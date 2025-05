Todos los conciertos que puedes disfrutar gratis en octubre

¿Tu bolsillo quedó corto después de Fiestas Patrias? No te preocupes, que de todas maneras podrás salir a disfrutar conciertos gratis.

El mes de octubre llega con un cartelera generosa de shows sin costo, que incluye grandes eventos, como el Día de la Música, y otros en pequeño formato, como el festival Cohete Lunar.

Desde Fernando Milagros con arreglos clásicos hasta un homenaje a Jorge González, estos son los conciertos que podrás disfrutar este mes sin gastar un peso.

Día de la Música Chilena

Justo en el cumpleaños de Violeta Parra, el 4 de octubre, se celebra el Día de la Música Chilena, festejo organizado por la SCD.

Ese día, habrá decenas de conciertos gratis a lo largo de Chile, la mayoría concentradas en la Región Metropolitana.

Electrodomésticos, Nano Stern, Saiko (en al foto), Javiera y Los Imposibles serán algunos de los músicos que podrás ver en vivo esa jornada sin gastar ni uno.

Puedes ver más detalles en esta nota.

Festival Chile Jazz

¿Fanático de los ritmos jazzeros? Entonces, el Festival Chile Jazz es el evento al que tienes que ir en octubre.

El estadounidense Steve Coleman and The Five Elements, el dúo The Change y el renovado Ángel Parra Trío forman el cartel de este festival que itinerará, entre el 3 y el 6 de octubre por Santiago, La Serena, Valparaíso y Concepción.

Salvo el de Santiago, todas las presentación serán gratuitas.

Acá puedes ver los detalles de cómo conseguir las entradas.

Mapocho Orquesta

Una verdadera fiesta es la que se armará el jueves 4 de octubre, a las 7.30 PM, en el Aula Magna de la Universidad de Santiago.

Ahí, la tarde se encenderá con el swing y el jazz prendido de la Mapocho Orquesta, que estará lanzando su tercer disco, Mapocho vivo, con este concierto totalmente gratuito.

Es la misma que en 2014 se formó con músicos que salieron de la Conchalí Big Band y que en 2017 se llevaron el Premio Pulsar a Mejor Artista Jazz.

Lo que presentarán acá es su nuevo placa, grabada en Estudios del Sur y en La Mikinita y que está dividido en dos partes.

Fernando Milagros

¿Escuchar el pop de Fernando Milagros con arreglos clásicos? Eso será posible en el que concierto que el compositor y cantante chileno dará el sábado 6 de octubre, en la U. San Sebastián.

Ahí, estará tocando sus canciones con arreglos doctos del Ensamble MusiActual.

No hay que retirar entradas ni inscribirse; sólo llegar puntual y sentarse a disfrutar del "folk bastardo" de este chileno.

Todos los detalles acá.

Homenaje a Jorge González

Pronto, Jorge González tendrá un nuevo homenaje, un musical creado por los hermanos Gopal y Visnu Ibarra, que se estrenará en enero de 2019.

Antes eso sí, el viernes 5 y el sábado 6 de octubre, habrá un ensayo abierto y gratuito en el que un coro ciudadano de 150 personas interpretará canciones de Los Prisioneros y Jorge González.

Puedes revisar los detalles en esta nota.

Cohete Lunar

Por si no lo conoces, Cohete Lunar es un festival que junta diseño y arte de creadores jóvenes, que se mueve por distintos espacios de Santiago.

Uno de sus ganchos es que también incluye conciertos gratis, de algunas de las bandas de la escena indie que más ruido están metiendo.

Su próxima edición, llamada Enigmas en nuevas galaxias, será el sábado 20 y el domingo 21 de octubre, en el espacio Hub Providencia, en Av. Manuel Montt 101.

Ahí, ambos días tocarán varios grupos que se mueven entre el rock y el indie pop, como Chico Bestia (en la foto), Australes y Maravillas del Pueblo Chino, todo sin pagar un peso.

Todo los detalles del festival acá.

Mahani Teave

Si no has visto nunca en vivo a la pianista pascuense Mahani Teave, aquí tienes una oportunidad para hacerlo.

El miércoles 10 de octubre, estará dando un concierto gratis en el Campus Vitacura de la U. Federico Santa María.

¿Cómo conseguir entradas? Acá toda la info.

