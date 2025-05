Star Wars: visions, llega a Disney+ el segundo ciclo del destacado espacio antológico de animación

Luego de que los fanáticos hicieran del 4 de mayo la jornada de celebración May the 4th be with you, Lucasfilm también la adoptó, estrenando en esta fecha títulos como la nueva Star Wars: visions.

La segunda entrega del espacio antológico inspirado por el universo creado por George Lucas, que se suma al día inspirado en la frase “may the force be with you” o “que la fuerza te acompañe”.

Un ciclo que llega a Disney+ tras dos años del estreno de la temporada original con nueve piezas animadas hechas por estudios japoneses, que dan paso a nueve renovadas apuestas.

Las que fueron realizadas por estudios internacionales de animación, de países tan diferentes como Corea del Sur, Sudáfrica e India, sin olvidar a Chile con el trabajo de Punkrobot.

El mismo estudio detrás del premiado corto Historia de un oso que acá presenta En las estrellas, la historia en animación digital y stop motion de dos hermanas que se enfrentan al Imperio.

Lo que ocurre después de que Tichina y Koten perdieran a su madre tras el enfrentamiento de esta con las fuerzas imperiales, al tratar de recuperar el agua que se han robado por años.

Diferentes miradas creativas

Una narración que claramente se puede relacionar con la explotación de los recursos naturales y el avasallamiento de la naturaleza y los pueblos originarios en distintos lugares y épocas.

La que forma parte de un grupo de cortometrajes con la que comparte la calidad de su entrega -en nivel de animación y de relato-, donde coexisten jedis, siths, troopers, robots y naves.

Dentro de las que se destacan títulos como Sith, del estudio español El Guri, donde Ursula Corberó (La Casa de Papel) le presta su voz a una ex señora oscura que lucha por su vida y su arte.

Como también Soy tu madre, la creación de los estudios británicos Aardman, donde el stop motion y la comedia se combinan en la competencia de cadetes de una academia de vuelo.

Además de la dinámica pieza coreana Viaje a la cabeza de la oscuridad, donde un joven jedi descubre su destino, y la belleza y drama de La bailarina espía, del francés Studio La Cachette.

Solo algunos de los nombres que forman parte del segundo ciclo de Star Wars: visions, que, ambientado en una galaxia muy lejana, se mueve a través de diferentes tipos de animación y visiones creativas.

