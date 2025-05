Una guía salvadora con 14 opciones de regalos a domicilio para sorprender a los papás en su día

La caja que apaga la sed

Lupuland-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Finde

Para esos papás que por sus venas corre cerveza en vez de sangre, acá tienen uno de esos regalos Día del Padre infalibles.

Se trata de la más reciente novedades de Lupuland, la plataforma que crearon la bartender y sommelier Andrea Zuñiga y el beer sommelier Felipe Pizarro.

Con ese marca tienen diferentes iniciativas con la cerveza como protagonista, desde un airbnb que quita la sed hasta sus eventos Domingos dominicales, a los que ahora sumaron Elije tu talla, cuatro cajas con una selección de cervezas artesanales escogidas con pinzas por Felipe y que llegan directo a la casa.

Lo mejor de todo es que incluyen una cata online con el mismo beer sommelier, con un día y hora a definir.

Van desde las talla S a la L, además de una mixta que, además de cerveza, incluye vinos o espumantes.

Puedes regalonear a tu papá con la M ($ 26.000), que trae seis botellas, de marcas como Cuello Negro, Trapiche y Grolsch, un destapador imantado y un growler (el envase ideal para transportar de cerveza de barril), más la cata online.

La puedes encargar a través de su Instagram o del WhatsApp 9.98371294.

Una cata en 360°

Winederlust-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Winederlust

Winederlust X es el novedoso emprendimiento de Giorgio Vecchiola, Nicolás Nazar y Gabriel Buguñá, que sorprende con una cata en formatorealidad virtual.

Sí, tal como lees. Tú elijes uno de los valles viñateros disponibles, como Maipo, Casablanca, Colchagua, Malleco o Maule, por ejemplo, y luego a tu casa llega vía delivery un Maletín Winederlust, que además de dos vinos del valle escogido y un maridaje ad hoc, contiene lentes de realidad virtual.

La gracia es que con un código QR que abres en tu teléfono, los lentes te "llevan" en 360° a ese valle, como si estuvieras ahí.

Se trata de una experiencia que dura entre siete y 12 minutos, factible de ver cuando quieras y cuántas veces quieras y en la que, además, Nazar, ingeniero agrónomo, explica las características del Valle elegido, las variedades de suelo por ejemplo, mientras lo recorres visualmente.

Luego, el sommelier te cuenta más sobre la cata, es decir, cuáles son las cualidades del vino que vas a degustar, el estilo y qué es lo que el valle le aporta a ese vino.

Puedes ver más de la experiencia en su Instagram @winderlustx cl

Los precios varían de acuerdo al Valle: el del Maule cuesta $ 39.990, Maipo $ 44.990 y Casablanca $64.990 por ejemplo.

Pídelo ya en su web si lo quieres entre los regalos Día del Padre, porque el delivery del maletín toma hasta cuatro días hábiles en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Los Prisioneros remasterizados

Los-Prisioneros-ok.png la-tercera

Foto: Promocional

¿Tu papá escucha a Los Prisioneros una y otra vez? Entonces va recibir con los brazos -y los oídos abiertos- la reedición de dos emblemáticos discos de la banda de San Miguel.

Una rescate del que está a cargo de su histórico manager, Carlos Fonseca, a través de su emblemático sello, Fusión.

Se trata de el álbum en vivo Estadio Nacional y de La voz de los 80's, los que ahora puedes regalar en esta edición remasterizada en CD, limitada y numerada.

Además, encuentras también una versión en vinilo de color rojo ($ 24.990), que de seguro se convertirá en un codiciado objeto de colección.

Todos están disponibles con despacho en la tienda online Vinilos por mayor.

Los chocolates de un pastelero top

Gustavo-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Gustavo Sáez es un dulcero de corazón. Te hablamos del chef que trabajó en 99 Restaurant, ganador del título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

En pandemia armó su propio emprendimiento, a través del que puedes comprar una mezcla de galletas imbatibles para hacer en casa, además de chocolates hechos con materia prima de excelencia y que cumplen con los estándares internacionales de sustentabilidad en la extracción de las materias primas, como el cacao.

Además, tiene delivery a todo Chile y regalos Día del Padre irresisitbles, como el broken bar ($ 21.990, en la foto), un mandala de chocolate de leche 35% de Ecuador y Perú, con topping de almendras laminadas tostadas, que incluye un martillo de madera para poder romper la figura y así compartir el chocolate.

Otra alternativa es la tableta de bigote ($ 7.990), que sí, tiene forma de bigote, hecha de chocolate de 56% de cacao Ecuador.

También puedes regalar la experiencia completa, la box especial ($ 49.990), un kit que viene con la tableta de bigote, el broken bar y un vino de alta gama de Marqués Casa Concha.

¿Dónde pedir? A través de su página web.

