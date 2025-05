Una historia real: Kevin Hart y Wesley Snipes enfrentan el drama y el suspenso en la nueva serie de Netflix

La comedia ha sido y es el eje de la carrera de dos décadas de Kevin Hart. Sin embargo, el drama se ha ido escabullendo lentamente en su camino profesional con cintas como Amigos para siempre (2017) y Paternidad (2021), además de la nueva serie Una historia real.

Un espacio original de Netflix, creado por Eric Newman (Narcos), que llega al streaming con un total de siete capítulos que tienen como protagonista a un exitoso comediante y actor llamado Kid, que comparte con Hart su profesión y el haber nacido en Filadelfia.

Sin embargo, son pocas más las coincidencias del personaje con su intérprete, ya que su historia toma un curso peligroso luego de que llega a su ciudad natal, en medio de la gira de su último show de stand up comedy titulado What did I tell you o Qué te dije, en español.

A la que arriba acompañado de su equipo de trabajo, que está compuesto por su representante Todd (Paul Adelstein), su guardaespaldas Herschel (Will Catlett) y Billie (Tawny Newsome), una joven guionista que lo ayuda con los chistes para sus espectáculos.

Los cuales se hospedan en el lujoso hotel Four Seasons de la ciudad, donde Kid es alojado en una de las suites y descubre que ya hay alguien allí esperándolo: Carlton (Wesley Snipes), su hermano mayor que en varias ocasiones lo ha metido en problemas.

Pero Kid quiere que todo esté bien por lo que lo recibe de la mejor forma y además acepta pasar un rato con él y sus amigos después de su primera presentación en Filadelfia. Una cita donde el artista accede a tomarse unos tragos tras un largo periodo de sobriedad.

Una seguidilla de malas decisiones

Como es de suponer, el reencuentro del protagonista con el alcohol no es tan bueno y al otro día amanece en su cuarto de hotel con una gran resaca, bastante de lo que hizo borrado de sus recuerdos y la desconocida que conoció durmiendo a su lado, o eso parece.

Sin embargo, las cosas se complican con la muchacha y Carlton le aconseja a su hermano pedirle ayuda a un sospechoso hombre llamado Ari (Billy Zane), quien cumple su cometido, pero luego trata de sobornar al comediante pidiéndole seis millones de dólares.

Al verse acorralado, temiendo perder todo lo que ha conseguido hasta el momento -reconocimiento, dinero y fama-, a Kid lo asalta un arranque de rabia y termina de muy mala forma la charla con su interlocutor, obligando a Carlton a cubrir sus espaldas.

Con la agresión marcando su pasado reciente, el presente de Kid se pone cada vez más oscuro, haciéndolo reaccionar muy mal con sus colaboradores y Gene (Theo Rossi), su más grande admirador y quien se convierte en una víctima ante la opinión pública.

En una seguidilla de malas decisiones que luego sumará la presencia de matones griegos y una impactante revelación para el protagonista. Donde a pesar de la violencia de algunos actos, es el drama el que guía el conflicto en medio de una narración contenida y correcta.

Donde queda en claro que Kevin Hart sí puede enfrentar roles más serios, aunque quienes se roban la pantalla cuando aparecen son Snipes como Carlton y Rossi como el ingenuo Gene. Lo que hace de Una historia real una buena adición a las series recientes de Netflix.

