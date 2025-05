The Raj: Cocina de la India en Manuel Montt

The Raj listo portada

The Raj es uno de esos restaurantes en que probablemente desde afuera te diga poco.

Es decir, con decoración sencilla, que incluye una terraza que da hacia la Av. Manuel Montt.

Y una carta donde lo que prima es la cocina del sur de la India.

Con condimentos que exportan directamente y garantizan sabor.

Lo que se refleja en platos nada tímidos.

Es decir bien especiados, como un "masala de pollo tikka" ($ 8.990).

Plato que se hace en horno tandoor, uno cilíndrico que alcanza altas temperaturas, dejando el pollo bien tierno.

De hecho en ese mismo horno se hace la dosa, de masa crocante delgadísima y forma silimar a un crêpe.

Ideales para untar en el "rogan josh" ($9.900), con trozos de cordero bien especiados.

Platos vegetarianos

Otro punto fuerte en este lugar son los platos vegetarianos.

De hecho las opciones son variadas y en la carta las encuentras especificadas en entradas y fondo.

De los fondos el "dal makhani" ($ 9.900) son unas lentejas cremosas y especiadas que sacan aplausos.

Otro es el "mutter paneer" ($ 8.900) es un curry de queso cottage y arvejas.

Por último, recuerda pedir el grado de picor que quieras, tomando en cuenta que 1, es muy suave y 4... sólo para valientes.

HORARIO: Lu. a sá., 11.30 AM a 12.30 AM. Do., 12.30 PM a 5 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.