.jpg la-tercera

Este exquisito plato tradicional de la cocina japonesa está de moda, y hay muchos lugares donde probarlo en Santiago.

