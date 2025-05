Todo o nada: la serie, el nostálgico reencuentro en Star+ con los viejos conocidos fílmicos

En 1997, al ritmo de You can leave your hat on, seis hombres se desnudaron por dinero y pasaron a la historia fílmica. Los mismos que volvieron a la pantalla en Todo o nada: la serie.

El espacio de Star+ que trae de regreso a los ingleses que se tomaron la taquilla cinematográfica, además de ganarse el beneplácito de la crítica bajo la dirección de Peter Cattaneo.

Y aunque ahora ya no sigue este realizador en el revival, sí está Simon Beaufoy, el guionista de la original Todo o nada que creó la producción junto a Alice Nutter.

Todo-o-nada-2.jpg la-tercera

Todo o nada: la serie | Star+

Los nombres detrás de los ocho capítulos que llevan de vuelta a la ciudad de Sheffield, en el norte de Inglaterra, donde la situación económica y social no ha mejorado mucho.

Esto a pesar del paso de siete Primeros Ministros, con sus promesas para ese deprimido territorio, por lo que no es extraño que los shefieldenses encaren algunos problemas monetarios.

Las nuevas vidas de los amigos

Entre ellos Gaz (Robert Carlyle), quien tras hacer historia con su “full monty” hace ya muchos años, hoy se gana la vida como asistente en un hospital psiquiátrico local.

Al mismo tiempo que Dave (Mark Addy) es conserje del colegio que dirige su esposa Jean (Lesley Sharp); Gerald (Tom Wilkinson) está jubilado y Horse (Paul Barber) recibe una pensión.

Los que se reúnen en el restaurante que Lomper (Steve Huison) tiene con su esposo Dennis (Paul Clayton), junto a Guy (Hugo Speer), el con el mejor pasar, y Darren (Miles Jupp).

Este último un nuevo personaje que se sumó al grupo de amigos y también posee protagonismo en varios episodios de la renovada aventura en pantalla de Todo o nada.

La que nuevamente mezcla la comedia -aunque más diluida- con el drama, abarcando nuevamente el conflicto financiero junto a familias disfuncionales, infidelidades e injusticias sociales.

Las principales subtramas

Un último punto que marca algunos de los momentos más dramáticos de la trama, con Horse con problemas de movilidad y monetarios, obligado a trabajar por la “asistencia” social.

Lo que ocurre mientras Gaz trata de ayudar a un paciente psiquiátrico y de apoyar a su hija, la adolescente Des (Talitha Wing), y Dave se convierte en el protector de un alumno de su escuela.

Sin olvidar la subtrama enfocada en Lomper y su obsesión con las palomas mensajeras, u otra con Darren ofreciendo albergue en su casa a una mujer y su hijo provenientes de Kurdistán.

Una última historia secundaria que se convierte en una de las más atractivas del espacio, junto a las experiencias de Dave en la escuela y en su matrimonio, además de las vivencias de Horse.

Lo que lleva a esta Todo o nada a un recorrido agridulce, marcado por la nostalgia, que permite reencontrarse con viejos conocidos, aunque algunos estén algo desaprovechados.

