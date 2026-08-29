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    Verano líquido

    Methe OstosPor 
    Methe Ostos

    Triana 851 está muy cerca del Metro Salvador. Se puede llegar desde General Salvo 20, atravesando el Taller 1, un Cowork montado donde funcionó la mítica Revista Paula, y que cuenta con una amplia oferta de comida y cafés. El Barrio Triana, por donde también se puede llegar, en todo caso, no se queda atrás en la buena mesa. ¿Y qué hay en el 851? Un portal sobre el cual se alzan dos pisos vidriados, que podrían ser un faro. Y el portal dice Garden Destilería. Atravesando el umbral hay una mesa con botellas de gin, unos limones enanos algo deformes, extrañas hojas dobles repartidas por todos lados, rodajas secas de cítricos, y un pequeño alambique de cobre.

    La mesita contiene casi todo lo que hay que saber. La destilería comenzó el 2021 con el pequeño alambique, se instaló en Providencia a inicios de 2024 con uno más grande –hoy acaban de recibir uno enorme- y es la creación de dos químicos farmacéuticos de la Universidad de Chile, Constanza González y Pablo Santander. Es la primera destilería de Providencia. Su gin se llama Erva, y su sabor mezcla enebro, cedrón, laurel, pomelo, lemongrass, pepino, cardamomo y pimienta. Pero el toque característico viene de los limones enanos deformes: se llaman limas kaffir y son una bomba de aceite esencial proveniente del sudeste asiático. Las hojas dobles son sus hojas, y dan vida al logo del gin de 45 grados. En cualquier preparación, lo que tenemos aquí es verano líquido. Un sabor fresco, potente y relajante. Merece un buen piquero.

    Por Methe Ostos.

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