Para los fans de la carpintería

Museo-Taller-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si tu papá anda con herramientas buscando qué reparar en la casa, de seguro querrá conocer el Museo Taller, una especie de paraíso para los fanáticos de la carpintería.

Hace poco se instaló en un casona del barrio Yungay donde se exhiben cientos de herramientas de distintas épocas, con las que se va contando la historia de esta oficio.

Ahí, lo que mandan son el ingenio y la creatividad, las que afloran después de conocer este lugar, que tu papá puede recorrer gracias a un regalo especial que preparon para estas fechas.

Se trata de un Pack para el Día del Padre que incluye dos entradas para el museo cuandro reabra, una bolsa de tela y el libro Herramientas del pasado, escrito por el fundador del recinto, Francisco Dittborn.

El pack lo puedes encargar en la web de Museo Taller.

Todo sobre cervezas artesanales

cata-día-del-padre-listo-.jpg la-tercera

Foto: Catas Colaborativas

¿Papá fanático de las cervezas artesanales? De seguro querrá participar en las Catas Colaborativas, el emprendimiento de Paula Silva, beer sommelier Doemens (Certificación internacional), conocida su aporte a la cultura cervecera nacional.

De hecho, desde 2015 que hace catas en bares cerveceros a precio justo, para fomentar la cultura cervecera artesanal. Las mismas que ahora realiza en formato online.

La próxima es el miércoles 23 de junio,a las 9 PM, y es un regalo perfecto para el Día del Padre.

La cata cuesta $ 30.000 e incluye un pack con todo lo necesario: tres cervezas de invierno, más fuertes, ideales para capear el frío, además de una copa de Catas Colaborativas, charcutería y un queso artesanal para maridar.

Eso y el acceso a la cata especial online, donde podrás aprender de la historia, estilos y maridajes del kit de regalo.

Puedes comprarlo e inscribirte aquí.

El kit para salvar la cuarentena

Prima-listo-.jpg la-tercera

Foto: Prima Bar

Prima Bar es el bar de Providencia que tiene el sello de Kurt Schmidt, el mismo chef detrás 99 Restaurante, el local que se incluyó en la prestigiosa lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Uno donde todo, desde la charcutería hasta el hielo perfecto que llega en cada cóctel, se hace en casa.

Además tiene alternativas de delivery, ideales como regalos Día del Padre, como el Kit Cuarentena ($ 38.000), que llega con un prima sour, negroni y vermouth de la casa, mas una provoleta, hecha ahí mismo con leche fresca y terminada a las brasas, la tabla de charcutería con pan de la casa, pulpo en frasco de vidrio y pie de postre.

Ojo, que se pide de martes a sábado a través de su página web. Puedes agregarle los hielos y vasos especiales para que la experiencia sea perfecta.

Desayuno a domicilio campeón

qbienmesabe-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Qbienmesabe

Qbienmesabe son los desayunos que hace cinco años preparan la cocinera Yoxelyn Villegas y el panadero CarlosWirkes, ambos venezolanos.

Se caracterizan porque son desayunos conscientes, hechos sólo con productos son artesanales. De hecho, incluyen a pequeños productores, en su mayoría orgánicos, nada de procesados. Además, evitan el plástico y la mayoría de sus envoltorios son reutilizables.

Para este Día del Padre tienen un desayuno especial ($ 48.000), que incluye cachitos de jamón de pavo con queso crema o el sándwich de pulled pork de @puroflavor, además de té orgánico de Pura o café de grano listo para infusionar en casa.

A eso le suman un jugo de naranja recién exprimido, galletitas de chocolate y Baileys y una bomba bar, que es una barra de chocolate rellena de trufa de @xoc.jano

Además, incluye las tazas de gress hechas a mano de @fresardpetitlaurent, una ilustración de @contodorespetocomic y llega en una caja de madera de @maderostienda con las bolsas reutilizables de entelacreas

El reparto será el mismo domingo, entre las 7.30 AM y las 11 AM. Se pide a través de si Instagram

¿Más desayunos a domicilio? Puedes ver el especial de Día del Padre aquí.

Karmas: una caja experiencia

box-listo-.jpg la-tercera

Foto: Karma

Karmas es una marca que agrupa a distintos emprendedores chilenos y que armaron una caja experiencia con despacho a todo Chile.

La gracia es que tiene un precio especial, bastante más conveniente que si compraras todos los productos por separado.

Por supuesto que tienen un Box Feliz Día Papá ($ 19.990), que incluye un gorro con interior de chiporro, térmico de la marca inglesa Heat Holders, una crema para después del afeitado, que hidrata y calma la piel, hecha con ingredientes naturales de Bambusa y calcetines de bamboo de Monarch.

Además de un marco de foto con ilustración día del papá de Karmas y una barra de chocolate y almendras, sin gluten ni azúcar añadida, de Sabores Sin Culpa.

Lo puedes pedir a través de su página web.

