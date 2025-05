The One: el suspenso y la ambición guían a la nueva serie británica de Netflix

The One Season 1

El mañana más cercano, ese que está a la vuelta de la esquina, es el marco de The One, la nueva apuesta de Netflix que mezcla ficción con suspenso. Un escenario que la presentación oficial de esta serie británica sitúa “cinco minutos en el futuro”.

Cuando ya no hay que usar el instinto o aplicaciones como Tinder para hallar pareja, sino que solamente acceder a la prueba de ADN creada por la empresa The One, que permite dejar hablar a los genes para encontrar de quien enamorarse apasionadamente.

Una herramienta tras la cual están los descubridores de dicha tecnología, Rebecca Webb (Hannah Ware) y su antiguo amigo James Whiting (Dimitri Leonidas), quienes se conocieron obteniendo el doctorado que les llevaría al camino de crear parejas perfectas.

Una época que quedó atrás, ya que ahora Whiting no habla con su ex socia y ella se convirtió en un referente del mundo de la ciencia y los negocios. Pero su estatus podría estar en peligro a causa de un descubrimiento que hacen en el río Támesis.

Como se ve en una fugaz escena inicial del espacio, sumergido en sus aguas aparece el cadáver de quien se había dado por desaparecido hace más de un año: Ben Naser (Emir El-Masry), el que tiempo atrás era el compañero de casa de Rebecca.

Un crimen vinculado con el pasado

Una muerte atribuida a un suicidio, pero que pronto se descubre fue provocada, ya que presenta traumas causados por terceros. Esto lleva a los oficiales de la policía Nick Gedny (Gregg Chillin) y Kate Saunders (Zoë Tapper) a iniciar una investigación.

Caso que apunta directamente a la exitosa Rebecca, ya que ella fue una de las últimas personas en ver a Ben con vida y a quien él, tal como descubre la policía al buscar en el celular de este, envió un último mensaje de texto que decía enfáticamente “me mentiste”.

Así, a través de los ocho capítulos de la serie se le va revelando al público el presente de sus protagonistas, con The One y Rebecca como sus ejes, como también sus conexiones con el pasado, con ella, James y Ben en el mejor momento de su amistad.

Donde se sabe cómo los dos primeros se apoderaron de una base de datos sobre el ADN de muchas personas a la que tenía acceso Ben y, sin decirle, iniciaron su proyecto sobre “el único y verdadero amor”. Algo que Rebecca decidió testear con ella misma.

Esto la lleva hasta Tenerife y la figura de Mattheus (Albano Jerónimo), un surfista portugués que, según el ADN, es su pareja perfecta. Por lo que rápidamente inician un apasionado romance que el hermano menor de él, Fábio (Miguel Amorim), no ve con buenos ojos.

Varios protagonistas y confusión

Pero la narrativa del espacio se torna aún más confusa con varias subtramas que se van moviendo de forma paralela a lo largo de sus emisiones. Como la historia que tiene como protagonistas al matrimonio de Mark (Eric Kofi-Abrefa) y Hannah (Lois Chimimba).

Un periodista que tiene a Rebecca como una de sus fuentes y su esposa, la que recurre secretamente a The One para saber quién sería la pareja perfecta para él y así mantenerla alejada, desencadenando un complicado encuentro con la atractiva Megan (Pallavi Sharda).

Y también el conflicto romántico que vive la detective Saunders, quien recurriendo a la ayuda del programa genético se emparejó con Sophia (Jana Pérez), una barcelonesa que le había mentido en más de un detalle, como la policía descubre después de un accidente.

Una amplia conjunción de personajes y conflictos -además de flashbacks- que van otorgando a la serie basada en la novela de John Marrs varios puntos de interés, que al mismo tiempo juegan en contra de la cohesión del relato y el protagonismo de Rebecca.

Una villana como hay pocas, que sabe lo que quiere y no duda en conseguirlo de cualquier forma. La que, a pesar de estar al filo de la caricatura, es el verdadero y oscuro corazón de The One, la última adición británica al catálogo de series de suspenso de Netflix.

