Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de agosto
¿No sabes cómo terminar agosto? Encuentra la mejor excusa para cerrar el mes en esta selección de panoramas para el fin de semana. La mayoría son absolutamente gratis.
Una muestra guiada de sombreros en el Centro
En el segundo piso de la tienda Donde Golpea el Monito, el local más antiguo del centro de Santiago, funciona el centro cultural La Sombrerería. Allí hay una exhibición permanente de la historia de este negocio pero también otras muestras artísticas, como Acento Dramático, del artista Juan el Daltónico: una retrospectiva de tocados y sombreros creados por él durante la última década. Este sábado, la muestra cierra con una visita guiada por el autor.
Dirección
Centro Cultural La Sombrerería (21 de mayo 707, Santiago)
Horario
Sábado, 12:00
Entrada
Gratuita
Fiesta del pan en el MUT
Sobran las ferias de vinos y cervezas, pero del pan apenas hay noticias. Casi ningún país lo devora tanto como Chile, donde el día se organiza alrededor de marraquetas, hallullas o amasados, combustible de nuestro pueblo pero misteriosamente poco reconocido culturalmente. Excepto por Pan Comido, un encuentro en el que la masa fermentada es la estrella y que regresa con dos días llenos de sabor y gluten.
Dirección
MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Títeres, dinosaurios, juegos y rocanrol
Una banda mexicana de dinosaurios que toca ska animará el mediodía junto a un grupo de rock chileno compuesto por marionetas. Son Crazysaurios, que vienen directo desde Tlaxcala, y Jack Distortion y Los Explosivos, muñecos metaleros locales, quienes tocarán en medio de los juegos Diana, entre pinballs, flippers, carruseles, shooters y su rueda de la fortuna. Un verdadero combo de música, humor y entretención.
Dirección
Espacio Diana (Arturo Prat 435, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 11:00
Entrada
$10 mil en portaldisc.com
Maratón de folklore en San Borja
Esta semana se celebra el Día Mundial del Folklore, pues fue en agosto de 1848 que el escritor inglés William Thoms usó por primera vez esta palabra. En Santiago se festejará con un día completo de presentaciones, comenzando con un pasacalles musical de 2 mil personas por la Alameda y, luego, con una serie de shows del BAFONA, el Ballet Antumapu, agrupaciones migrantes y grupos de cueca, todos en la glorieta del Parque San Borja.
Dirección
Parque San Borja (Jaime Eyzaguirre 5, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 10:00
Entrada
Gratuita
La ansiedad y la tensión hecha fotografía
Las muestras fotográficas suelen contar una historia, registrar una realidad, establecer una perspectiva o proponer un conflicto, pero rara vez exhiben un sentimiento. En Bruxismo, el fotógrafo Manuel Castillo se propuso visualizar cómo la ansiedad colectiva, fomentada por la hiperconectividad, se manifiesta en los cuerpos, en los paisajes, en los vínculos entre las personas. Este es su último fin de semana.
Dirección
Judas Galería (Pasaje Gálvez 167, Valparaíso)
Horario
Sábado, de 15 a 19:00
Entrada
Gratuita
Pateando piedras cumple 40 años
Todos los discos de Los Prisioneros corrieron riesgos pero quizá ninguno tanto como el segundo, Pateando piedras (1986), de un novedoso sonido sintético y sofisticado que, sin embargo, no les hizo perder un gramo de crudeza. Para profundizar en su legado, Miguel Tapia (baterista), Caco Lyon (productor), Jacqueline Fresard (expareja de González) y Alejandro Tapia (biógrafo), entre otros, conversarán toda la tarde en las Torres Tajamar.
Dirección
Disquería Clubdefans (Providencia 1100, local 21, Providencia)
Horario
Sábado, de 17 a 21:00
Entrada
Gratuita
Stella: una obra sobre Díaz Varín
Sintetizar el espíritu de Stella Díaz Varín, “La Colorina”, la poeta que convirtió su vida en su principal obra literaria —llena de amantes, aventuras, dolores y resistencias—, es lo que se propone este montaje de la compañía La Fuga, dirigido por Sebastián Álvarez. “El desorden y la irreverencia son los lujos que me he podido dar”, dijo alguna vez, forjando esa leyenda de salvajería que esta obra plasma con intensidad.
Dirección
Teatro San Ginés (Mallinkdrot 76, Providencia)
Horario
Sábado, 20:15
Entrada
Desde $12 mil en ticketmaster.cl
Doble función terrorífica en el centro
La joven ciega de El más allá (1981), del italiano Lucio Fulci, debe ser uno de los personajes más estremecedores del cine de terror. Solo por eso vale la pena ver esta cinta, que literalmente será proyectada en celuloide este domingo en la sala del excine Plaza, hoy revitalizada por Nexo Cinema. Si no es suficiente, luego proyectarán Salem’s Lot (1979), película de vampiros del legendario Tobe Hopper.
Dirección
Nexo Cinema (Compañía 1068, Santiago)
Horario
Sábado, 16:00
Entrada
$6 mil (ambas funciones) en portaldisc.com
Un virtuoso del violín vuelve a Chile
A los 6 años dio su primer concierto y a los 10 era parte del Conservatorio Chaikovski de Moscú. Desde entonces, Sergej Krylov no ha parado de recorrer el mundo con el violín bajo su mentón, considerado como uno de los más virtuosos exponentes de este instrumento en el planeta. Este fin de semana reaparecerá en Chile con cuatro shows, algunos ya agotados, donde tocará las Cuatro Estaciones de Vivaldi y de Piazzolla.
Dirección
Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)
Horario
Domingo, 20:00
Entrada
Desde $37 mil en ticketplus.cl
Empezar el Dieciocho en La Cumbre Guachaca
Uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena se encargará de abrir los fuegos de estas Fiestas Patrias: en Los Buenos Muchachos, el gran local de Av. Cumming, se servirán parrilladas, empanadas y sánguches regados en terremoto y piscola, al tiempo que se elegirán a los Reyes Guachaca 2026 mientras de fondo sonarán en vivo Los Viking’s 5, la Sonora Palacios y Los Santiaguinos, entre otros.
Dirección
Los Buenos Muchachos (Cumming 1031, Santiago)
Horario
Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 18 a 03:00
Entrada
Desde $9.250 en puntoticket.com
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