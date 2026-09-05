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    Vuelo a ConZest

    Methe OstosPor 
    Methe Ostos
    brian.saez.c

    El rey de todos los duty free de aeropuerto es el alcohol. Es un buen regalo y, más que un recuerdo, es un fragmento de lo recordado. Una Bols Genever nos lleva de vuelta a Ámsterdam, así como un Talisker nos transporta a la isla de Skye o un Gin Mare a la costa catalana. Entre los alcoholes, por cierto, los destilados tienen además la gracia de durar.

    El duty free del aeropuerto de Santiago no se queda atrás, aunque falta vincular más nuestros productos y su origen. Piscos y vinos deberían estar organizados según sus valles de procedencia. Donde nos caemos es en los aeropuertos regionales, lo que es absurdo, entre otras cosas porque no hay problema con transportar líquidos en la cabina en vuelos nacionales. Nuestros aeropuertos necesitan más alcohol.

    Una noble excepción es Carriel Sur, el aeropuerto de Concepción, donde se encuentra la tienda Luin – Vinos del Valle, que vende a los viajeros una selección de vinos del Itata y el Bío Bío. Eso, y toda la gama de gines de Zest, la destilería de la ciudad penquista ubicada a orillas de su río. Yo me hice de su premiado buque insignia: Zest Limón. En sus 42 grados y 5 destilaciones se confunden enebro, laurel, canela, romero, flor de cerezo, cardamomo y semillas de cilantro. Pero los capitanes son cáscaras de pomelo, naranja y limón. Y vaya que se hacen sentir. Ideal para recibir, gin tonic en mano, los primeros soles primaverales. Todo a un increíble precio. ¿Qué tal será su Zest ají putamadre y flor de mariposa azul? Ampliaremos.

    Por Methe Ostos.

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