To go ready to eat: El delivery con platos al vacío que puedes congelar

To go ready to eat o @togo_readytoeat como lo encuentras en Instagram, es el nuevo delivery de Pilar Rodríguez, la chef detrás de Food & Wine Studio el restaurante y banquetería ubicado al interior de la viña Viu Manent en Colchagua.

Pilar-Rodriguez-ella-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pilar Rodríguez

Y lo que ahí encuentras, es cocina chilena contemporánea, hecha con productos orgánicos de Colchagua y al vacío, aptos para consumir en el minuto o congelar, cosa de programarse, porque el repartos se hacen los días Miércoles en Santiago.

Pilar-rodriguez-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pilar Rodríguez

Y puedes encargarlos al WhatsApp: +569 99992751 o vía mail: contacto@pilarrodriguez.com

To go ready to eat: Cocina orgánica y sin glúten

Pilar-Rodriguez-7-listo-entrada-.jpg la-tercera

Foto: Pilar Rodíguez

Platos hechos con productos orgánicos de Colchagua y sin glúten, cosa que sean más fáciles de digerir en estos tiempos de cuarentena.

¿Qué probar? La sopa de "garbanzos kale, espinaca y cúrcuma" ($ 4.500), que viene en bolsas de 250 gramos, para una persona o la de "lentejas atomatadas" ($ 4.900), con jengibre y hojas de mostaza.

Otra alternativa, es que pruebes el "cordero confitado" ($ 11.900), con todo y su juguito, que puedes acompañar con un "puré de arvejitas" ($ 2.900), por ejemplo.

O la "pechuga de ave" ($ 4.900), a la mostaza y miel.

Pilar-rodriguez-4-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pilar Rodríguez

Ojo que aquí también puedes encargar un mix de hierbas aromáticas como hinojo y laurel más otro hojas verdes ($ 7.900 las dos), con acelga, amaranto, kale, mostaza, rúcula, espinaca y berros berros por ejemplo.