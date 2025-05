The Bold Type: la serie feminista que te enganchará hasta la médula

The Bold Type es una de las series del momento en Netflix. Se trata de una producción que en Estados Unidos se estrenó en 2017, a través de Freeform, y que enero de este año debutó con su cuarta entrega.

Todas llegaron a la plataforma de streaming hace algunas semanas, por lo que es ideal para maratonear, especialmente si te gustan las temáticas feministas.

Eso porque aborda la relación de tres millenials, Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) y Shutton (Meghann Fahy), quienes viven en Nueva York y trabajan en una revista de moda femenina.

¿Te suena a Sex and The City o Gossip girl? The Bold Type va más allá. Si bien es en apariencia es liviana, fácil de ver sin parar, no deja de ser pertinente por la forma en que se abordan los temas o las conversaciones que se generan en torno a sexo, inmigración, género, orientación sexual, trolls o incluso sororidad, lo que hace que este al día con la contingencia.

The-bold-type-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Bold Type

Además, si te contamos que Scarlet, la revista en la que trabajan las protagonistas, está inspirada en la versión estadounidense de Cosmopolitan y en su editora más famosa, Joanna Coles, de seguro te acordarás de la icónica película El diablo viste a la moda (2006).

Y algo de eso hay, aunque Jaqueline (Melora Hardin, conocida por su papel de Jan Levinson, en The Office US), la editora de Scarlet poco tiene que ver con Miranda Priestly (Meryl Streep).

Jacqueline es algo así como Max Goodwin de New Amsterdam, -otra serie de moda en Netflix- porque no teme enfrentarse a las jefaturas si el reportaje lo amerita, pero desde un punto de vista feminista.

Es decir, es una mentora que acompaña, incentiva y ayuda a que sus subalternas crezcan y se abran camino en el mundo laboral.

Más que una serie millenial

The-Bold-Type-3-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Bold Type

Pero las protagonistas de The Bold Type son Jane, Kat y Shutton, cada una con un papel distinto dentro de Scarlet: Jane es periodista, Kat directora es de redes sociales y Shutton, una asistente de producción del departamento de moda que lucha por ser estilista.

A lo largo de sus episodios se van adaptando en términos laborales dentro del área en la que se desarrolla, mientras se tocan temas como el #MeToo o los conflictos reaciales, por ejemplo, tópicos que si bien puede sonar a repetidos, aquí alan, sin perder el toque quizás predecible, pero a la vez fresco de la serie. Ese que hace que irremediablemente le tomes cariño a las protagonistas.

De hecho, uno de los aspectos más interesantes es como se aborda el tema racial bajo el punto de vista de Kat, que si bien es de color, su papá es de color y su madre blanca, cuenta con privilegios económicos, por ejemplo, que no tienen sus dos amigas.

El uso del lenguaje o la manera en que se enfrenta a la discriminación, tan en boga por estos días, hace de The Bold Type una serie que va más allá del guardarropas increíble (y que es la vez la sala de reuniones de las tres amigas dentro de la revista).

Por supuesto que también hay romances y son los que le ponen más sabor a sus episodios.

Ya están en rodaje su quinta temporada, sin fecha de estreno aun. Crucemos los dedos para que esos episodios también se puedan ver en Netflix.

