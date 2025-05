Todos los panoramas que puedes hacer en el Parque Metropolitano los fines de semana

Un día en el parque siempre es una buena idea, y mucho mejor si es en alguno de los seis cerros (San Cristóbal, Chacarillas, Los Gemelos, La Pirámide, El Carbón y el Polanco) del hermoso Parque Metropolitano.

Si hasta hace poco tenías que quedarte en casa los fines de semana, debes saber que algunas comunas de la región Metropolitana avanzaron a etapa de Preparación (fase 3), entre ellas dos de las que permiten el ingreso a este pulmón de más de 700 hectáreas: Pedro de Valdivia Norte, en Providencia, y La Pirámide, en Huechuraba.

Eso sí, habrá algunas restricciones. Por ejemplo, los sábados y domingos sólo se permitirá el ingreso de peatones (no ciclistas), entre las 8.30 AM y 8 PM. Por supuesto, esto no implica que no puedas pasarlo bien disfrutando de la naturaleza, y menos cuando reabrirán el hermoso Jardín Japonés.

Jardín-Japonés-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Desde las 10 AM hasta las 6 PM, podrás caminar y contemplar este parque de 4500 m2 ubicado en el cerro San Cristóbal, y que promete distintas vistas a la ciudad entre cerezos, lotos y azaleas.

Asimismo, será la reapaertura del Teleférico, que atenderá entre las 10 AM y 8 PM, los fines de semana. Como el recorrido es por tramo, buena idea es que desde la base -por la entrada por Pedro de Valdivia Norte-, llegues hasta la parada intermedia: Tupahue.

Piscina y ciclorecreovía en Parque Metropolitano

Tupahue-okjpg.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Parque Metropolitano.

En dicha estación el panorama imperdible la piscina Tupahue, que se encuentra a unos pasos de la parada, y que por este verano funciona con dos horarios: 10 AM a 1 PM, y 2.30 PM a 5.30 PM (entre cada bloque se realiza una completa limpieza de esta enorme alberca).

Para ingresar tienes que comprar una entrada en la web del parque, la que cuesta $ 4.000 general y $ 2.500 para niños de tres a 13 años, y mayores de 60.

Otra buena idea es ir a conocer Bosque Santiago, el centro de educación ambiental del Parque Metropolitano, que está en Huechuraba. Es un imperdible de entrada gratuita, donde recorrerás el Museo de la Vivenda, uno que recrea a escala real los diferentes tipos de casas que se construye en Chile, según necesidades y condiciones climáticas (ingreso de 10 AM a 1 PM. Salida 4 PM).

Parque-Metropolitano-8.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Por último, si quieres ejercitarte corriendo, trotando o caminando, incluso, con tu perro (siempre con correa), podrás disfrutar de la Ciclorecreovía. Tanto sábado como domingo volverá con sus 9 kilómetros en el cerro, hasta las 8 PM.

Ojo, quienes lleguen pedaleando tendrán un bicicletero con cupo para 100 de éstas. Además, prestarán candados y asistencia mecánica si lo necesitas.

Por ahora, los fines de semana seguirán cerrados los accesos de Zapadores y Pío Nono, en Recoleta, y el Zoológico Nacional.