Para sacar el bartender que lleva dentro

Courier-la-Coctelera-listo-.jpg la-tercera

Foto: Courier la Coctelera

Courier la Coctelera es un delivery de coctelería, es decir, uno donde encuentras todo lo necesario para armar tu barra en casa, destilados, insumos, herramientas y cristalería. ¿La idea? Que prepares tu coctel favorito sin moverte de tu casa.

En su sitio ncuentras distintas alternativas para regalar este Día del Padre ¿Un ejemplo? El set de herramientas de bar ($34.890), que trae las herramientas básicas que necesitas para preparar cocteles perfectos en casa.

Incluye una coctelera de tres piezas, una cuchara de bar, un jigger para dar con la medida perfecta de tu destilado favorito, un set de bombillas metálicas con su limpiador y un macerador de madera, además de tortillas chips de quesos y agua, necesaria para hidratarte cuando tomes tu cóctel.

Además, encuentras cajas experiencias con todo lo indispensable para preparar desde una piscola a un bloody mary.

Puedes ver todas las alternativas y pedir aquí.

Un vino con historia

Old-Vines-ok.png la-tercera

Foto: Viña San Pedro

Parras antiguas se les llama a aquellas con más de 70 años. En el sector de Molina, en pleno valle del Maule, la Viña San Pedro tiene uno de estos viñedos, que están entre los más longevos de Chile.

Y cómo novedad acaban de sacar al mercado un vino elaborado con esas uvas. ¿Su nombre? 1865, bautizado así en homenaje al año de fundación de la viña.

Se trata de un Cabernet Sauvignon cargado de historia, con un carácter único, de color rojo cerveza intenso, aromas a fruta roja y negra, y fresco en boca y con una acidez persistente.

Es un estupendo regalo para los papás que adoran el buen vino y que lo puedes comprar con despacho en la tienda virtual de la viña, a un precio de $ 18.990.

Que la fuerza los acompañe

Star-Wars.jpeg la-tercera

Foto: Disney

No hay edad para ser un nerd de corazón. Lo saben los papás que todavía guardan como tesoro sus colección de cómics y que no se pierden ningún estreno de Star Wars.

Para ellos hay un montón de ideas en tiendas como Weplay, donde encuentras desde parlantes bluetooth de Chewbacca o Baby Yoda hasta el icónico casco de los Stomptrooper, el ejército de asalto del Imperio Galáctico.

También hay figuras Funko Pop y poleras de la saga desde $ 6.990.

Ojo, que para los seguidores de Marvel y su lista larga de superhéroes también se ofrecen varias alternativas.

Chocolates rellenos con malicia

Varsovienne.jpg la-tercera

Foto: Varsovienne.

Los chocolates siempre son una buena opción para regalar en el Día del Padre. Es más, desde la industria chocolatera sostienen que este obsequio ha aumentado cerca de un 30% en los últimos años.

Por lo mismo, la fábrica artesanal Varsovienne creó Dade, una edisión especial para celebrar esta fecha con unos bombones rellenos de gin, pisco y whisky.

Son una opción deliciosa, porque además los preparan con suaves láminas de chocolate Bitter 73% cacao y Leche 36% cacao, que al mezclarse con el relleno producen una sensación entre dulce y amargo ($ 13.900 la caja de 232 gramos).

Asimismo, tendrán un pack de dos barras que podrás elegir entre 16 tipos de preparaciones. Por ejemplo, tendrás opcion de una de Bitter sin azúcar y otra de Bitter Ceibo, dependiento de los sabores que más le gusten a tu papá (desde los $ 8.800).

¿Lo mejor? Si compras en su plataforma web con la opción despacho express te llegará el mismo día.

Una cata virtual de muy buen vino

Viu-SV.-Produccion-19-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

La premiada viña Viu Manent, esa que en 2020 fue elegida por la prestigiosa academia World´s Best Vineyard, en Londres, entre los 50 Mejores Viñedos del Mundo para visitar, tendrá una súper promoción para los papás.

Esta viña ubicada en el Valle de Colchagua se lucirá con el Pack Cata en casa papá ($ 50.372), que tal como suena ofrecerá una cata virtual con el sommelier del lugar. Esta se realizará el sábado 1 de julio, a las 7 PM, y se degustará su Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah y Carmenere de Single Vineyard.

Por supuesto, enviarán los vinos a la casa y, luego, llegará un mail con el link a la reunión por Zoom, donde le enseñarán todo respecto a esta línea elaborada con pequeñas producciones de uvas cosechadas a mano y, luego, envejecidos en barricas francesas por un período de 14 a 18 meses.

También tendrán el Pack Papá Experto ($ 73.483), que consiste en una botella de VIU1, el vino ícono de Viu Manent elegido como el Mejor Malbec de Chile con 97 puntos en la Guía Descorchados 2021. Vendrá con un decantador de regalo, accesorio ideal para el servicio de este vino de alta gama.